ウィキペディア25周年記念エディタソンに参加しました

1月15日に25歳を迎えるウィキペディアですが、記念のエディタソンが1月10日に東京の武蔵大学図書館で開かれました。主催はウィキメディアンのさえぼーさんです。当日は朝10時から、関西から駆けつけた人たちや、韓国とインドネシアからの留学生も含め30人近いウィキペディアンが図書館に集まり、和気あいあいとエディタソンが始まりました。図書館の資料が自由に使えるので、早速書架から参考文献を山のように抱えて来る人もいました。

ランチ休憩の時には、ウィキペディアロゴを飾ったケーキが用意され、皆で記念撮影をしました。昨年私はNarumi.SBTさんと二人だけのお祝いをしたのですが、今年は盛大な集まりに参加できて嬉しかったです。

午後もエディタソンは続き、皆思い思いのテーマで記事編集に取り組みました。ウィキペディアは初めての参加者には、ベテランが丁寧に解説をしていました。また疑問点などは気軽に参加者どうしで情報交換し、初対面の人ともあちこちで親しげな会話が飛び交っていました。私は前から気になっていた2006年の本『Wikipedia完全活用ガイド』の記事を立項しました。

夕方16時半にエディタソンは終了、参加者はそれぞれ自分の成果を発表し、日本のこと外国のこと、歴史や芸術や人物記事など思い思いのテーマが話されました。続いてこれからのウィキペディアについてのフリーディスカッションもあり、AIとの関りを始め最近の状況をめぐって、ベテランから若者まで率直な意見が交換されました。

場所を移しての懇親会では、10代から70代まで多彩なウィキペディアンたちの会話が賑やかに交わされ、最後にお祝いデザートも登場して楽しいディナーとなりました。

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation