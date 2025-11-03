ウィキメディアもくもく会2025年10月東京で誕生！Wikidata項目欠落検索ツール『Wikidata Missing』

Wikidata Missing

はじめに

Wikipediaの記事は豊富ですが、一部の記事にはまだWikidataの項目が紐付けられていません。この問題を解決するため、 Wikipediaに記事があるのにWikidataに項目がない記事を効率的に検索するアプリケーション 「Wikidata項目欠落検索『Wikidata Missing』」をリリースしました。このアプリケーションは、「ウィキメディアもくもく会2025年10月東京」で開発したものです。

このアプリの特徴

1. カテゴリー指定による効率的な検索

Wikipediaのカテゴリーを指定することで、そのカテゴリーに属する記事のみを対象として検索できます。サブカテゴリーは対象外とすることで、よりピンポイントな検索をします。

2. リアルタイム処理状況の表示

記事の検索とWikidataの存在確認をリアルタイムで行い、処理の進捗状況をパーセンテージで表示します。ユーザーは現在の処理状況を常に把握できます。

3. バッチ処理による大規模データ対応

50記事ずつ処理することで、大量の記事があるカテゴリーでも安定して動作します。各バッチの処理結果を順次表示することで、途中経過を確認できます。

技術的な実装

処理フロー

ユーザーがカテゴリー名を入力（例：「日本の漫画家」） アプリケーションがWikipedia APIからカテゴリー内の全記事を取得 各記事について、Wikidata項目が存在するかをチェック Wikidata項目がない記事をリストアップ 結果を4カラムのリストで表示

詳細な処理アルゴリズム

カテゴリーメンバーをWikipedia APIから500件ずつ取得（ cmcontinue を使用して続きを取得）

を使用して続きを取得） 通常の記事（namespace 0）のみを対象とする

取得した記事を50件ずつ（バッチ）に分けて、Wikidata項目の存在を確認

各記事の pageprops から wikibase_item の存在を確認

から の存在を確認 存在しない場合は、欠落リストに追加

使い方

「Wikipediaカテゴリー」欄に検索したいカテゴリー名を入力（「Category:」は不要） 例：「日本の漫画家」「北海道の市」「20世紀の建築家」 処理が自動的に開始され、進捗状況が表示されます 検索完了後、Wikidata項目が欠落している記事のリストが表示されます 各記事名をクリックすると、Wikipediaの該当記事が開きます

実際の使用例

例えば「日本の漫画家」カテゴリーで検索すると、記事はあるのにWikidata項目が作成されていない漫画家のリストが表示されます。これにより、Wikidata項目を作成すべき記事を効率的に特定できます。

今後の拡張予定

検索結果のCSVエクスポート機能

設定可能なバッチサイズ

詳細な統計情報の表示

まとめ

このアプリケーションにより、Wikipedia記事とWikidata項目の整合性を効率的に確認できるようになりました。Wikidata編集者の作業を大幅に効率化できるはずです。

アプリケーション

技術仕様

開発言語 : PHP 7.0以上

: PHP 7.0以上 依存ライブラリ : なし（標準機能のみ使用）

: なし（標準機能のみ使用） 対応ブラウザ : モダンブラウザ全般（IE11以上推奨）

: モダンブラウザ全般（IE11以上推奨） レスポンシブ対応: 480px〜1920px以上

開発者: Ecute

公開日: 2025年10月26日

URL: https://kansuuya.net/wikidata_missing/

