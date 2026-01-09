図書館総合展2025の「edit Tango」ブース

2025年10月22日と23日、神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で開催された図書館総合展2025に「edit Tango」ブースが出展しました。

図書館総合展とは

図書館総合展（Library Fair&Forum）は図書館をテーマとする日本最大の見本市であり、毎年秋に横浜市のパシフィコ横浜で開催されています。日本全国の組織や個人が出展者または来場者となり、2025年は3日間で14,023名もの来場者を集めました。

出展者・来場者ともに最も多いのは公共/大学/学校/専門の各種別の図書館員ですが、出展者としては出版やITなど図書館に関係する様々な企業も目立ちます。また、図書館情報学の教員や学生、市役所職員などの自治体関係者、一般の図書館利用者などが、自身の所属団体のブースを出展したり、来場者として会場を巡ったりしています。

edit Tangoとは

私は京都府北部で活動している市民団体「edit Tango」の一員でもあります。2019年に発足したedit Tangoは、丹後地方の情報資源をインターネット上に発信して歴史や文化について広く伝えることを目的とした活動を行っており、参加者自身が活動を通じて地域の理解を深めることも意図しています。

edit TangoではWikipedia上に地域アーカイブを構築する「ウィキペディアタウン」という企画を数多く開催していますが、Wikipediaは執筆の際の情報源として図書館の地域資料を用いる必要があるため、実はWikipediaと図書館は相性が良いのです。

なお、今回のブース出展を含むedit Tangoの活動は、公益財団法人韓昌祐・哲文化財団の韓昌祐氏からの寄付を基金とする、京都府京丹後市からの助成を受けて実施しています。

edit Tangoブース

会場内には様々な規模のブースがあり、企業ブースは主に会場中央部の島ブースとして、その他の各種団体は壁ブースとして出展していることが多いです。edit Tangoブースは壁ブースとして出展し、5人のスタッフが様々な展示や物販品で来場者を呼び込みました。

パーテーションの上部には、edit tangoが結成されてからこれまでに開催した様々な企画の年表を展示し、その下には2026年に開催する企画に関するチラシなどを展示しました。ブースに置いたディスプレイでは活動を紹介する動画をリピート再生しています。

本ブースの主な目的は、edit Tangoという団体の活動紹介と、隣接ブースである「ウィキメディア・ワールド」では解説できない、地域主催者サイドからのウィキペディアタウンの紹介です。丹後地方から遠く離れた首都圏在住者の多くに地域や活動を紹介することができたほか、丹後地方出身の首都圏在住者が何人もブースを訪れてくださりました。

2025年にはedit Tangoの新たな取り組みとして、Wikipedia記事を用いたトレーディングカード「ウィキタウン・カード」の制作を開始しており、このカードをブースの来場者に配布しました。

edit Tangoのこれまでの企画で新規作成・加筆したWikipedia記事を題材とし、各カードには記事の概要や関連写真を掲載しています。例えば「狛猫」、「ばらずし (丹後地方)」、「袖志の棚田」などです。文章や写真を自由に二次利用できるというWikipediaの特性を活かした取り組みであり、これまで積み重ねてきた活動内容を分かりやすく、かつ魅力的に伝える手段にもなっています。

Wikipedia編集体験ワークショップ

10月22日の13時15分～14時には、edit Tangoのメンバーである伊達深雪さんが会場内のスピーカーズコーナーで「児童書ではじめるWikipedia編集体験」ワークショップを行っています。高校の授業に合わせた45分という限られた時間の中で、Wikipediaの紹介から簡単な編集作業まで行う編集体験会です。

講演「探究学習とウィキペディア」

また、10月22日の15時30分～17時には、やはり伊達深雪さんが2階のフォーラム会場で講演「探究学習とウィキペディア」&「ウィキペディアタウンのビフォーアフター」を行っています。高校の探究学習へのWikipediaの活用例を紹介し、また市民活動としてのedit Tangoの取り組みも紹介しています。

