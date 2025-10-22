WikiGap in RG-CIVICTECH 2025 に参加

稲門ウィキペディアン会の Eugene Ormandy です。2025年9月26日、社会情報学会 シビックテック・デザイン研究部会 (RG-CIVICTECH) が東京大学本郷キャンパスで開催した、WikiGap in RG-CIVICTECH 2025 に参加してきたので、その模様を記録しておきます。

稲門ウィキペディアン会のロゴ (Uraniwa, CC0)

経緯

9月半ばごろ、友人の利用者:Latenscurtisさんから「Eugene さんは9月26日のWikiGap に参加するの？」と聞かれ、イベントの存在を知りました。急いで予定を確認したところ、参加できそうだったので一安心。東京大学でのウィキメディアイベントは残念ながら現時点では貴重なので、絶対に顔を出しておきたいところです。

当日

イベントでは、初心者サポートを担当することになるかなと思ったので、記事は事前に書いておくことにしました。ということで、同大総合図書館にて音楽関連の参考資料にパラパラと目を通し、メゾソプラノ歌手「イヴォンヌ・ミントン」を加筆することを決定。ささっと仕上げました。

その後、会場である工学部2号館へ移動。道中では、友人の利用者:Mayonaka no osanpo さんと遭遇しました。また、会場でも、同じく友人の門倉百合子さんと遭遇。ウィキペディアイベントの主催経験も豊富な方々が複数名参加しており、盤石の体制だなと安心しました。

ウィキペディアの講演を行う門倉百合子さん。(大学図書館研究会, CC BY-SA 4.0)

16時ごろ、イベントがスタート。主催者の1人である小俣博司さんが専修大学で教えている学生さんたちから、今回のイベントおよび 世界各地で実施されているWikiGap についての説明がありました。また、編集したいものがない人は、学生さんたちが用意した資料を使ってネタを探してくださいという指示がありました。

参加者は基本的に編集経験者ばかりでサポートをする必要がなかったので、私はもう一本記事を書くことにしました。用意された書籍『時代を拓いた女たち 第Ⅲ集 かながわの112人』や、新聞データベースを用いて「石川ハナ」を立項しました。

なお、イベント途中から、専修大学の他の学生さんたちも参加なさったので、随時サポートを行いました。

イベントの様子 (Eugene Ormandy, CC0)

イベント終盤には、成果発表を実施。皆さんが書いた記事や、イベントに参加した感想などをシェアしました。

打ち上げ

イベント後は、会場にて打ち上げを実施。主催者の皆さんがピザを手配してくださいました。ありがたいことです。

打ち上げでは、美味しいピザを頬張りつつ、教育現場でのウィキペディア編集や、人工知能の利用方法について色々な方と意見交換を行いました。非常に刺激的でした。また、主催者の小俣先生が参加している東京大学デジタル空間社会連携研究機構シビックテック・デザイン学創成寄付研究部門についても情報交換を実施。今後、何かしらの形でタッグを組めるといいなと感じました。

打ち上げ終了後も、数人で二次会を実施。本郷付近のビールの美味しいお店で、AIや教育、今後のウィキメディア・プロジェクトや出版のあり方まで、幅広く議論を行いました。いい夜でした。

まとめ

2025年9月26日に開催された、WikiGap in RG-CIVICTECH 2025 に参加した記録をまとめました。本稿が何かの役に立てば幸いです。

