東博エディタソンに参加して中国陶磁器の記事を作りました

2025年8月19日（火）、東京国立博物館資料館で開催されたエディタソンに参加しました。昨年は「吉野山蒔絵見台」の記事を作ったのですが、今回は前から気になっていた横河民輔コレクションに挑戦しました。
横河民輔のウィキペディア記事に美術論として東博コレクションが紹介されており、その最初に「白磁鳳首瓶」（はくじほうしゅへい）があります。「白磁」は白い磁器、「鳳首」は大きな鳥の首、「瓶」は水をいれるビンですが、重要文化財なのに該当ウィキペディア記事はありません。そこでまずColbase（国立文化財機構所蔵品統合検索システム）で検索するとすぐにヒットしたので、ウィキペディア記事の概略だけ下書きに作っておきました。
エディタソンの当日は午前中が博物館見学でしたので、まっすぐ東洋館に向かい、3階の中国陶磁展示をじっくり観ました。白磁鳳首瓶はありませんでしたが、横河コレクションの何点かを観ることができました。
午後は資料館で執筆開始です。まずColbaseの該当データに書いてある機関管理番号：TG-645（東博の列品番号）を確認しました。その番号を東博資料館OPACの簡易検索で「論文」を選んで検索すると、45件ヒット。その中で東博図録を何点かと東博研究誌「Museum」を2冊、開架書架から出してきました。横河コレクションに特化した図録もあり、それらを参照して記事をひととおり書きました。ごく簡単な記事ですが、まず出すことが大事と割り切り「白磁鳳首瓶」を公開しました。その後、関連記事にいくつかリンクをはり、Wikidataも作っておきました。
横河コレクションに興味を持ったのは、10年ほど前に『横河橋梁八十年史』（1987）という社史に、横河コレクションとして源氏物語五十四帖が載っているのを知ったからです。これらが東博に寄贈されたことから、いつかこれについてウィキペディアに書きたいと思いました。来年以降も少しずつ横河コレクションについて書いていきたいです。
