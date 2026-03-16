イベント一覧の移動情報：Diffのイベントカレンダーはメタ・ウィキに移りました

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このDiffに載った記事をある程度読んでらっしゃる皆さんは、世界中で常に新しく数多くの興味深いイベントが開催されているのをご存じでしょう。私たちはこれらのイベントをもっと効率よくお知らせし、ボランティアの皆さんの役に立てたいと思っています。そういう訳で、Diffのイベントカレンダーは閉鎖して、これからはウィキ上のコラボレーションリストをご案内することにしました。

5年ほど前に、このDiffにイベントカレンダーを掲載するアイデアが浮かびました。当時は、イベント情報を一元的に管理する（あるいはこのムーブメントで一元的といえるような）場所はなかったのです。そこで、市販のワードプレスのプラグインを使ってカレンダーを作成し、ここ数年はとてもよく機能しました。イベント主催者は560ものイベントを掲載してくれました！

その間にウィキメディア財団コネクションチームは、イベントセンターのツールキットをウィキメディアのウィキにうまく合うように、素晴らしい作業をしました。このツールキットの最初のリリースでは、イベントリストと登録機能がウィキに追加されました。検索機能や、ウィキを横断した一覧もあり、イベント主催者のためのツールではイベント登録者へのメッセージ送信もできます。

そして本当に、はっきりいってDiffがやるよりもずっとすばらしい出来です！ですので今日からは、Diff記事上部の「カレンダー」ボタンをクリックすると、メタ・ウィキのコラボレーションリストへ行けます。このリストには、すべてのウィキで参加できるすべてのイベントが載っています。これを書いている時点で、2026年を通して250以上のイベントが行われています！

このDiff自体は何も変わりません。いつでもログインして記事を書くことができますが、カレンダーの記入はウィキ上でやる必要があります。以前のイベントを見たいときは、メタ・ウィキのアーカイブを見ることができます。

中規模と小規模のウィキでは、自動承認された利用者のみがウィキページのイベント登録を行えます。大規模ウィキでは、イベント管理者ユーザーグループへの加入を申請する必要があります。メタウィキには権限を申請するページがあり、ほかのウィキの過程一覧はウィキデータにあります。

イベントセンターのツールについては、メディアウィキのページに詳細があります。書類や説明ビデオが役に立つでしょう。このDiffのカレンダーにイベントを追加してくださった皆さん、ありがとうございました。最新のイベントはウィキでご確認ください！

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