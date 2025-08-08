ウィキメディアン・オブ・ザ・イヤー 2025

Wikipedia を実現するには、私たちが「ウィキメディア コミュニティ」と呼んでいる、ボランティア貢献者による世界規模のコミュニティが必要です。彼ら彼女らは皆、自分たちの自由時間を寄付し、世界最大の知識リソースを拡張し、維持しています。

本日は、こうした貴重なボランティアの方々を称えるために時間を取りたいと思います。少し立ち止り、ウィキメディアン・オブ・ザ・イヤー賞で、私たちの使命を可能にしている方々を称える機会を共有しましょう。静かな変革者、たゆまぬ貢献者、そしてしばしば舞台裏で努力を続けているものの、その影響は世界中に感じられる情熱的なボランティアの方々です。

Wikipediaのようなウィキメディアサイトを守るために様々な権限を委ねられた人々、知識と時間を惜しみなく与えてくれるメンター、視覚的な芸術性を惜しみなく提供してくれる個人、イベントの円滑な運営に尽力する主催者など、ウィキメディア運動の真髄を体現する人々を称えましょう。彼らの活動は、私たち全員にインスピレーションを与えてくれるはずです。

The Wikimedian of the Year: Robertsky

2006年の小さな編集から数万件の投稿、英語版Wikipediaの管理者権限の取得、そして強力な地域コミュニティの構築への注力に至るまで、今日私たちは2025年のウィキメディアン・オブ・ザ・イヤーに選出されたロバートの歩みを称えます。優しさ、献身、そして他者を助けようとする姿勢で知られるロバートは、ウィキメディア運動の精神を体現しています。

2006年にWikipediaアカウントを初めて登録し、リンク切れの簡単な修正を行いました。本格的に編集を始めたのは2019年になってからです。その間、79,000回以上の編集を行っており、その多くは英語版Wikipediaにおけるシンガポール関連のトピックの掲載範囲の改善と拡大に焦点を当てたものでした。2024年には、コミュニティにおける彼の思慮深い貢献と信頼の証として、英語版Wikipediaの管理者に就任しました。

ロバートは、Wikipediaにおけるシンガポール関連コンテンツの水準向上のため、他の編集者と協力し、既存のページの改善と新規ページの執筆に尽力してきました。彼が最も誇りに思う功績の一つは、「シンガポール関連記事索引」の維持管理です。これは、更新を半自動化するカスタムスクリプトを作成することで、放置されていた貴重なリソースを救い出しました。彼の技術的取り組みのおかげで、索引はアクティブで正確であり、Wikipediaにおけるシンガポールの表現に関心を持つ編集者にとって使いやすいものとなっています。

2023年、ロバートはシンガポールのウィキメディアンユーザーグループの立ち上げに尽力し、地元の編集者を集めるための定期的なミートアップを企画しました。また、ESEAPハブ準備委員会のメンバーとして、地域連携の未来を形作るために協力しています。さらに、2023年にシンガポールで開催されたウィキメディア運動の国際会議「ウィキマニア」の共同主催者の一人でもあります。

“Wikipediaは多くの人にとって頼りになるリソースです。知識は常に増え続け、Wikipediaのコンテンツはすぐに古くなることがあります。しかし、個人でできることには限界があります。だからこそ、地域レベルや関連団体レベルの活動にも力を入れています。編集者や寄稿者のコミュニティを育成・発展させ、知識を自由に共有できるよう支援するためです。”

The Wikimedia Laureate: Risker

それは時にはタイプミスから始まる。時にはジェームス・ブラントから始まる。

Meet our Wikimedia Laureate(桂冠詩人) 2025: Risker!

遡ること2005年、ある友人が、リスカ―がジェイムス・ブラントの音楽が好きと知り彼女にWikipediaのジェイムス・ブラントの記事へのリンクを送ってきました。するとリスカ―はたちまちWikipediaの「ウサギの穴」に落ちました。これは、この百科事典の読者なら誰もが知っている現象です。一つ記事、また一つ記事と、いつの間にかいくつもの記事にのめり込んでいました。数週間かけてようやく勇気を振り絞り、リスカ―は最初の編集を行いました。それは小さな誤字の修正でしたが、そこから全く新しい世界が開けたのです。

「私が変更したことが記事にすぐに反映されたのを見て、信じられないほど力づけられたと感じました」と彼女は言います。「ウィキペディアのおかげで、私にとってインターネットは永遠に変わることができました。」

この最初の編集は、英語版ウィキペディアとより広範な運動全体にわたるほぼ20年にわたる作業へと発展しました。 彼女は英語版ウィキペディアの管理者、裁定委員会メンバー（2 回）、オーバーサイト、チェックユーザーになりました。さらに、リスカーは、資金配分委員会での活動、運動戦略活動への参加、コミュニティコミュニケーションのサポート、アドバイザーとしての役割の担い手など、世界的なウィキメディア運動を支援する数多くのグローバルな役割を担ってきました。彼女はコンテンツ作成拡張機能用の「リスカーのチェックリスト」さえ作成しました。これは、スタッフやボランティア開発者が開発プロセスの早い段階で一般的なリスクに対処できるようにするためのものです。

編集作業をしていない時は、リスカーは音楽に没頭しています。北米やヨーロッパをライブ・ショウで旅しています。ガーデニング、アウトドア、家族との時間、そして読書(たくさん!)が大好きです。ウィキメディアの仕事のほとんどは画面越しですが、特にウィキメディアン仲間とのリアルな交流は、彼女にとって忘れられない思い出の一つです。語り合ったり、食事をしたり、時にはナイアガラの滝から昇る日の出を眺めたり。

“決して飽きることはありません。できることの幅が広いので、一つのことに飽きても、常に別のことに移ることができます。面白い人たちと面白いことに取り組めるんです。それに、スウェットパンツを履いたまま、洗濯物の合間に編集作業もできます。”

Media Contributor of The Year: 1Veertje

アップロードされたファイルは86,000件以上。オリジナル作品は7,500点以上。これらはすべて、134言語のWikipediaの4,000ページに使用されています。

今年のメディア貢献者オブ・ザ・イヤーは、10年以上にわたり画像の記録、整理、共有に尽力してきた1Veertjeさん、おめでとうございます!

彼女は、ジミー・ウェールズのTEDトークを見て、参加するのに最適なコミュニティだと思い2010年にウィキメディア運動に参加しました。

彼女の写真は、オランダ全土の史跡から、国際映画祭（特に2015年からプレス認定写真家を務めているロッテルダム国際映画祭）のポートレートまで多岐にわたります。また、ビデオ、音声録音、デジタル化された資料も作品に含まれています。

彼女が最も誇りに思っている作品の中には、ハンガリーの映画監督ユディット・エレックの写真、映画監督マーク・カズンズの音声録音、そして個人的なヒーローであるナオミ・クラインのポートレートがあります。長年続けている最も楽しいプロジェクトの一つは、アイスランドの今年の樹木リストの更新です。これはウィキマニアのレイキャビク滞在時に始めた趣味です。

ヴェラの影響力は、彼女が制作するマルチメディアだけにとどまりません。プログラミングスキルとメタデータの知識を活かし、彼女は他のソースから取得した数万点もの画像をカタログ化してきました。また、ウィキメディア・ハッカソンにも定期的に参加し、テクノロジー志向の他のウィキメディアンと交流しながら、ウィキメディア・コモンズをはじめとする様々な分野でツールを共有し、ワークフローを効率化しています。

ウィキメディア以外では、政治に熱心に取り組んでおり、最近では障害者支援活動にも積極的に参加しています。80年代や90年代の音楽に合わせて踊るのが大好きで、読書も大好きで、新しい言語を学ぶことにも情熱を注いでいます。

Newcomer of the Year: Dadrik

その始まりはよくあることでした。Wikipediaに何かが欠けていて、それを追加するのが正しいと感じたのです。今年の新人、Konan N’Da N’Dri（利用者:Dadrik）にとって、最初の編集は大学に関する情報を更新する必要性から始まりました。すぐに彼は、母国コートジボワールに関する情報がさらに不足していることに気づき、それを埋め始めました。

貢献することで、特にコートジボワールに関する知識の共有化に貢献できることに気づきました。私が今日作ったものが、私が亡くなった後も他の人々に役立つと知っていることが、私にとって最大の励みです。私の夢は、母国に関する包括的（あるいは広範囲に網羅された）情報源が実現することです、と言います。

それ以来、ダドリックはウィキメディアのプロジェクト全体で19,000回以上の編集を行ってきました。フランス語版ウィキペディアでは、記事の改善と拡張だけでなく、パトロール担当者として新規投稿の審査も行っています。彼はウィキメディア・コートジボワール・コミュニティの積極的なメンバーであり、ウィキペディア・トレーナーとして定期的に知識を共有しています。

ウィキペディア以外では、ダドリックは科学、特に天体物理学、惑星、宇宙に情熱を注いでいます。彼の好奇心と知識への情熱は、ウィキメディア運動の精神そのものを反映しています。

Functionary of the Year: AramilFeraxa

ご存知ですかDid You Know…

ポーランド語版ウィキペディアの「ご存知ですか」Did You Know(Czy wiesz)コラムを毎日更新している熱心な編集者は、世界中のウィキメディア プロジェクトを保護する特別な権限を与えられた、世界的に信頼されている編集者、「スチュワード」でもあることを?

AramilFeraxa を 2025 年の Functionary of the Year に選出できたことを嬉しく思います!

すべては2020年、「成長機能」の新規ユーザー向けタスクを通じて、Stargateの記事の句読点の小さな修正から始まりました。現在、ポーランド語版Wikipediaの編集者にとって、AramilFeraxaは多方面で知られています。新規ユーザーへの指導、荒らし行為への対処、管理者兼チェックユーザーとしての役割、そして長年にわたりメインページの「Did You Know」コラムのキュレーション(毎日手作業で!)などです。しかし、彼の貢献はホームWikiをはるかに超えています。

ウィキメディアのスチュワードとして、AramilFeraxaは言語や地域をまたいでウィキメディアプロジェクトの安全確保に貢献しています。スチュワードは、高度なツールを用いウィキ間における不正行為への対応、地域管理者のいないコミュニティのサポート、そしてプロジェクトの円滑な運営に必要な機密性の高いタスクの処理を行っています。これは目に見えない仕事ですが、ウィキメディアプロジェクトの回復力にとって不可欠なものです。

AramilFeraxaはスチュワードとしての業務に加え、ダニエル・クレイグ主演のジェームズ・ボンド映画全作品を含む16本の映画に関するWikipedia記事の書き換えにも携わりました。これらの記事はすべてAramilFeraxaの同僚から「注目記事」や「良記事」といった品質評価を受け、その質の高さが認められています。その動機は?「小さな修正でも読者が正確な情報を見つけられるようになるという考えです」

ウィキメディア以外では、AramilFeraxaは旅行を楽しんでいます。音楽と演劇も大好きで、ミュージカルにも出演しています。静かな時間には、チェスをしたり、映画を観たりしていることが多いでしょう。もしかしたら、次にウィキペディアで紹介されるのは彼の作品かもしれませんね?

“記事が進化していく様子、共同編集によってコンテンツの質が向上する様子、そして周囲の世界を反映して情報がいかに迅速に更新されるかを見ることが、私の情熱を支えています。自由な知識という使命を共有するグローバルコミュニティに属しているという感覚も、私のモチベーションを高めています。他者と協力し、議論に参加し、時には建設的に意見の相違を解決することで、この運動への有意義なつながりが生まれます。”

Tech contributor of the Year: Eugene233

ウィキメディアについて初めて聞いた人が、どのようにして大陸全体で 1,000 人を超える新しい技術貢献者を指導するようになったのでしょうか?

2025 年の技術貢献者オブ・ザ・イヤーに選ばれた Eugene233 にとって、旅は 2016 年に始まりました。その年、彼は Wikimedia コミュニティに参加し、すぐに自分が学んだことを共有する開発者ワークショップの開催に協力しました。

それ以来、ユージンはアフリカ全土および海外におけるウィキメディア運動の技術力向上に約10年を費やしてきました。Wiki Mentor Africaのメンターとして、トレーニング、ツール開発、そしてより強力で包括的な技術エコシステムの構築において重要な役割を果たしました。

彼の影響はコードだけでなく人にも表れています。彼は 1,000 人を超える意欲的な、あるいは経験豊富なウィキメディア技術貢献者を指導し、アフリカ全土での長期的な関与を促進することに貢献しました。

こうした仕事すべてを引き受けるには特別なモチベーションが必要ですが、ユージンにはまさにそれがあります。彼の最大のファンであった亡き父は、毎月、ウィキメディアンとしてどんな貢献をしたのかを尋ねていました。「学んだことはすべて、他の人の学びを助けることをためらわないように」と父は父に言いました。この大切な(そしてまさにウィキメディアン精神に則った!)メッセージは、今もユージンの仕事の指針となっています。

ウィキメディア以外では、サッカー、歌、そしてビデオゲームを楽しんでいます。チュニジアで開催されたウィキ・インダバ2018は、彼にとって転機となりました。「涙が溢れました」と、別のボランティアからノートパソコンを贈られた時のことを振り返りながら語ります。「なんてことだ、本当にこんなことが起こるんだ、と思いました」

ユージーンは、それぞれ1 つのツール、1 つのトレーニング、1 人の人間で、ウィキメディア技術の未来を形作るのに貢献してきました。

“コミュニティとして、私たちは、すでにいる素晴らしい人々と同じように、より多くの熱心なウィキメディアンを獲得するために、目立たないコミュニティへの関心をさらに高める方法を見つける必要があります”

Honorable mention: Nitesh Gill

今年のHonorable Mentionは、執筆、組織、指導、そしてリーダーシップを真摯に行う、その献身ぶりを見逃すことのできないウィキメディアンを称えるものです。

おめでとうございます、 Nitesh!

Niteshは2014年、学士課程の学生だった時に教授から課題でWikipediaの編集を課されたことをきっかけに、編集を始めました。最初はただの退屈な宿題だと思っていましたが、好奇心が湧き、疑問を持ち始めた結果、自分が深く愛する二つのこと、つまり言語と知識の共有を組み合わせる方法を発見しました。

2017年、彼女は #100wikidays チャレンジに挑戦しました。これは100日間毎日1つのWikipedia記事を書き続けるというものです。100日が過ぎても彼女は諦めず、ついに500日を達成しました!

長年にわたりNitesh はパンジャブ語版ウィキペディアの最も積極的な貢献者の一人となり、プロジェクト唯一の女性管理者となりました。彼女は特にジェンダーギャップの解消に貢献できたことを誇りに思っています。パンジャブ語版ウィキペディアでは現在、女性に関する記事が他のどの性別よりも多く掲載されており、彼女の執筆活動はそれに大きく貢献しました。

しかし、執筆活動だけではありません。Nitesh はパンジャブ語ウィキメディアンユーザーグループのリーダーを務め、パンデミックの間も定期的なオンラインミーティングでコミュニティの繋がりを維持し、新しいボランティアの成長とリーダーシップを支援しました。

編集作業をしていない時は、ウェブシリーズを見てリラックスしています。また、彼女は根っからの犬好きで、犬たちと過ごし、彼らの幸せそうな遊び姿を見るといつも気分が明るくなります。最近は、一人旅や家族旅行など、旅の楽しみを探求しています。

パンジャブ語のために尽力してきたこと、特に女性の個性や女性関連のトピックに関するコンテンツの作成に誇りを持っています。現在、パンジャブ語版ウィキペディアには、他のどの性別よりも多くの女性に関するコンテンツが掲載されています。このギャップを埋める一助となれたことを誇りに思います。ジェンダーギャップは、ウィキメディア運動全体における深刻な問題だからです。

Honorable mention: Ammarpad

2人目のHonorable Mentionに選ばれたAmmarpadは、英語版Wikipediaとハウサ語版Wikipediaの両方に長年貢献しています。また、精力的な編集者でありソフトウェア開発者でもあり、MediaWikiに数百もの技術的貢献をしてきました。さらに、ハウサ語版Wikipediaの管理者として、プロジェクトのコンテンツ、構造、そしてポリシーの開発を支援しています。

彼は2015年に英語版Wikipediaを通じてウィキメディアコミュニティに参加し、ナイジェリアに関する記事（特に伝記）を執筆しました。経験を積むにつれ、様々なトピックにわたるナイジェリア関連コンテンツの質の向上に注力しました。

母語であるハウサ語版ウィキペディアにおいて、彼はコンテンツ作成と技術サポートの両方に貢献してきました。記事の作成、テンプレートとポリシーの開発、そしてプロジェクトの構造構築の支援などです。現在は管理者として、ウィキの成長と安定性の支援に注力しています。「このギャップを埋め、ハウサ語を話す人々が、英語版で様々なトピックについて興味深く詳細な情報を見つけたのと同じように、自分の言語で重要なトピックに関する情報を見つけられるようにしたいと思いました」と彼は言います。

編集業務に加え Ammarpadは約5年間、ウィキメディア・プロジェクトの基盤となるソフトウェア「MediaWiki」のサポートに携わってきました。これまでに900件以上のソフトウェア変更を行い、数百件のレビューを行ってきました。

“偽情報、陰謀論、そしてあらゆる事柄に関する完全な虚偽情報がインターネット上に溢れている今、ウィキメディア・プロジェクト、特にWikipediaの重要性はかつてないほど高まっています。Wikipediaは、中立性、オープン性、学習、そして協働を重んじ、他の情報源とは異なる方法で中立的かつ事実に基づいた出来事の記述を行う、グローバルで独立したコミュニティとして際立っています。それが、私が活動を続ける原動力となっています”

