ウィキマニア2027開催地決定

ウィキマニア2027について、ウィキマニア運営委員会、2027コア組織チーム、ウィキメディア財団より開催地をサンティアゴ市（チリ）に決定したと謹んでお知らせします。

ウィキマニア・サンティアゴの開催は2027年で時期は8月を予定し、正確な日程は来年に入って会場が確定次第、発表いたします。南アメリカで2回目、ラテンアメリカでは3回目の開催となります。これまでにブエノスアイレス（2009年）とメキシコシティ（2015年）でそれぞれ催してきました。

ウィキマニアは、ウィキメディアにおいて例年の主要な国際カンファレンスであり、世界中のウィキメディア関係者が一堂に会する最も重要な機会として、それぞれの最善手法を共有したり成功を祝い合ったり、ウィキペディアを含めた無償の知識のエコシステムをどう改善するか方法を協議します。ウィキマニアがもたらす機会は、グローバルな文脈が文化の変遷や、新技術の進歩によって醸成されるなか、共通の課題を特定し、より持続可能で回復力があり、包摂的なムーブメントを構築するためにあります。世界中の仲間とつながるチャンスの中心に置かれ、このカンファレンスは参加も発表も、対面とバーチャルの両方で実施する予定です。

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

サンティアゴのウィキマニアへようこそ

チリは南アメリカ大陸の太平洋岸に位置し、世界で最も南北に長い国です。アンデス山脈と海岸山脈の麓に広がる肥沃な谷に位置するのがサンティアゴで、多様な地形に豊かな文化遺産を有し、国土の中央にあります。人口700万人超の都市には民主主義と文化が息づいています。今世紀初頭以降に社会基盤やサービスを備えてすっかり世界水準の近代的な大都市へと成長し、サンティアゴ・メトロポリタン公園（世界第4位で南アメリカ最大）などがあります。チリはそのデジタル接続において、世界で最も優れていて最速の国の一つです。

チリの歴史は先住民の知恵にも深く根ざしています。この国では近年、文化の管理と保存にさらに重きを置いて、官民一体となって自然の生物多様性、文化遺産、言語遺産の保護に大規模に取り組んできました。

サンティアゴへの渡航は、出発地がヨーロッパや南北アメリカ、ESEAP地域の場合、オーストラリアやニュージーランドを含めて直行便が複数、就航しています。またビザなしで90日間滞在できる国も多いです。ビザなし滞在ができる渡航者は到着時に旅行者入国カード（tourist card）の発行を受けます。チリもサンティアゴもLGBTQフレンドリーな旅先でもあります。

ウィキマニア・サンティアゴを支えるチーム

コア組織チーム（COT）は、チリとその周辺地域出身者で構成され、それぞれウィキメディアのムーブメントや大規模な事業管理において多様な経験と背景を持ち寄りました。中には経験豊富な技術貢献者、編集者としてウィキメディアのスペイン語版プロジェクト群で活躍する人、リーダー経験と実績がある人などがいます。これまで全員で力を尽くし、ウィキマニア・サンティアゴがすべての参加者にとって素晴らしい体験となるよう努めています。

ウィキメディアの提携団体「ウィキメディア・チリ協会」は全国組織としてCOTを積極的に支援しており、全国からコミュニティ参加者100名超を束ねてオープンで公平、アクセス性を確保した知識の推進に15年以上の歴史があります。ウィキメディア・チリ協会はこの国の文化遺産と多様性をめぐり、創造と保存、その認知度向上を推進しています。

COT責任者のルイス・クリストバル・カッラスコ氏（Luis Cristóbal Carrasco）は次のように述べています。

「チリでこのような重要なイベントを開催できることを大変喜んでおります。無償の知識に関心を寄せるコミュニティとして共に成長する大きな機会であり、関係者全員が鍵となって、参加者の皆さんがウィキマニア・サンティアゴの体験を心に刻んでくださるようにできると確信します。」

2027年ウィキマニア主催者チームの皆さん、改めておめでとうございます！ 私どもも貴チームと一緒に参加者の皆々様を現地会場でもオンラインでもサンティアゴへお迎えしたく、また、きっと忘れられないイベントになるものと心待ちにしております。

