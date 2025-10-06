ウィキマニア・ナイロビの報道：東アフリカから世界へ

ウィキマニア・ナイロビの衝撃は、イベントそのものをはるかに超えています。8月6日から9日までの会議には、135カ国以上から2,676人以上が参加しましたが、対面では776人、オンラインでは1,900人以上でした。数週間たった今も、ウィキマニアの影響は私たちのムーブメントの中に波紋を広げています。

オンラインでも対面でも、全てのウィキマニア参加者を特別な感謝ヴィデオでお祝いします。

これまでに、第20回ウィキマニアは、コミュニティのプラットフォームを横断して100以上の記事に取り上げられ（今も増え続けてます！）、さらに国際メディアでも報道されています。見逃された方は、どうぞこの厳選リストをお読みください。

ムーブメント・ニュースでのウィキマニア・ナイロビ

ウィキマニアは閉会式で終わるのではなく、いろいろな方法で、たくさんの物語がそこから始まっています。参加者たちはすでに25以上の記事で、彼らが学んだこと、他のウィキメディアンたちとの交流の興奮、ナイロビの発見、そして故郷に持ち帰った連携についてシェアしました。

初参加者の眼を通して

ウィキマニアは世代を超えてウィキメディアンたちを集めました。20回目のウィキマニアという人もいましたが、およそ半分の参加者にとっては初めてのウィキマニアでした。

「ウィキマニアは私に、どんなに小さな国からやってきても、私たちの物語、言語、そして貢献は、世界にとって意味があることを教えてくれました。」― Gayo Bah、ガンビアのウィキメディアン

拡張権限を持つユーザーのためのプレカンファレンス

ウィキマニアの歴史で初めて、100人以上の拡張権限を持つユーザー（舞台裏で彼らは、私たちのウィキを安全に運用しています）がプレカンファレンスに集まり、安全性、プライバシー、そして彼らのツールについて議論しました。

「拡張権限を持つこうしたユーザーが一緒に協力しているのを見て、トルコ語版ウィキペディアにダークモードを適用するモチベーションが高まりました。イスタンブールでのウィキメディア・ハッカソン2025でこれを実験し始めたのですが、ナイロビでのウィキマニア2025で本格的に取り組みました。」―クルマンベック

ウィキウィメン* サミット

ウィキウィメン* サミットはウィキマニアに盛りだくさんの議題を抱えて再びやってきました。日本のウィキメディアンの経験談、サミットの将来構想、そして主催者の視点をお読みください。

「チャットでは名前しかわからなかった各国の方たちと、ナイロビで直接会話することができ、なにより嬉しい事でした。」―Wadakuramon

アフリカのコミュニティからの学び

東アフリカで初めての開催となったウィキマニア・ナイロビで、参加者たちはアフリカのコミュニティと直に会話し交流しました。ナイジェリアからコートジボワールまで、ウィキメディアンたちは言語保存や、文化の尊重、そして自由な知識への参加促進に、ウィキメディア・プロジェクトをどう使っているかを共有しました。

「私はアフリカのウィキメディアコミュニティが活動的な事を知っていましたが、ナイロビでのスケールと情熱には到底及ばないものでした。ウガンダからナイジェリア、ガーナにいたるまで、ウィキメディアンたちは彼らの文化遺産、図書館、博物館、そしてデジタル化プロジェクトについて紹介していました。」 – Mari Avetisyan

プロジェクト

「今年、初めて受けた参加助成金のおかげで、ケニアのナイロビで開催されたウィキマニア2025に参加する機会に恵まれ、WikiÁrbolesに関するポスター発表を行いました。すばらしい経験でした。会議に参加した多くの人がお互いをよく知っていたので、場違いに感じることもありました。しかし、困難はありましたが、WikiÁrbolesのようなプロジェクトはウィキメディア運動において重要な位置を占めていると確信しています。」 – Guillermo Carlos Gomez

ウィキクワイア

ウィキマニア2025でケニヤの歌を歌ったウィキクワイア公演の準備と舞台裏の紹介。

ヴァーチャル参加の体験

ウィキマニア2025に ヴァーチャル参加したウィキメディアンのEfiok Eduokと、さまざまなコミュニティから集まり、ヴァーチャルで学んだことを自分たちの地域のコンテンツに適用する計画を立てているフィリピンのウィキメディアンたち。

ニュースメディアで報じられたウィキマニア・ナイロビ

コミュニティでの報道と並行して、国際メディアは85以上の記事を配信し、会議の世界的な影響、知識運動の中でアフリカの成長する役割、そしてウィキメディアプロジェクトの背後にある協働活動を紹介しました。



ウィキマニアはカメルーン、インド、ケニア、ナイジェリア、オランダ、 南アフリカ、シンガポール、ウガンダ、そしてジンバブエを含む世界中で報道され、さらに多くの記事が全アフリカ地域のメディアに載りました。多くの記事で、ボランティアたち、ウィキメディアン・オブ・ザ・イヤー受賞者、そして広報担当者へのインタビューが報道されました。



参加者の一人、ウィキメディア南アフリカ協会会長のボビー・シャバングは、アフリカに関する知識の共有における成長の機会について次のように語りました。「何年もの間、ほとんどのアフリカ人がオンラインコンテンツを利用しているものの、オンライン知識に貢献しているのはほんのわずかだと気づきました。アフリカのコミュニティは、オンライン知識に自由に貢献できることを知るべきです」。

「今年のウィキマニアは、私たちの使命の本質である、包摂性、影響力、そして持続性を反映しています。この記念イベントを主催した東アフリカのリーダーシップは、地域の知識と世界的な協働が、世界における情報の共有とアクセスをどのように変革できるかについて示す、力強い例を提示しています。」– マリアナ・イスカンデル、ウィキメディア財団CEO

ウィキマニア・ナイロビから生まれた全ての物語は、ウィキメディア・ムーブメントとそれが支援するプロジェクトを可視化し、理解し、評判を高めるのに貢献しました。ウィキマニア2025をこのように広く語られる会議としてくださった全ての方々に感謝いたします。そしてもう一つの忘れがたいイベント、来年7月にパリで開かれるウィキマニアが楽しみです!

