ウィキ祝い：メルヴァット－知識、コミュニティ、信頼を築いた10年

メルヴァットがウィキペディアを発見した時、それは彼女がすでに始めていた夢、百科事典を自分の手でつくるという夢を実現させる場所を見つけた気分でした。「私は手書きで400ページを仕上げたんです、それは単純だけど強い衝動にかられて、自分が学んできたことをきちんと整理したいと思って」と、2000年代初めのことを振り返りました。今や、メルヴァットはアラビア語版ウィキペディアで最も経験豊かで貢献している一人で、私たちは彼女の「ウィキ祝い」ができるのが嬉しいです！

ウィキペディアに居場所をみつける

メルヴァットがウィキメディア・ムーブメントに参加したのは、2012年の夏でした。その丁度1年後、彼女は百科事典を管理する技術的なスキルだけでなく、コミュニティから得た信頼によって、アラビア語版ウィキペディアの管理者になったのです。それ以来、彼女の貢献はグローバル編集では239,000件にのぼり、そのうちアラビア語版ウィキペディアだけでも193,000回の編集です。

「私はこの使命を心から信頼しているので、モチベーションを維持しています。編集をするたびに、あらゆる知識の総体を記録するという、人類の歴史上もっとも壮大な共同作業への貢献を感じます。私にとって、これはボランティア以上のものです。それは責任です。私は自分の言葉、私たちの歴史、そして私たちの視点がきちんと反映されるようにするという義務を感じるのです。私はウィキぺディアが私の人生の一部であることに深く感謝しています。」

「私の仕事がもたらす影響の量と質の両方に、大きなプライドを持っています。個人的には、アラビア語版ウィキペディアの編集で9位に、女性では第1位になったのが誇りです。私はすべての編集が、知識の総和を記録するという、人間の歴史上壮大な共同作業への貢献だと思います」と、メルヴァットは語ります。

編集数を超えた影響

2015年に、メルヴァットはレヴァント利用者グループの共同設立者となり、地域の貢献者たちを10年以上支援しています。最近では、「彼女のためのウィキ」を立ち上げましたが、これは女性の編集者の成長と、未来のフリーナレッジが世界の多様性自体を反映したものになるのを目的とした取り組みです。

統計や公式な役割だけでなく、メルヴァットはある大事なことを大切にしています。それは数年来築いている「ウィキ友達」のグローバルネットワークです。「私はこのグローバルファミリ―に深く感謝しています。私は世界各地にこの同じ価値を共有している仲間がいることを知り、この旅がとてもやりがいのあるものになっています」と彼女は言います。

ウィキメディアへのメルヴァットの献身は、コンテンツを創るだけではありません。彼女はウィキメディアムーブメントの統治とコミュニティの健全性に深く関与し、運動戦略委員会健全性ワーキンググループと、ウィキメディア財団選挙管理委員会にボランティアとして参加し、以前はユニバーサル行動規範のファシリテーターも務めました。現在、この経験をグローバル資源配分委員会とカンファレンス助成金委員会で活かしています。「私は価値を加えることができるすべての場所でボランティアをやり、私たちのムーブメントが公平で健全で回復力のあるものであり続けるよう、努めています」と彼女は言います。

ウィキペディアを支える人間の鼓動

メルヴァットがウィキペディアについて、みんなにわかってほしいと思っていることが一つあります。それは単純だけども見落とされがちなことです。「私は人々がウィキペディアを読むときに、ひとつひとつの文の背後には、それを支える人間の鼓動があることを理解してほしいと思っています。ウィキペディアは魔法やアルゴリズムで維持されているのではありません。それはこのムーブメントを真に支える何千人ものボランティアの、信じられないほど多くの時間と努力によって築かれているのです」と彼女は振り返ります。

「“舞台裏”で起こっているのは、配慮と献身の綿密なプロセスです。1クリックで誤情報やフェイクニュースが広がる時代に、ウィキ-ボランティアたちは真実の無口な守護者です。彼らは出典を熱心に検証し、偏見に挑戦し、引用を徹底することで、知識の信頼性と正確さを維持するのです。それは愛と真実の力への信仰による労働です。なので、あなたが探しているものの答えを見つけたら、私たちの世界を誠実に記録するために惜しみない配慮をしているウィキ-ボランティアの人々に敬意を払ってください。」

将来を見ると、メルヴァットは人工知能の台頭が、ムーブメントが対峙している最大の挑戦だと見ています。「私たちがまずやるのは、人間に検証された知識の、最初で最も信頼できる情報源であり続けること。AI革命を止めることはできませんが、その情報源が検証済みで、中立性を維持しているのを保証するのは、私たちの責任です」と彼女は言います。

ありがとう、メルヴァット、あなたの活動すべてに感謝します。私たちはあなたの今日の活動、毎日の活動をお祝いします！そしてもしあなたがお祝いすべきウィキメディアンを知っていたら、どうぞ推薦してください！

