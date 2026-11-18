Alla fine di settembre 2026, un piccolo gruppo di volontari wikipediani in Sicilia è andato a Piana degli Albanesi, un paese vicino Palermo. Obiettivo: documentare e a town near Palermo. Our goal: documentare e mettere in risalto il patrimonio culturale di questa comunità nei progetti Wikimedia.

Piana degli Albanesi (Hora e Arbëreshëvet) ha una cultura molto particolare, essendo il più importante centro della comunità Arbëresh di Sicilia, che ha preservato molte tradizioni della diaspora albanese fin dal XV secolo: dalle chiese bizantine-cattoliche ai costumi tradizionali, alla lingua arbëresh, classificata come in pericolo secondo l’UNESCO.

Trascorrere un fine settimana a Piana è stata un’esperienza meravigliosa: abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza dagli abitanti del paese, che hanno fatto di tutto per aiutarci a visitare e documentare il maggior numero possibile di luoghi in pochi giorni e che hanno condiviso con noi, con passione e orgoglio, gli aspetti unici della loro cultura.

Oltre a parlare con le persone per comprendere meglio la storia e le sfide della comunità arbëresh, volevamo raccogliere il maggior numero possibile di contenuti da pubblicare con una licenza libera sui progetti Wikimedia, in modo che fossero accessibili a tutti online e contribuissero a preservare il patrimonio culturale vivente degli arbëresh.

Con il nostro piccolo gruppo di wikimediani (Auregann, Sannita, GiovanniPen e SilviaPen) e supportati dai nostri referenti super-esperti di Piana, siamo riusciti ad arricchire le nostre piattaforme di contenuti aperti con:

📸 più di 140 immagini e video, perlopiù di edifici e panorami, nel quadro del concorso Wiki Loves Monuments che si teneva come ogni anno a settembre (vedi la categoria su Commons);

📍 più di 130 posti modificati su OpenStreetMap, la mappa libera e collaborativa, migliorando la descrizione di strade, edifici e arredamento urbano;

🎙️ più di 120 parole in arbëresh registrate da Pietro, un parlante locale, tramite Lingua Libre (vedi la lista completa).

Quest’ultimo aspetto, relativo alle lingue minoritarie e regionali, è forse quello più speciale. Trovarmi in una stanza con persone orgogliose di parlare e tramandare la propria lingua, che hanno dedicato del tempo ad aiutarci a stilare un elenco di parole che descrivono il loro villaggio e la loro cultura, è stata un’esperienza davvero gioiosa!

Questo progetto è avvenuto nel contesto di Wiki Loves Monuments e del concorso regionale per la Sicilia, di Wiki Loves Arbëreshë come parte di una campagna più ampia, Wiki Loves Living Heritage, realizzata come collaborazione fra i Wikimediani in Sicilia e lo User Group di Wikimediani di lingua albanese. È stata anche un grande esempio dei tipi di collaborazione che intendiamo sviluppare nel contesto di WikiMediterraneo, un nuovo gruppo che abbiamo creato durante Wikimania 2026, e WikiSudItalia.

Grazie a chi ha preso parte al progetto e in particolare alla gente di Hora, che ha accolto i volontari wikimediani in modo così affettuoso!

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