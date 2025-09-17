2025年万博でWikipediaベースのカードゲームを世界に披露

私たちの先住民言語保存プロジェクトがInternational Green Gown Awards(国際グリーンガウン賞)を受賞してから約1年後、マレーシア・ウィキメディア・コミュニティ・ユーザー・グループは、2025年8月30日に日本の大阪で開催される2025年万博で先住民の生活様式と生物多様性について発表するよう招待されました。

RCEグレーター・ゴンバック・ネットワークの一環として、ウィキメディア・マレーシアは、United Nations University (国連大学)サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）の招待を受け、World’s fair(世界博覧会)において日本国環境省が主催し、UNU-IASが共催した一連のワークショップ・セッションにおいて、インタラクティブなアクティビティを発表しました。

このワークショップの目的は、日本、ケニア、マレーシア、フィリピンの4カ国から参加者を集め、世界各地の持続可能な取り組みを紹介することです。マレーシアとのセッションでは、ウィキメディア・マレーシアが招待された2つのグループのうちの1つであり、アフマド・アリ・カリム氏とタウフィク・ロスマン氏が代表として参加しました。

長年にわたり受賞歴のあるWikiKataプロジェクトの協力者であるマレーシア国際イスラム大学（IIUM）とともに、日本および世界中から100名を超える参加者を迎え、合計3つのセッションを開催しました。

マレーシア・ウィキメディアによるセッションは、アフマド・アリ氏による締めくくりの一つとなりました。日本とマレーシアの学者によるプレゼンテーションを聞いた後、私たちはウィキペディアを通して学ぶインタラクティブなアクティビティを提供しました。

2025年万博で使用された「ルーツ＆レリックス」紹介ビデオ（日本語、英語字幕あり）

CC BY-SA 4.0、Ahmad Ali Karim & Iffah Aminudin

典型的なエディタソンやワークショップではなく、ゲームコンセプトを探求することで、より興味深いイベントにすることにしました。「Roots & Relics」は、マレーシアの先住民文化と生物多様性を探求し、それぞれのWikipediaページのQRコードをスキャンして答えを見つけることができるカードマッチングゲームです。

このゲームでは、ウィキメディア・コモンズの無料ライセンス作品を取り上げ、マレーシアとその周辺地域で見つかるさまざまな天然素材から作られた、先住民コミュニティが使用するさまざまな道具を紹介しています。

Roots & Relics, a Wikipedia-based card game where you learn about indigenous lifeways and biodiversity.

Each box comes with 38 cards plus one instruction card.

Two types of cards are used, root cards and relic cards.

Players will be given relic cards which they will use to play.

Root cards will be put on the table and players must respond with the corresponding relic card.

このゲームには、自然素材を描いたルートカードと、その自然素材を使って作られた道具を描いた道具カードの2種類のカードが登場します。プレイヤーは、手札にある道具カードのうち、どのルートカードがテーブル上のルートカードと正しく対応しているかを推測することでゲームを進めます。間違った場合は、手札にもう1枚カードを追加する必要がありますが、正解した場合は、そのカードを山札に捨て、手札を空にすることで勝利に近づきます。

これは実にシンプルな仕組みで、将来的にはこのコンセプトを拡張していく可能性があります。今のところ、このゲームは、ウィキメディア・プロジェクトを、この運動における典型的なウィキ活動の枠を超えたインタラクティブな学習にどのように応用できるかを示す概念実証として機能しています。

Meta-Wiki の該当ページにアクセスすると、ゲームの詳細を知ることができます。

エキスポでのプレゼンテーションは、大変好評を博しました！ゲーム本体だけでなく、カードゲームに登場する実際の道具もいくつか持参し、参加者が後で実際に触れることができるようにしました。

Wikimedia Malaysia External Relations Ambassador, Ahmad Ali displaying a root card to the participants while they respond with their guesses.

Director of IIUM’s Sejahtera Centre for Sustainability and Humanity, Professor Zainal Abidin Sanusi (left) guiding the participants in playing Roots & Relics.

Wikimedia Malaysia External Relations Ambassador, Ahmad Ali displaying a root card to the participants.

Participants listening to the briefing before the game begins.

Participants looking through their hand for the correct corresponding card.

A participant plays a relic card during one of the rounds.

A participant plays a relic card during one of the rounds.

参加者の多くは、さらに学ぶことに非常に積極的で、また、セッション後には、興味のある参加者にウィキメディア運動についてさらに説明する時間もありました。

オープン ナレッジ分野以外の国際イベントのグローバル ステージに招待されたこの機会は、私たちのユーザー グループにとって大きな前進となりました。

