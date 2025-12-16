Diffは2026年までお休みします

もう1年たったのですね。サーバーも私たちも、数週間お休みをいただき、2026年にまたお会いしたいと思います。

Diffは12月19日から新年までお休みいたします。1月5日に再開いたします。今から19日までに投稿していただければ、公開スケジュールを調整いたします。でもその後の記事は、新年まで公開をお待ちください。

Diffを読み、購読してくださっている全ての皆さん、そして記事を書き、編集し、査読し、発行するために膨大な時間を使ってくださっている全ての皆さんに、深く感謝申し上げます。

Diffの興味深い統計をいくつかご紹介します。

2025年には、1,892本のDiffブログを公開しました。これは2024年より200本多いです。500人以上の著者が、20以上の言語で執筆しました。

ビジターは237,865人で、551,705ビューがありました 。Diff購読者は1,183人です。Diffをメールで受け取りたい方は、こちらから予約購読できます。

どんな記事が読まれているでしょうか？2025年のトップ10は次の通りです。

世界中の方がDiffにやってこられます。閲覧トップ20ヵ国は次の通りです。

アメリカ合衆国 ドイツ 中国 インド 日本 イギリス カナダ インドネシア ブラジル フィリピン フランス メキシコ ナイジェリア スペイン バングラディシュ オランダ ガーナ 台湾 オーストラリア イタリア

では新年にまたお会いしましょう！

このブログのために尽力してくださる全ての方に、重ねて深く御礼申し上げます。新しくいらした方も、リピーターのみなさんも。1月5日までどうぞお元気で。

