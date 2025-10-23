新潟県佐渡市立両津図書館をウィキペディアの編集に活用する

稲門ウィキペディアン会の Eugene Ormandy です。2025年9月5日、新潟県佐渡市立両津図書館を訪問し、所蔵資料を活用してウィキペディアを編集したので、その模様をまとめておきます。

経緯

人工知能学会第66回SWO研究会に参加するため、2025年9月4日から5日にかけて佐渡島に滞在していました。5日のセッションが終了し、新潟市に戻る船を待つ間に数時間程度の自由時間があったので、佐渡市立両津図書館に足を運びました。

調査執筆

私は比較的ヘビーなウィキペディアンなので、図書館に足を運んだ際は自動的に「ここの資料を使って、どのウィキペディア記事を編集しようかな」と考えてしまいます。もちろん、両津図書館でも同様です。館内を一周したところ、地元佐渡に関する資料を集めた特設コーナーがあったので、それを利用してウィキペディア記事を編集することにしました。

資料をパラパラめくりつつ、ウィキペディアを参照した結果「佐渡ジオパーク」の加筆ならできそうだなと判断。図書館の資料および、私が所属する大学が提供する新聞データベースを活用して、編集を行いました。

まとめ

2025年9月5日、新潟県佐渡市立両津図書館を訪問し、所蔵資料を活用してウィキペディアを編集した経緯についてまとめました。このような「ひとりウィキペディアタウン」を行い、記録を残してくれる方が増えるといいなと個人的には思っております。

余談

同様の記録は、ブログ記事「東京都中央区立晴海図書館をウィキペディアの編集に活用する」などにまとめているので、ご興味ある方はどうぞ。

