Festeggiare il compleanno di Wikipedia in Sicilia per sostenere la comunità e documentare gli eventi climatici

La Sicilia è un’isola al centro del Mar Mediterraneo, crocevia di molte culture e placche tettoniche, teatro di una storia ricca e antica.

Dal 2023, i volontari di Wikipedia lavorano per riattivare la comunità attraverso vari eventi e campagne. Abbiamo voluto cogliere l’occasione dei festeggiamenti per il compleanno per continuare questo sforzo, mettendo in contatto i redattori volontari di tre diverse zone dell’isola, condividendo i nostri risultati comuni ma anche sfruttando l’entusiasmo per avviare nuovi progetti.

A Palermo, capoluogo della regione e cuore delle decisioni politiche, stiamo coltivando la comunità open source locale per coinvolgerla attivamente nel movimento Wikimedia. Abbiamo continuato a stringere legami con l’ecosistema di cittadinanza partecipativa nel quartiere della Kalsa, nel centro storico di Palermo, organizzando il nostro evento presso Orbita, un centro sociale e culturale di recente creazione.

Abbiamo riunito una dozzina di wikimediani e attivisti open source desiderosi di saperne di più sui progetti e abbiamo presentato Wikipedia, Wikidata, ma anche la mappa collaborativa OpenStreetMap, festeggiando il compleanno di Wikipedia con una deliziosa torta. Il secondo giorno abbiamo organizzato un mapping party: con la pratica app StreetComplete a portata di mano, abbiamo attraversato Palermo per aggiungere informazioni sulle strade della città, le attività commerciali e l’accessibilità.

Questo fine settimana di festeggiamenti e attività collettive ha contribuito a rafforzare i legami tra i wikimediani già presenti e quelli nuovi a Palermo, consentendo loro di far crescere un gruppo autonomo.

A Catania, sede dei principali organizzatori della comunità e polo digitale dell’isola, stiamo costruendo partnership con comunità affini (open data, Linux e gruppi di sviluppatori), approfittando di ogni evento per rafforzare i legami tra i nostri rispettivi volontari.

In occasione del compleanno, abbiamo anche stabilito dei contatti con Legambiente, una delle organizzazioni che si occupano di tutela della natura in Italia, al fine di gettare le basi per il lancio della campagna Wiki Loves Earth previsto per la fine dell’anno. Abbiamo organizzato il nostro incontro celebrativo nella loro sede di Catania e abbiamo incentrato la nostra presentazione sul tema della documentazione delle aree naturali protette, mostrando l’elenco dei parchi siciliani che non sono ancora illustrati su Wikimedia Commons.

Infine, a Ragusa, ultima tappa del nostro viaggio e cuore pulsante della Sicilia per il turismo e l’agricoltura, abbiamo voluto discutere di come i progetti Wikimedia possano aiutare a documentare il patrimonio naturale dell’isola, ma anche gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi. Pochi giorni prima della nostra celebrazione di Wikipedia, due disastri naturali hanno colpito la Sicilia: il ciclone Harry, che ha colpito le coste di diverse regioni del Mediterraneo, causando ingenti danni strutturali e accelerando l’erosione costiera; pochi giorni dopo, forti piogge hanno provocato una grave frana nel paese di Niscemi, causando ingenti danni alle costruzioni umane e mettendo in difficoltà gli abitanti.

Durante questi eventi climatici traumatici, la comunità di Wikipedia ha un ruolo importante da svolgere nel documentare non solo le conseguenze immediate del disastro, ma anche i cambiamenti a lungo termine degli ecosistemi. Il nostro incontro Wikipedia a Ragusa è stato l’occasione per riunire i volontari che stanno lavorando attivamente a Niscemi per raccogliere informazioni e immagini e pubblicarle con una licenza libera, che garantirà una buona copertura e un archivio di questo episodio della storia del villaggio.

Durante l’incontro abbiamo anche incontrato una guida naturalistica locale, le abbiamo presentato Wikipedia e abbiamo discusso di come le guide naturalistiche potrebbero partecipare alla campagna Wiki Loves Earth, pubblicando le loro foto di paesaggi naturali su Wikimedia Commons. Abbiamo fatto un’escursione insieme in una delle aree naturali protette della regione, vicino alla foce del fiume Irminio, e abbiamo avuto l’opportunità di scattare foto della parziale distruzione delle dune e delle scogliere causata dal recente ciclone.

I tre eventi organizzati in Sicilia per celebrare il compleanno di Wikipedia non sono stati solo l’occasione per festeggiare i risultati raggiunti dalla comunità negli ultimi 25 anni, ma anche per sottolineare l’importanza di Wikipedia oggi e il ruolo fondamentale dei volontari locali che operano sul campo, documentando gli eventi climatici e monitorandone gli effetti sugli ecosistemi naturali e umani. Nel corso dell’anno, i wikimediani siciliani continueranno il loro impegno nella documentazione dei paesaggi protetti, partecipando alla campagna Wiki Loves Earth e organizzando vari incontri dedicati a Wikipedia. Ti trovi in zona e sei interessato a partecipare? Puoi dare un’occhiata ai nostri prossimi eventi in Sicilia sulla Wikipedia in italiano.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation