葬儀で学んだ、ウィキペディアとボリビアと日本のこと：知識と愛情の物語

2026年2月8日、フリオ・セサル・パレデスが亡くなりました。彼はボリビアのバンド、サビア・アンディーナを創設した歌い手でした。グループのメンバーではありませんでしたが、彼はボリビア音楽の歴史で重要な人物でした。さらに20世紀ボリビア音楽で最も有名なグループの一つを創設し、ボリビア歌手スルマ・ユガールが歌って世界的に広まった歌『Piel Morena（褐色の肌）』の作曲者でもあり、ボリビアフォークアンサンブルのリラ・インカイカを指揮して、彼の祖父で作曲家アルベルト・ルイス・ラバデンツを継承しています。

私は彼のお葬式に行きました。私の家族と彼の家族に繋がりがあったのです。私は彼のことを個人的にはよくは知りませんでしたが、ボリビア音楽の中での彼の重要性は理解していました。葬儀は感動的でした。何人かの音楽家とボリビアの文化人が参列し、彼の親しい友人である、ケーナ奏者ロランド・エンシーナスが、棺の前で『Piel Morena』を演奏しました。

ロランド・エンシーナスの演奏を聴いている間、私はウィキペディアに彼の記事があるかどうか、ふと気になりました。エンシーナスはボリビアで最も重要なケーナ奏者の一人であり、それだけでなく、20世紀ボリビア音楽の歴史でもう一つの重要なグループ、アンサンブル「ムシカ・デ・マエストロス」の創設者、指揮者でもあります。葬儀が終わり家に帰ると、私はコンピューターを立ち上げて、ウィキペディアで彼のことを検索しました。とてもびっくりしたことに、彼の記事はスペイン語版ウィキペディアにはないのに、なんと日本語版ウィキペディアにはあったのです。

その記事は2019年に利用者Ryomei Kumakuraによって作られ、ラパスで撮られたロランド・エンシーナスの写真も添えられていました。でも…なぜロランド・エンシーナスの記事がスペイン語版でなくほかのウィキペディアにあるのでしょうか？実は、彼とアンサンブル「ムシカ・デ・マエストロス」は日本を訪れており、そこできっとファンを獲得したからでしょう。ボリビア音楽が日本でよく演奏されているのは、広く知られています。たとえば、ボリビアで多分一番重要なグループのロス・カルカスを考えてみると、メンバーには宍戸誠がいますが、彼はチャランゴを演奏する日本人で、ボリビア民族音楽の嗜好を日本人の両親から受け継いだのです。もう一つの例は、ボリビア在住日本人による民族音楽グループ「ワイラ・ハポナンデス」ですし、また2025年のチャランゴ・フェスティバル国際部門で優勝した日本のチャランゴ奏者、リオ西田もいます。そしてさらには、ロランド・エンシーナスの日本公演に参加した日本のバイオリニストがその後ボリビアにやってきて、ムシカ・デ・マエストロスのメンバーに現在加わっているのです。

ロランド・エンシーナスの記事をスペイン語版ウィキペディアに書いてから、私はムシカ・デ・マエストロスの記事がどの言語版にも無いことがわかり、本当に驚きました。何十年もの間、このアンサンブルは忘れられそうな音楽を救い出してきたし、私自身彼らのことが大好きです。私が子どものころ、父はムシカ・デ・マエストロスの歌をよく聞いていて、特にチャコ戦争についての歌は深く心に染み入りました。

そこで、私はムシカ・デ・マエストロスの記事をスペイン語版ウィキペディアに作ることにしました。書いている間、フリーな知識の構築がいかにグローバルで、私たちの愛情により仲介されるものであり、ウィキプロジェクトの中でボリビアについてやるべきことがまだいかに多いか、ということを考え続けました。宍戸誠は最終的にロス・カルカスのメンバーとなりましたが、それは彼らの音楽のファンだったからであり、オーディションを受けたときには彼らの歌をすべて知っていたのです。日本の誰かがロランド・エンシーナスに感激し、日本語版ウィキペディアに彼の記事を作ったのです。ロランド・エンシーナスが親友の葬儀でケーナを演奏したのは、彼が友を愛し尊敬していたからであり、彼の音楽を演奏することでその遺産が私たちの間に継承されるのです。

時々、インターネットについて考えると、特にこの人工知能の時代では、知識というものが機械によって作られ複製されるものだと考えがちです。しかし、インターネットにある多くのものは、特にウィキペディアにあるものは、人々の愛情により仲介されているのを忘れてはなりません。音楽グループに感激した人々が、ウィキペディアに自分の言語で記事を書こうとしますし、好きなミュージシャンのコンサートに行った人たちが、写真を撮ってウィキメディア・コモンズにアップしたりするのです。同様に、自由な知識は国境を超えて作られるものであり、ウィキペディアにボリビアの記事を作る場所がまだたくさんあるのです。

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