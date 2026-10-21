Viaggiare per festeggiare il 25esimo compleanno di Wikipedia? Baby Globe lo sta facendo, con il geocaching

Foto di gruppo del 25° compleanno di Wikipedia a Bologna

Foto di Danysan1 pubblicata con licenza CC-BY-SA 4.0

🌞 Un’estate torrida

Quest’estate è stata caratterizzata da un caldo torrido da record, molto distante dal fresco che ci aveva accolti a maggio a ExDynamo a Bologna, quando abbiamo festeggiato il 25° compleanno di Wikipedia insieme a ben due peluche di Baby Globe, la mascotte di quest’anno.



Proprio quest’estate mi è venuta un’idea balzana, forse frutto di un colpo di calore: perché non fare un mash-up tra i miei attuali passatempi preferiti, per divertirci e continuare i festeggiamenti di Wikipedia25?

🔀 L’idea del mash-up

Per chi non mi conosce, sono parecchi anni che bazzico sui progetti Wikimedia, e da qualche anno anche su OpenStreetMap. Quest’anno ho anche ri-scoperto il geocaching, e sono entrata a far parte del team dei “Tortellini in bro”, una specie di gruppo informale di vagabondi della domenica e cacciatori di tesori dotati di gps.

Questi passatempi (i progetti Wikimedia, OpenStreetMap e il geocaching), in senso lato, sono tutti collegati tra loro, o almeno lo sono per me.

🗺️ Uno spunto per le wikigite

Nel corso degli anni, Wikipedia e Wikimedia Commons hanno risvegliato in me una curiosità inaspettata per la storia locale.

Quando, durante le nostre wikigite e in veste di turisti, partiamo in spedizione alla ricerca di luoghi non ancora fotografati per Wikimedia Commons, come ad esempio facevamo anni fa con i castelli e le caseforti della Valle d’Aosta, oltre a scattare foto geolocalizzate e raccogliere informazioni dai pannelli turistici, abbiamo preso l’abitudine di consultare l’app OsmAnd, ad esempio per crearci un nostro percorso di visita o per visualizzare se ci sono fontanelle in zona, o ancora per annotare le coordinate dei punti di interesse da trasferire su OpenStreetMap in un secondo momento.

Screenshot del tool WikiShootMe con gli elementi di Wikidata geolocalizzati Screenshot dell’app OsmAnd per consultare e modificare OpenStreetMap Screenshot dell’app ufficiale del geocaching Screenshot dell’app c:geo per giocare a geocaching

Ora, oltre a WikiShootMe e OsmAnd, apriamo spesso anche l’app ufficiale del Geocaching, per giocare a questa grande caccia al tesoro basata sul gps, alla ricerca di scatoline nascoste e logbook da firmare. A volte, l’idea per una gita ce la dà il geocaching, ma a quel punto trovarsi a giocare in un posto sperduto diventa anche l’occasione per scattare foto a chiese, municipi e palazzi d’epoca per Commons. Insomma, “tutto fa brodo” per i Tortellini in bro. Sia WikiShootMe che le app Geocaching e c:geo sono delle ottime guide turistiche, a saperle consultare nel modo giusto.

I travel bug di Baby Globe

Wikigita dopo wikigita, nelle scatoline del geocaching (le geocache vere e proprie) abbiamo trovato qualche swag (le sorpresine che si possono prendere e scambiare con gli altri giocatori) ma anche qualche travel bug (le piastrine tracciabili tramite un codice univoco, che possono essere loggate quando si trovano, e di cui si possono seguire i viaggi sull’app del geocaching, sia attraverso i log degli altri geocacher sia su una mappa online che indica le coordinate in cui i travel bug sono stati portati fisicamente). Ogni travel bug ha uno scopo, diverso per ognuno, e le piastrine con il codice sono spesso abbellite da un disegno e/o un oggetto-charm che le segue nel viaggio.













Baby Globe al Belvedere di

San Michele in Bosco, a Bologna,

pronto per giocare a geocaching

Foto di Una tantum pubblicata

con licenza CC-BY-SA 4.0

Ecco quindi che mi è venuto in mente di creare un travel bug con l’illustrazione di Baby Globe, a cui attaccare un qualche gadget che ricordasse Wikipedia. Per farlo rispettando la licenza dell’immagine su Commons avevo però bisogno dell’autorizzazione della Wikimedia Foundation. Con grande sfacciataggine, anche quella sicuramente frutto della canicola, non solo ho chiesto il permesso di usare l’immagine, ma le ho anche chiesto di sostenermi attivamente nel mio progetto. Con mia grande sopresa, e grazie all’interessamento di Ivonne Kristiani (Senior Global Movement Communications Specialist) che ha creduto nella mia idea, la fondazione ha accettato e questo mi ha permesso di creare non uno ma ben quattro travel bug per il compleanno di Wikipedia, per farli partire ai “quattro angoli del mondo” dove chiunque potrà trovarli con il geocaching, loggarli e continuare i festeggiamenti.

⏳ Indietro nel tempo

Che sia chiaro: l’idea di un travel bug dedicato a Wikipedia non è affatto nuova: uno era già stato liberato nella natura nel lontano 2005 dal geocacher Nicco, ed ha viaggiato per alcuni anni prima di essere dichiarato disperso. Questo, purtroppo, succede: le geocache a volte spariscono, e anche i travel bug. Ma questo nel mondo del geocaching è piuttosto normale, perché con le geocache interagiscono a volte anche i babbani (i “non-geocacher”), o semplicemente gli agenti naturali. Da questo punto di vista, una certa dose di imprevedibilità il geocaching ce l’ha in comune con le voci di Wikipedia, che chiunque può modificare e fare evolvere, e che possono diventare obsolete o venir vandalizzate, o i cui link possono rompersi, ecc. E che necessitano anche loro di cura e manutenzione da parte dei volontari del progetto. Wikipedia travel bug del 2005. Foto di Samuele Manfrin nel Pubblico Dominio

Le Wikicaches

A dirla tutta, non è nemmeno la prima volta che cerco di portare un po’ di Wikipedia nel geocaching: dal 2022 infatti ho iniziato il mio progetto personale delle Wikicaches, disseminando swag dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap in alcune geocache, ossia spille e sticker che di solito uso per le mie attività come volontaria e per i raduni in regione. Da quest’anno il progetto si è allargato ad altri volontari, ed è nata anche una wikicache ufficiale in Sicilia. Purtroppo però mi è già capitato di visitare geocache che avevo già scoperto e ritrovare oggetti di scambio wiki e OSM in pessime condizioni, senza che nessuno li avesse presi. E del resto, gli swag non permettono di essere tracciati e monitorare se qualcuno li prende o li porta a spasso. Per quello, la soluzione ottimale sono i travel bug.

Wikicaches del 2024

Foto di Una tantum pubblicata con licenza CC BY-SA 4.0 Wikicaches del 2023

Foto di Patafisik pubblicata con licenza CC BY-SA 4.0

📦 Un po’ di logistica

Una volta creati e ricevuti a casa, non mi restava che decidere cosa farne dei miei quattro nuovi travel bug. Farli partire tutti da sotto le due torri? O coinvolgere altri amici geocacher-mappatori-wikipediani nell’avventura per far iniziare il loro viaggio da città diverse? Ovviamente, ho scelto la seconda! Dopo qualche tentativo di contatto andato a vuoto, ho finalmente convinto altri tre valorosi (Ivanbranko, Cruccone e Lord Yoruno) ad affiancarmi per far partire i travel bug di Wikipedia25 dalle regioni italiane dell’Emilia-Romagna, del Piemonte e delle Marche e dalla Catalogna, in Spagna.

🌍 In viaggio!

I quattro travel bug hanno iniziato il loro viaggio a settembre 2026, e nel momento in cui sto scrivendo (metà ottobre) alcuni hanno già incontrato parecchie persone o visitato posti interessanti:

Il primo travel bug di Wikipedia25 (TBB7FTB), dopo aver esplorato i dintorni di Bologna, è stato avvistato all’evento Meet the Brits… ancora a Bologna; ad oggi ha percorso ufficialmente “solo” 23 km, ma sta lasciando l’Italia per visitare 🇸🇲 San Marino e poi il 🇬🇧 Regno Unito;

il secondo travel bug (TBB7FTE) ha lasciato Vercelli per essere depositato in una cache a ridosso dell’aeroporto di Milano-Malpensa, dove è stato prontamente preso da un geocacher che l’ha portato con sé in aereo in 🇩🇪 Germania;

il terzo travel bug (TBB7FTC) ha iniziato il suo viaggio in riva al ⛱️ 🌊 mare Adriatico, e a velocità di crociera ma senza bisogno di imbarcarsi ha già percorso 901 km verso il Nord Italia;

il quarto travel bug (TBB7FTD) sta allegramente viaggiando in 🇪🇸 Spagna di cache in cache, incontrando tanti geocacher e godendosi la movida; ad oggi ha percorso 49 km.

Potete seguire ogni travel bug sul sito del geocaching, cercandoli per codice e tramite i link qui sopra, accederete in questo modo sia ai commenti che alla mappa degli spostamenti. Ma, soprattutto, potete andare a cercare i travel bug di Baby Globe nelle geocache in cui si trovano: potete loggare i vostri auguri (usando il codice sulla piastrina) contribuendo a farli viaggiare nel mondo, per far conoscere Wikipedia e diffondere il messaggio che noi volontari continuiamo a occuparci di conoscenza libera divertendoci.

Vi do appuntamento tra un anno per aggiornarvi su dove siano andati a finire i travel bug. Intanto: buon viaggio, Baby Globe!

I travel bug di Wikipedia25

Foto di Una tantum pubblicata con la licenza CC-BY-SA 4.0

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