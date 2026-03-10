ウィキメディア提携団体の将来像を提案

ウィキメディア組織機構のエコシステム試案について、将来像の草案を公開しました。ぜひ皆さんに査読をお願いしたく、将来に関するご意見ご質問を募ります。この提案書は、運動組織に関する将来の対話の基礎を提供すること、求められる変化の実行と実施に備えて手順を前進させるためにあります。その趣旨は運動組織の構造を明確にすること、また主な目標は組織のそれぞれのタイプごとに要件をまとめ、活動趣旨と役割、権限と期待されること、さらにタイプが異なる組織同士の連関について扱います。

この草案の前段として公開済みの文書 「Towards a Health Ecosystem of Wikimedia Organizations」があり、発行者は2025年12月設立の焦点グループ（focus group）であり、それに立脚して次の諸段階を提案したものです。ここで言う草案は、作業の流れを受けてまとめました。

