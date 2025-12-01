オープンソースカンファレンス2025Kyotoに参加

Wikimedians of Japan User Groupは、2025年8月3日に京都リサーチパークで開催された、オープンソースカンファレンス2025Kyotoにブース出展とセミナー開催で参加しました。

近年特にですが、京都の夏はとにかく暑いです。そんな中、オープンソースを目的に集う人の集まりも非常に熱いものでした。とはいえ「会場に雲ができる」と言われたコミックマーケットほどではないですが。

外と同じように、OSCの会場の中もかなり暑く、色々なオープンソースのコミュニティの人たちが集まっていました。

セミナーの内容は、これまでもOSCで説明してきたWikidataの概要説明を行いました。





セミナーの内容について、私自身内容をアップデートしたほうが良いのか、また別のテーマで話したほうが良いのか悩んでいることもあり、次回以降のOSCでは別の内容のセミナーテーマにしようと考えているところです。

また、ブースの内容も徐々にアップデートしていっており、必要な備品を揃えながら、「Wikipediaは知っているけどその他のプロジェクトがあるとは知らなかった」という人に対してプロジェクトの認知度を高めていきたいと思います。

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation