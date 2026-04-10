Uno dei problemi che dobbiamo ancora risolvere è la scarsa diversità esistente nel movimento, in particolare la bassa partecipazione delle donne alla modifica di Wikipedia e dei progetti fratelli, nonché l’assenza di comunità di wikimediani in diversi paesi dell’America Latina.

Le donne latinoamericane sono sottorappresentate nel movimento Wikimedia. Le membri del gruppo di utente Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia — un gruppo ufficialmente riconosciuto dal Comitato per le Affiliazioni della Wikimedia Foundation nel 2018, ma attivo dal 2015 — ritengono che quanto più le persone che partecipano sono diverse, tanto più il sapere che costruiamo diventa plurale e neutrale. Per questo il nostro obiettivo è reclutare donne che collaborino ai diversi progetti. Abbiamo bisogno di più modelli femminili, poiché le utenti in lingua spagnola in tutti i progetti rappresentano meno del 10% delle persone che contribuiscono. Alcuni paesi dell’America Latina non fanno nemmeno parte del movimento. Esistono località e paesi senza alcun tipo di partecipazione femminile.

Le donne che oggi modificano, organizzano attività o facilitano spazi all’interno del movimento Wikimedia in America Latina hanno imparato da sole. Per tentativi ed errori. Cercando risposte in pagine sparse, affrontando norme complesse senza accompagnamento e, in molti casi, senza figure di riferimento vicine che mostrassero che quello spazio poteva essere anche nostro.

La Escuela de Lideresas (Scuola di Donne Leader), promossa dal gruppo di utenti Muj(lh)eres latinoamericanas en Wikimedia, nasce proprio da questa esperienza condivisa. Dalla convinzione che formare nuove editrici e organizzatrici non dovrebbe essere un processo solitario né escludente, e che il movimento ha bisogno di più donne preparate a partecipare, a restare e, se lo desiderano, a guidare.

L’impatto centrale che abbiamo immaginato quando abbiamo creato la Scuola per contrastare la disuguaglianza di genere nei progetti Wikimedia nella regione è stato quello di formare donne capaci di creare o migliorare voci con contenuti di qualità legati a temi rilevanti per i loro contesti locali e per il divario di genere; donne consapevoli e capaci di affrontare i bias strutturali generati da una prospettiva androcentrica; e impegnate a lungo termine con le proprie comunità locali.

La Scuola è un programma di formazione pensato da e per le donne della regione che desiderano contribuire ai progetti Wikimedia e comprendere come funziona il movimento nel suo insieme. Volevamo creare conoscenza localmente rilevante e poco rappresentata per garantire una rappresentazione diversa ed equa del Sud Globale nei progetti Wikimedia e generare un ambiente in cui tutte le partecipanti potessero apportare le proprie idee e opinioni e orientarle strategicamente verso gli obiettivi della comunità wikimediana. Il nostro interesse era poter trasferire le nostre conoscenze come donne wikimediane — editrici esperte, donne direttrice, amministratrici e organizzatrici del movimento — e la nostra esperienza nel modo di affrontare i bias strutturali, come la prospettiva androcentrica, che approfondisce il divario di genere.

Nella Escuela de Lideresas, le partecipanti imparano a modificare, a lavorare con fonti affidabili, a comprendere i flussi di lavoro comunitari e a conoscere le politiche chiave. Riteniamo che queste donne debbano acquisire una conoscenza approfondita del funzionamento dei progetti, dell’editing su Wikipedia, dell’uso di diversi strumenti per Wikidata e Wikimedia Commons, della gestione dei conflitti, dell’organizzazione di editathon e attività, della strategia 2030 del movimento, del Codice Universale di Condotta, e del funzionamento generale del movimento per collaborare in modo positivo e senza frustrazione. A noi è servito moltissimo tempo per imparare tutto questo, spesso a fatica, e ci sarebbe piaciuto avere modelli femminili che ci insegnassero questi aspetti.

La formazione va oltre gli aspetti tecnici. Uno dei maggiori valori del programma è l’accompagnamento personalizzato. Attraverso attività di mentoring e spazi di scambio, le partecipanti possono fare domande, commettere errori e imparare in un ambiente protetto, riducendo quella frizione iniziale che spesso allontana le nuove persone dal movimento.

La Scuola punta a creare modelli femminili locali. Donne di diversi paesi ed età che hanno già percorso questo cammino oggi condividono ciò che hanno imparato. Avere figure di riferimento vicine rende visibile che partecipare attivamente a Wikimedia è possibile e prezioso.

Negli ultimi dieci anni, il gruppo ha realizzato moltissime attività per avvicinare più donne al movimento, e hanno già partecipato donne provenienti da Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Panama, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay.

Formare nuove editrici e organizzatrici aiuta a costruire comunità, conoscenza e futuro. Alcune partecipanti diventano editrici costanti, altre organizzano attività nelle proprie comunità e altre ancora accompagnano nuove editrici. Ognuno di questi percorsi rafforza il movimento e contribuisce a ridurre i bias sistemici nei contenuti.

Iniziative come la Escuela de Lideresas dimostrano che, quando si investe in formazione, accompagnamento e fiducia, più donne trovano uno spazio per partecipare attivamente a Wikimedia, la comunità si amplia e si rafforza il futuro del movimento Wikimedia in America Latina. La sfida ora è continuare ad ampliare questi spazi, condividere gli apprendimenti e ottenere più supporto affinché sempre più donne dell’America Latina possano contribuire, insegnare e guidare all’interno del movimento.

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