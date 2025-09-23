ウィキウィメン* サミット2025の考察

ウィキウィメン* サミット 2025 集合写真

ナイロビで135人が参加したウィキウィメン* サミット2025は、意識的に、世代を超え、境界を超えた女性*たちの集会となりました。1日のセッションを通し、サミットは単なる会合ではなく、フェミニストの考察と想像を育む場となり、ウィキメディアがいかにして公平さ、代表性、そしてケアをよりよく実現するかを問いました。

障壁と可能性：グループディスカッションからの声

小グループに分かれ、参加者たちはムーブメントでの根深い課題について話し合いました。アクセシビリティの問題は、ウィキメディアのプラットフォームに手話が統合されていないことから始まり、多くの初心者を威圧するインターフェース（デザインとレイアウト）にいたるまで、繰り返し発生するギャップとして際立っていました。参加者は、知識の公平性を実現するには、ツールとワークフロー、そして指導体制に包摂性を組み込むことが大事だと強調しました。

情報源はもう一つの複雑な問題でした。女性たちの活動が記録されず、民間伝承や口承が軽視され、地域の実態が政策の枠組みから除外される中で、「信頼できる」情報源の定義そのものが問題になりました。ウィキウィメンの参加者は、ウィキメディアに対し、多様な形式の知識への理解を広め、より多くのコミュニティがウィキペディアの活動およびギャップを埋める取り組みを理解してくれるよう、意識向上に取り組んでほしいと主張しました。





ウィキウィメン* サミット2025でのラウンドテーブル議論

参加者たちは、ウィキウィメン* の取り組みとより広いコミュニティの構造が結びついていないこと、インドのように女性の代表制の高くない地域について、またエディタソン後に長期にわたり参加者を育てる指導体制やピアサポート、コミュニティの構造が緊急に必要な事も検証しました。さらに、AIがジェンダーギャップを拡大し、偏見や因習を助長していることを、女性* がちゃんと知るべきだという声も多くありました。セッションの最後には、参加者は地域を横断した連帯から、ウィキペディアを手話でも使えるようにすることまで、ナイロビの精神を自分たちの活動に引き継ぐことを約束しました。

基調講演の考察：回復力と連帯

ロージー・スティーヴンソン＝グッドナイトによる基調講演は、女性* が介護者や専門家やリーダーなど複数の役割をこなし、しばしば重いプレッシャーにさらされていることを参加者に思い起こさせました。しかし、こうした実態の中にこそ、回復力とパワーが宿っているのです。メッセージは明確です：どんな声も重要で、どんな小さな貢献も祝福に値します。

靴紐のたとえは、この連帯の精神を表わしていました。それぞれの紐は地域や世代を超えてウィキウィメン* を繋ぐ絆を表わし、リーダーシップと団結はイベントを超えて持続することを思い出させるのです。連帯はアクセサリーではなく、時を超えてジェンダーギャップを終わらせる活動を支えるのです。

インパクトのある物語：ライトニングトーク

ライトニングトークでは、すでに状況を変え始めている取り組みが紹介されました。ウィキ・ラブズ・アフリカ、She Leads プログラム、口述歴史の記録、南アフリカでの地域協力などの取り組みは、ムーブメントにおける女性の創造性と粘り強さを際立たせました。それぞれのトークは、ジェンダー公平性への取り組みが抽象的なものでないことを思い起こさせました。それはキャンペーン、コンテンツ、そしてコミュニティによって体現され、ウィキメディアをより豊かにより代表制のあるものにしています。

コンテンツのギャップを埋める：ウィメン・イン・レッド

ウィメン・イン・レッドのセッションでは、コンテンツに常に注力することがいかに変化をもたらす結果になるかが示されました。明らかなギャップを埋めようと決意した2人の編集者から、26万人以上の女性の伝記を書きあげた世界のコミュニティにいたるまで、プロジェクトは取り組みへの参加と団結が得られれば何が可能になかを示しました。簡潔な原則、説明責任、礼儀正しさ、そして感謝の原則は、階層構造や大きな負担なしにムーブメントが持続するための力強い教訓になっています。

編集を超えて：リーダーシップと統治

いくつかのセッションでは、公平性がコンテンツ作成に留まらないことが強調されました。She Leadsプログラムのニテシュ・ギルは、エンパワーメントを指導とスキル獲得の継続的な過程として示しました。拡張権限をめぐる議論では、管理者を目指す女性が、不明確な過程から偏見ある監視（ジェンダー関係の記事を編集する人が、他のトピックも考慮して情報を集めなければならない）にも直面する障壁があります。統治のパネルでは、ジェンダー、パワー、そして文化がどのように交差するか探り、意図的なケア体制、イベントでの育児、メンターのつながり、支援の視覚化といったもの無しには、女性が意思決定から締め出され続けている状況を思い起こさせました。

これらの議論は、ウィキメディアにおけるジェンダー公平性がコンテンツの格差だけでなく、誰が力を持つか、リーダーシップはどう定義されるか、どの参加形態が評価されるか、ということにも及ぶことを強調しました。

リーダーシップと統治のパネル

集団の誓約と未来の共有

サミットが終盤に近づくと、初心者への助言や若い世代が指導する逆メンターリングモデルの構築、リーダーシップ委員会の育成、多言語によるアドボカシー活動の定着など、参加者は具体的な行動に賛同しました。これは象徴的な行為や単純な願望ではなく、組織の中で公平さを可視化することの意思表明でした。

ウィキウィメン* ランチには100人以上が参加し、そこでの会話は非公式であっても意義深い空間になりました。詩や物語の朗読、そして象徴的な靴紐を通して、集会は絆を一層深めました。ウィキウィメン* 作業部会の紹介は、ウィキウィメン* ランチの中心課題でした。そこではメンターシップ、地域を超えた協働、そして持続的リーダーシップが重要な優先課題として浮かび上がりました。

フェミニストの未来としてのウィキメディア

ウィキウィメン* サミットは、ウィキメディアが百科事典以上のものであることを再確認しました。それは価値が議論され再定義される場であり、公平さが付加物でなく要求される場所です。ジェンダーギャップを終結させるには、コンテンツを作るだけではなく、参加、パワー、そしてリーダーシップの再構築が必要です。

何年もの間、ウィメン・イン・レッド、アート+フェミニズム、誰の知識？、SheSaidなどの取り組みが行われ、そのほか数多くの地域や連携団体によるプロジェクトがこの取り組みを推進してきました。最近では、設立から数ヶ月たったウィキウィメン* 作業部会が、コミュニティが集まり、共有し、地球規模での協働行動について考える場になってきたのです。サミットで明らかになったのは、これらの活動は孤立していないということです。それは相互につながり、ウィキメディア生態系におけるジェンダー公平性という大きな枠組みに、それぞれのプロジェクトが独自の要素を加えているのです。

この相互関連性を意識すると、ムーブメントが個別のキャンペーンではなく、目的を共有したネットワークであることがわかります。作業部会は、長期にわたる取り組み及び新規の取り組みと並んで、コミュニティが地域と世代を超えて共に構築されることで進歩していくのを示しています。

参加者の感情を捉えたメンチメーターの写真

サミットは、ウィキメディアにおけるフェミニストの想像力が、特定のグループに属するものではないことを再認識させました。それは相互のつながりの中で育まれ、それを通じて一度は解消不能に見えたギャップが、解消できるのです。コミュニティグループは、多言語の包摂性、より強固なピアレビュー、メンターシップ、ジェンダー問題に焦点を当てたソーシャルメディアアドボカシー、そしてジェンダーとAIの橋渡しなどの、将来の優先事項を強調しました。

次の段階として、ウィキウィメン* 作業部会が連携を支援し、これらの活動を推進させ、コミュニティグループが引き続き地域の活動をリードし、サミットからの学びが継続的な集団的変化に結びつき成長しいていく未来を、私は思い描いています。

サミットの記録はこちらです。

免責事項: ウィメン* のアスタリスクは包括性を示し、ジェンダー不平等に対する同様の闘いを共有する、女性、トランスジェンダー、ノンバイナリー、ジェンダー多様性を自認する全ての人々を認めています。

