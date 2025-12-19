ウィキマニア2026に向けて

2025年は終わろうとしていますがウィキマニア2026 COTは、2026年7月にパリで開催されるイベントに向けて準備を進めています。

今年のウィキマニアのテーマは、「自由、公平、信頼性（Liberté, Équité, Fiabilité）」です。コミュニティにとりウィキペディア25周年を祝い、次の25年を見据える機会でもあります。

今回のウィキマニアでは、言語の多様性をイベントの中心に据え、講演者には複数の言語で発表できるオプションを用意し、フランス語圏の参加者には母国語での発表を推奨します。スペイン語、フランス語、英語、アラビア語を話す参加者が、会場でもオンラインでも参加できるよう複数のトラックでライブ通訳を提供します。

すべての人のための空間

COTは、すべての参加者に快適な体験を提供できるよう尽力して​​います。静かな部屋やエリア、そしてお子様連れのご家族がリラックスできるスペースを会場計画に盛り込んでいます。また、参加者がパリを快適に移動し、街の魅力を満喫できるよう、シティガイドも準備しています。パリは大都市ですが、地下鉄、電車、バス、さらにはリバーボートなど、充実した交通網が整備されています。

ご自身で費用を負担される場合、ご自身で予約される場合、会場への移動に便利なパリ北東部、ライン7の宿泊施設をご予約することをお勧めします。

COTはセキュリティ対策を非常に重視しており、会場と連携し、参加者の皆様が安全で快適な体験をできるよう、万全の対策を講じていきます。これらの対策とセキュリティに関する情報は、イベント開催前にすべての参加者にお知らせし、今後の予定についてわかりやすくします。

旅行補助金の今後の見通し

旅行補助金の申請手続きは例年より早めに開始しました。これは、一部の受給者がビザ取得に長期間かかる可能性があることを考慮したためです。また、受給者や自費で参加される方にはビザ取得申請書に添付する手紙の送付もサポートします。また、世界各国の大使館と対面およびオンラインでのやり取りを開始しており、申請後の経過について把握できるよう努めています。

2026年初頭に旅行補助金詳細を発表し、その後、プログラムへの参加登録を開始します。DiffとWikimaniaのソーシャルチャンネルで最新情報をご確認ください。

パリで会いましょう！

