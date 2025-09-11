横浜エディタソンを10月に開催します!

日本の都市「横浜」をテーマにしたウィキメディアのエディタソン（編集イベント）を、2025年10月1日から11月24日までオンラインで開催します。これは10月に図書館総合展2025が横浜で開催されるので、それに因んだイベントです。

Yokohama Minato Mirai In Blue

このイベントは「ウィキメディア・ワールドin図書館総合展2025」の一環として開催するものです。主催は筆者の主宰するWLF2025実行委員会で、Wikimedians of Japan User Group、OpenStreet Map Japan、Wikipediaブンガク実行委員会、稲門ウィキペディアン会と連携した企画です。当初このイベントは日本国内の参加者だけを想定していましたが、筆者の海外の友人がどんどん増えてきたので、海外からも参加できるような工夫をしてみました。まずウィキペディア日本語版の「横浜市」の記事から、横浜を象徴するような言葉を20選び、表の縦軸に並べました。次に言語ですが、筆者のSNS上の友人の住んでいる国をリストアップし、その国の公用語を調べ、20の言語を表の横軸に追加しました。

筆者がこれまで参加したウクライナの文化外交月間では、「おすすめ記事の一覧」が言語ごとに見られたので、それと同じような仕様をイメージしました。しかしこれを作る作業は自分でできないので思案していたところ、韓国のウィキメディアンで日本に留学中のアスピアさんがたちどころに作ってくださいました😃! 公開したウィキペディアのイベントページを、丁度来日したマレーシアのタウフィクさんとアリさんに話したら、タウフィクさんはなんとマレー語のイベントページを作ってくださり感動しました😃! 言語はいくらでも増やせるので、ご希望があればイベントページのノートでお知らせください。

ウィキメディア・マレーシア日本ミートアップ、2025年8月31日東京にて。左からアリ、Wadakuramon、タウフィク (Eugene Ormandy, CC0, via Wikimedia Commons)

エディタソンの対象はウィキペディアだけでなく、該当するウィキデータやウィキメディア・コモンズなど、ウィキメディア・プロジェクトのいずれでもOKです。また、表に掲載されていない記事ももちろん歓迎いたします。

このように当初の目論見を越えて、国際的なエディタソンが実施できることになりました。横浜は日本の代表的な港湾都市の一つで、日本と世界との交流の窓口になっています。このエディタソンも日本と世界との交流の場として、地球上のどこからでも、どうぞ振るってご参加ください。

イベントページ: WLF2025エディタソン「横浜」

外国語版セクション: s://w.wiki/FDCj

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation