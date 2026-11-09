Queering Wiki 2026: Wikimedia LGBT+ tiene la prima conferenza in persona a Montréal

Foto di gruppo di Wikimedian’, con Baby Globe

Dal 23 al 25 ottobre, un centinaio di entusiasti del sapere LGBT+ da oltre 30 Paesi differenti si sono riuniti a Montréal, Québec, Canada, per l’evento Queering Wiki 2026. Organizzata da Wikimedia LGBT+ e Wikimedia Canada, fondata dalla Wikimedia Foundation e sponsorizzata da Wikimedia CH e Wikimedia Deutschland, questa conferenza ha marcato il primo raduno globale in persona di Wikimedian’ LGBT+ e alleat’, a seguito degli eventi virtuali Queering Wiki tenuti annualmente dal 2022 al 2025.

Programmi e attività

Il programma QW2026 è partito con un Culture Crawl, offrendo una visita guidata su un bus con informazioni sulla ricca storia LGBT+ della città ospitante. Le persone presenti hanno poi partecipato a tre giorni di sessioni, inclusi discorsi tematici, discorsi più brevi, poster e presentazioni su tre tracce: Knowledge Without Borders (“Conoscenza senza confini”), Queer Histories (“Storie queer”) e Queer Futures (“Futuri queer”). Le sessioni sono state offerte in inglese, spagnolo e francese, con traduzioni e trascrizioni simultanee disponibili su un’applicazione per cellulare.

Un discorso tematico di Constance Crompton, la persona che dirige il Humanities Data Lab all’Università di Ottawa, ha introdotto il progetto Lesbian and Gay Liberation in Canada (LGLC) (“Liberazione Lesbiche e Gay in Canada”) e le sue intersezioni con Wikipedia e Wikidata rendendo informazioni d’archivio disponibili in rete.

Durante l’evento, la Challenge Queering Wiki 2026 ha incoraggiato chi partecipava a creare e migliorare le voci e le foto sulla storia queer nel Québec, oltre alla conferenza QW2026 stessa. Peluche di Baby Globe sono stati donati come premio alle due persone vincitrici durante la cerimonia di chiusura, con un apparizione della mascotte di Baby Globe.

Imacat, vincitrice della challenge Wikipedia QW2026, abbraccia Baby Globe con entusiasmo mentre il membro del consiglio WM LGBT+ Freddy Veloz e il direttore esecutivo Bisi Alimi osservano.

Considerazioni sulla sicurezza e sull’accesso

Il membro del team Trust & Safety della conferenza Nacaru parla dei cordoncini colorati durante la ceremonia di apertura.

Date le minacce alla comunità LGBT+ nel mondo, la sicurezza delle persone presenti a QW2026 era di massima priorità durante l’evento. Le persone che hanno organizzato la conferenza hanno seguito i protocolli per la salute e la sicurezza agli eventi Wikimedia. Il luogo dell’evento non è stato annunciato pubblicamente prima della conferenza, sono stati effettuati dei controlli alle borse alle entrate per le aree di sessione e i membri del team Trust and Safety erano presenti durante il tutto. Cordoncini colorati evidenziavano lo staff T&S, oltre alle persone presenti che non volevano essere fotografate.

Delle sovvenzioni sono state elargite a partecipanti selezionati per coprire viaggio e alloggio. Nonostante ogni continente eccetto l’Antartide sia stato rappresentato alla conferenza, il viaggio è stato una sfida per alcune persone e a quindici prossibili partecipanti è stato rifiutato il visto d’ingresso. “Il rifiuto generale dei visti a tutti i delegati africani da parte del governo canadese ha gettato una grande ombra sulla conferenza”, ha detto Bisi Alimi, il direttore esecutivo di Wikimedia LGBT+. “La conoscenza libera è un’impresa collettiva umana e un atto di esclusione basasto sulla regione di nascita non è altro che discriminatorio e vergognoso.”

Esperienze di chi ha partecipato

Freddy Veloz, Sebastián Flores, Vjollka e Michelle Jones Pérez parlano con una presentazione riguardo Wiki Loves Pride.

Sebastián Flores (pronomi maschili), un membro di Wikimedia Chile WikiProyecto LGBT+ e del Team Organizzativo Principale per Wikimanía 2027, ha detto che ciò che gli è piaciuto di più a QW2026 è stata “l’opportunità di condividere le mie esperienze con altr’ utenti, in particolare riguardo le iniziative e le attività in cui sono stato coinvolto negli ultimi anni, e scoprire progetti e idee interessanti che aiutano ad aumentare la visibilità delle comunità LGBT+ nel mondo. È stato meraviglioso anche incontrare tante persone (inclusi alcuni wiki-amici!) dal vivo, con cui avevo precedentemente interagito solo virtualmente.”

Michele Jones Pérez (pronomi femminili), una responsabile dell’apprendimento e dello sviluppo per Wikimedia LGBT+, ha detto che la conferenza le “ha dato l’opportunità di connettermi ad attivist’ Wikimedia LGBTQ+ da così tanti Paesi. Incontrare persone che condividevano le mie difficoltà riguardo alla visibilità mi ha dato speranza e un potente senso di comunità.”

Ege Atacan Doğan partecipa in una discussione per il pubblico.

Ege Atacan Doğan (pronomi maschili), un utente Wikidata dalla Turchia che ora vive in Germania ed è attivo nel WikiProject Ontology, ha detto di essere stato “piacevolmente sorpreso di fronte alla grande varietà di abilià e opportunità di networking in questa conferenza. In un ottimo ambiente sociale, è stato davvero semplice trovare persone con cui collaborare. La maggior parte del mio lavoro inizia ora, avendone piantato i semi durante la conferenza!” Ege ha inoltre espresso dispiacere per quelle persone che non hanno potuto attendere alla conferenza perché è stata loro rifiutato il visto.

Kamila Ś. canta l’inno queer “Pink Pony Club” durante una sessione di karaoke.

Kamila Ś. (pronomi neutri), un WikiGnomo di genere non-binario da Varsavia, Polonia, ha detto di aver avuto un’ottima esperienza a QW2026, il suo primo evento in persona relativo a Wikipedia. “Il fatto che io fossi circondat’ da persone queer (e probabilmente alleat’) con gli stessi obiettivi ed entusiasmo per Wikipedia come fonte di conoscenza libera è stato qualcosa di miracoloso” ha detto. Kamila ha “amato parlare con persone così diverse durante le pause e conoscere la situazione della ‘loro’ Wikipedia, dei loro Paesi, ecc, dandomi alcune idee per plwiki” la versione in lingua polacca di Wikipedia; quel progetto era il soggetto del discorso di Kamila alla conferenza. Ha anche amato vedere persone di diverse generazioni “che sembravano rifiutarsi di essere conformiste come tante altre persone che ho visto”.

Risorse e piani futuri

Foto, video e presentazioni da QW2026 sono disponibili su Commons. Segui il gruppo utenti Wikimedia LGBT+ per maggiori informazioni sul nostro lavoro.

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