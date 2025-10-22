ウィキメディア・ポルトガル協会とウィキ編集者Lx、2025年ウィキGLAM・文化歴史遺産カンファレンスで協働

ウィキメディア・ポルトガル協会とWikiウィキ編集者Lxより、2025年ウィキGLAM・文化歴史遺産カンファレンスの共催をつつしんでお知らせします。GLAM ウィキのコミュニティ参加者の皆さんに応援していただき、この取り組みは多様な言語コミュニティの表され方がグローバルな格差を見せている面と、グローバルGLAMウィキ活動がますます勢いを得ている面に焦点を当てます。このカンファレンスではこれまでのイベントの成功を参考に、先行例のたとえば2024年GLAMミーティング （カトヴィツェ開催のウィキマニア2024に併設）、その前年のGLAMウィキ・カンファレンス2023（モンテヴィデオ）では、文化面の関与の戦略とグローバルな協働を手本として示されました。加えるなら、私たちのカンファレンスではその目的としてグローバルな協働、相互作用、近ごろ始まった GLAMグローバル・コールの取り組みと連携して交流を促そうとしています。

2025年の理想 – 焦点は3つ。

グローバルな対面型の集まりとしてGLAM ウィキのコミュニティに不可欠なプラットフォームを提供し、発想を交換したり、戦略を組み立て協働を伸ばします。GLAM機関、文化と歴史遺産部門とはウィキメディアならびにオープンな知識の運動の持続にとって基本的な存在であり — 一次データと情報源の提供者にとどまらず、文化のグローバルな多様性や表現の通訳者として守り手としても存在します。熱心で創造的なウィキメディアンが構成し献身するこのグループは、ウィキメディアのすべてのプロジェクトに深く関わっているにもかかわらず、より広範なコミュニティ内で公認の利用者グループあるいはハブまたは提携団体を設けないまま活動しています。 当イベントのポルトガル開催とは、ポルトガル語圏の各機関やコレクション関係者の皆さんとの協働を強化するユニークな機会であり、ポルトガル語圏（Lusophone world）の文化遺産関係者を巻き込みコミュニティを結集することで、グローバルなオープンナレッジ運動におけるポルトガル語圏の国と地域の貢献を強化しようとしています。実は世界中で母語としてポルトガル語を話す人口は世界第6位でありながら、ウィキ・プロジェクトでもこの言語の声は十分には届かないままであり、投稿や編集も、あるいは公開コレクションもしくはGLAM機関の協賛もまだまだ足りません。 文化遺産のオープンアクセスはヨーロッパを見ても実に多様で、国家戦略や現代的な方針も決定要素ではありますが、文化的な慣習や手に入るリソースにも左右されます。これらの差異こそ南ヨーロッパ圏の成功事例にスポットライトを当てるチャンスであり、オープンアクセスの具体的なメリットをGLAM機関や文化遺産関連組織、そして文化歴史遺産を公に示す場をもたらします。これら成功事例の紹介は、ウィキメディア運動が影響力のある役割を占めること — 提携団体や利用者グループそしてその他の協力関係を通じて — オープンな運動をどのように推進し、これら分野におけるイノベーションの促進に何を果たしてきたか示そうと目指します。

上記の3つの重点分野は、私たちのグローバルなイベントの企画戦略を形作ります。ウィキメディア・ポルトガル協会とWiki編輯者Lxはそれぞれの専門知識と共通の関心を融合させ、ネットワーク確立と地域および世界規模のパートナー関係を活用します。

参加するには

今からでも参加する道筋はいくつもあります！

委員会の委員になる ：プログラム委員会、補助金委員会に入りたいと考えておられたら、ぜひご連絡ください（Program Committee、Scholarship Committee）。助成金が受理できた段階で、これら委員会の活動は2025年4月に始まります！

：プログラム委員会、補助金委員会に入りたいと考えておられたら、ぜひご連絡ください（Program Committee、Scholarship Committee）。助成金が受理できた段階で、これら委員会の活動は2025年4月に始まります！ 情報を広める：もしもパートナーとして、あるいは協働の相手として参加したらよいのにと考える組織がありましたら—例えば美術館や博物館や公文書館などでご自身の人脈があるところ—先方にこんなカンファレンスが計画中ですよとお伝えいただき、先方が参加を検討される道をつけていただけないでしょうか。

皆さんのお声をお待ちしています—つながって、この素晴らしいイベントを一緒に形作っていきましょう！

connor.benedict@wikimedia.pt （メールの題名には「I’m excited for a GLAM Wiki Conference」と入力してください)

