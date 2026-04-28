Presentazione della bozza del piano annuale 2026-2027 della Wikimedia Foundation

Di cosa ha bisogno il mondo da noi in questo momento?

Internet si trova a un punto di svolta. Le tendenze globali che la Wikimedia Foundation e i volontari hanno monitorato negli ultimi anni non sono più lontane o teoriche; stanno già avendo un impatto su Wikipedia e sui progetti Wikimedia. Wikipedia sta registrando un calo delle visualizzazioni di pagina e del traffico proveniente da Google, nonché un aumento senza precedenti del traffico generato dai bot. Riteniamo che non si tratti di un fenomeno temporaneo, ma di un cambiamento strutturale. Il mondo ha bisogno che la Wikimedia Foundation e il movimento si evolvano e si adattino.

La missione di Wikimedia continua a essere urgente. In un’era di crescente disinformazione e contenuti inaffidabili generati dall’IA, Wikipedia continua a fornire una colonna portante fondamentale di conoscenza affidabile sul web: “la rete di fatti che tiene insieme l’intero mondo digitale.” (fonte) Ma mentre i contenuti creati dai volontari rimangono fondamentali per il mondo, sono sempre meno visibili, poiché le persone consumano informazioni provenienti da riassunti generati dall’IA, chatbot e altre forme di riutilizzo da parte di terzi.

Ciò solleva domande cruciali per il movimento Wikimedia:

Traffico: come dovremmo reagire al calo delle visualizzazioni delle pagine, alla minore visibilità e al cambiamento strutturale che vede diminuire il traffico proveniente dai motori di ricerca?

come dovremmo reagire al calo delle visualizzazioni delle pagine, alla minore visibilità e al cambiamento strutturale che vede diminuire il traffico proveniente dai motori di ricerca? Riutilizzo responsabile: in che cosa consiste un riutilizzo sostenibile dei contenuti di Wikimedia e come possiamo proteggere la nostra infrastruttura dagli abusi?

in che cosa consiste un riutilizzo sostenibile dei contenuti di Wikimedia e come possiamo proteggere la nostra infrastruttura dagli abusi? Il fattore umano: Qual è il valore unico di Wikipedia in un mondo di contenuti generati dall’intelligenza artificiale e di esperienze “zero-click“? Come possiamo puntare ancora di più sul potere unico della nostra comunità globale?

Qual è il valore unico di Wikipedia in un mondo di contenuti generati dall’intelligenza artificiale e di esperienze “zero-click“? Come possiamo puntare ancora di più sul potere unico della nostra comunità globale? Proteggere il nostro sistema: Come possiamo salvaguardare il sistema di contributi volontari e il modello di finanziamento di Wikipedia?

Come possiamo salvaguardare il sistema di contributi volontari e il modello di finanziamento di Wikipedia? Sostenibilità a lungo termine: Come faremo in modo che Wikipedia e i progetti possano prosperare nei prossimi 25 anni – e per sempre?

Prosperare nei Wiki e oltre i Wiki

Crediamo che il futuro di Wikipedia dipenda dall’interazione di due fattori: prosperare nei wiki e oltre. Ciò significa investire in un’esperienza di destinazione più coinvolgente sui nostri siti web e sulle nostre app, che i lettori, i contributori e i donatori apprezzino e che li invogli a tornare. E un modello di riutilizzo sostenibile che raggiunga i consumatori là dove si trovano e reindirizzi valore e futuri collaboratori verso Wikipedia – non altrove. Per prosperare e rimanere rilevanti in questo nuovo panorama, abbiamo bisogno che Wikipedia prosperi sia nel wiki che oltre il wiki.

Obiettivi della Foundation 2026-27

In che modo? Concentrandoci su quattro obiettivi chiave nel periodo 2026-2027:

Ampliare la nostra portata: Diversificare il nostro flusso di traffico andando oltre la ricerca tradizionale. Circa il 90% dei visitatori di Wikipedia è sempre arrivato tramite la ricerca su Google. Questo flusso di traffico “gratuito” è ora in calo strutturale: un cambiamento che sta interessando tutti gli autori su Internet, non solo Wikipedia. Ciò significa che dobbiamo sviluppare nuove forme di traffico diretto (ad esempio, nuove fonti di provenienza e download di app mobili) e diversificare le nostre fonti di traffico in modo da dipendere meno da un’unica fonte. Le persone potrebbero non imbattersi più nei contenuti di Wikimedia come facevano in passato, con ripercussioni sulla visibilità complessiva e, di conseguenza, sulle entrate e sulla motivazione dei volontari. Ciò richiederà investimenti in nuovi (e spesso più difficili e costosi) modi per raggiungere futuri lettori, editor e contributori. Aumentare il coinvolgimento: Sostenere i nostri contributori e trasformare i lettori occasionali in lettori abituali, contributori e donatori. Molti utenti di Wikipedia visitano il sito brevemente, cercano un’informazione specifica e poi se ne vanno. Dobbiamo rendere l’esperienza di lettura più coinvolgente, in modo che i lettori occasionali tornino, diventino lettori “attivi” e si trasformino in contributori e donatori in numero sempre maggiore. In un mondo in cui ogni visita conta sempre di più, ci concentreremo su un imbuto di pubblico (vedi sotto) che riporti le persone dai contenuti “fuori dai wiki” alle esperienze “nei wiki”, trasformi i lettori occasionali in lettori attivi e trasformi i lettori attivi in partecipanti, donatori e una nuova generazione di leader della comunità. Proteggere i nostri progetti: sostenere e difendere il nostro modello. I volontari e i valori di Wikipedia sono sempre più minacciati. Forniremo ai volontari la sicurezza e il supporto legale di cui hanno bisogno e difenderemo il punto di vista neutrale in un mondo in cui i fatti sono sempre più contestati e politicizzati. Rafforzeremo la protezione dell’infrastruttura di Wikimedia dall’abuso dei bot e promuoveremo un riutilizzo responsabile che restituisca valore a Wikipedia, non solo traffico.

Questi obiettivi sono resi possibili da un quarto obiettivo:

Aumentare la velocità e la resilienza: sostenere le persone e i sistemi che stanno dietro a questo lavoro. Promuovere maggiore velocità ed efficienza tra il personale, i sistemi e l’infrastruttura tecnica della Foundation. Questo obiettivo include il lavoro che faremo per generare il sostegno finanziario necessario a realizzare la nostra missione, compreso il continuo ampliamento di flussi di entrate diversificati come Wikimedia Enterprise e il Fondo di dotazione per proteggere la sostenibilità futura dei progetti Wikimedia.

Perché questo approccio?

I cambiamenti nel traffico e nel riutilizzo dei contenuti implicano che i futuri lettori, donatori e contributori approcceranno Wikipedia in modo diverso rispetto al passato. L’orientamento strategico del movimento Wikimedia individuato nel 2017 — fungere da “infrastruttura essenziale dell’ecosistema della conoscenza libera” — è stato in gran parte raggiunto. Tuttavia, diventare una “infrastruttura essenziale” potrebbe non essere sufficiente a garantire il futuro della conoscenza libera. La domanda ora è: come svolgere questo ruolo in modo da proteggere il modello di collaborazione, i valori fondamentali e la sostenibilità finanziaria di Wikipedia? Mentre continuiamo a lasciarci guidare dalle raccomandazioni della strategia del movimento 2030, rispondere alle tendenze globali che il nostro movimento deve ora affrontare richiederà che ci affidiamo fortemente alla raccomandazione di “valutare, iterare e adattare”.

Il nostro progetto Wikimedia più visibile e utilizzato è Wikipedia. Nel corso del prossimo anno, faremo leva sul ruolo fondamentale di Wikipedia nell’ecosistema dell’informazione per aumentare il traffico e la visibilità dei contenuti Wikimedia. Ciò comprende iniziative volte ad aumentare il traffico su Wikipedia, a rafforzare il sostegno agli editori e a fornire agli utenti con diritti estesi gli strumenti e il supporto migliorati di cui hanno bisogno per affrontare le sfide crescenti. Investendo anche “oltre i wiki” per convogliare nuovi lettori, contributori e donatori verso Wikipedia, possiamo contribuire a garantire che i progetti Wikimedia rimangano finanziariamente sostenibili, socialmente affidabili, socialmente rilevanti e strutturalmente indipendenti.

Da lettori a contributori e donatori: il percorso del pubblico

Per trasformare i lettori occasionali in lettori attivi, contributori e donatori in misura maggiore, ci concentreremo sul guidare le persone attraverso un «imbuto di pubblico» che utilizza esperimenti mirati, miglioramenti dell’esperienza utente e metriche in ogni fase, al fine di trasformare i consumatori passivi in partecipanti attivi.

L’opportunità è davvero enorme. Stimiamo che circa 5 miliardi di utenti Internet fruiscano già in qualche modo dei contenuti di Wikipedia, sia direttamente sui nostri siti sia attraverso il riutilizzo da parte di terzi. Di questi, 3,3 miliardi sanno che Wikipedia esiste. E circa 1,5 miliardi — pari a circa il 27% di tutti gli utenti Internet — leggono ogni mese i contenuti di Wikipedia sui wiki.

Schema: il percorso dell’utente

«Oltre Wiki» Utenti Internet: circa 5,5 miliardiUtenti che fruiscono di contenuti riutilizzati da Wikipedia: circa 5,0 miliardiUtenti che conoscono Wikipedia: circa 3,3 miliardi «Su Wiki» Lettori: circa 1,5 miliardi (27% degli utenti di Internet) Donatori: circa 7,7 milioni (0,51% dei lettori) Redattori: circa 273.000 (0,02% dei lettori)

Questo conferisce a Wikipedia un enorme vantaggio strategico che ci aiuta ad affrontare questo momento di transizione. Ma dobbiamo sfruttare questo punto di forza adesso, finché la nostra portata e la notorietà del marchio rimangono solide. Il calo di traffico che stiamo osservando attualmente significa che dobbiamo aumentare i numeri nella parte superiore dell’imbuto – il riutilizzo complessivo dei contenuti di Wikimedia e la notorietà di Wikipedia – e aumentare il nostro tasso di conversione dei lettori in lettori abituali, contributori fedeli e donatori nella parte inferiore dell’imbuto. Quest’anno ci concentreremo con estrema attenzione sulla misurazione del nostro imbuto di pubblico per assicurarci di sperimentare e iterare nei modi giusti per raggiungere questi obiettivi.

Rendere la modifica più facile ed efficiente

Una comunità di contributori sana e in crescita è fondamentale per il futuro di Wikipedia. A tal fine, investiremo in un sistema di dashboard personalizzate che aiutino i lettori a diventare contributori e sostengano i nuovi contributori nel loro percorso verso il ruolo di utenti esperti e moderatori. Queste dashboard possono aiutare i contributori principianti ad assumere ruoli più avanzati e consentire ai volontari più esperti di individuare gli aspetti che richiedono attenzione, come discussioni in corso o potenziali atti di vandalismo negli articoli a cui tengono. Obiettivi più chiari, metriche di impatto e connessioni tra i contributori possono inoltre aiutare ad accrescere la motivazione, la fidelizzazione dei contributori e la partecipazione a lungo termine.

Svilupperemo inoltre nuovi strumenti che consentiranno ai contributori di capire quando e in che modo i lettori interagiscono con i nostri contenuti. Ciò potrebbe includere la visualizzazione di dati aggregati sulla frequenza con cui le pagine vengono linkate su altri siti web, come Google o TikTok. L’obiettivo è consentire ai contributori di stabilire le priorità editoriali sulla base delle informazioni relative alle conoscenze più ricercate dagli utenti. (Ad esempio, se un termine di ricerca comune rimanda a un articolo non pertinente, i contributori potrebbero creare reindirizzamenti o ampliare i contenuti per soddisfare meglio le esigenze dei lettori.)

In linea con la raccomandazione del nostro Consiglio consultivo per il prodotto e la tecnologia (PTAC), continueremo a concentrarci sulla semplificazione della modifica da dispositivi mobili. Le “modifiche strutturate”, ad esempio, possono aiutare a suddividere le modifiche da dispositivo mobile in attività più piccole e guidate. Per gli utenti con diritti estesi (UWER), un’automazione più intelligente (come le indagini suggerite su attività sospette) può aiutare a ridurre il lavoro di moderazione ripetitivo spesso associato all’afflusso di nuovi utenti, consentendo agli UWER di concentrarsi su attività di maggiore impatto. Contribuiremo inoltre a proteggere gli account degli utenti con una sicurezza rafforzata.

Screenshot della voce dedicata all’albero del pastore (Boscia albitrunca) nella Wikipedia in inglese

Un ecosistema vivente per la conoscenza

Come hanno osservato altri wikimediani, Wikipedia e i nostri progetti sono molto simili a un ecosistema vivente che si evolve e si adatta nel tempo. Negli ultimi due decenni, Wikipedia è stata sostenuta da una “cascata” in gran parte casuale di traffico di ricerca gratuito proveniente da Google – un flusso costante di lettori, donatori e contributori. Oggi, quella cascata sta cambiando corso e rischia di prosciugarsi. E come i volontari di Wikipedia osservano da tempo (1, 2), la pietra angolare della comunità – i suoi admin più attivi e gli utenti con diritti estesi – non si sta rinnovando al ritmo necessario affinché Wikipedia possa prosperare per le generazioni future.

Quando i sistemi vegetali viventi sono sottoposti a stress idrico, in genere reagiscono in due modi:

Trovare nuove fonti di acqua. Da qui la nostra enfasi sulla diversificazione del traffico, per andare oltre il tradizionale flusso di visitatori provenienti dalle ricerche su Google. Sviluppare radici più profonde. Da qui la nostra attenzione nel rafforzare il coinvolgimento: trasformare i lettori occasionali in lettori affezionati e questi ultimi in contributori e donatori.

Se il piano annuale 2026-27 avesse un simbolo, sarebbe l’albero del pastore (Boscia albitrunca), una pianta nota per avere il sistema di radici più profondo mai registrato sulla Terra, che raggiunge profondità fino a 68 metri / 230 piedi. L’albero del pastore non cerca l’acqua superficiale. Va in profondità. E così facendo, prospera in uno degli ambienti più inospitali del mondo, il deserto del Kalahari.

Riteniamo che Wikipedia stia attraversando un momento di stress simile e abbia bisogno di un adattamento analogo. Deve mettere radici più profonde, trasformando i lettori occasionali in lettori attivi, contributori e donatori che rimangano fedeli al progetto e approfondiscano il loro coinvolgimento nel tempo. E così facendo, rinnovare il modello che ha reso Wikipedia, proprio come l’albero del pastore, una fonte di sostentamento e ispirazione in un panorama online sempre più inospitale.

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