人工知能学会第68回SWO研究会に登場したWikimediaの話

稲門ウィキペディアン会のEugene Ormandyこと、東京大学大学院修士課程の大宮です。本稿では、2026年3月16日に東京大学本郷キャンパスで開催された、人工知能学会第68回SWO研究会（セマンティックウェブとオントロジー研究会）に登場したWikimedia関連の話を紹介します。

稲門ウィキペディアン会のロゴ (Uraniwa, CC0)

内容

Wikidata

今回のSWO研究会では、Wikidataに関連する発表が2件行われました。なお、発表内容についての論文（正確には査読のない「予稿」）は全てjstageにて公開されていますので、興味がある方はぜひご覧ください。

また、休憩時間には、数名の研究者たちでWikidataの整備状況や制約子違反の状況についての情報交換を行いました。私も実際にWikidataを編集するウィキメディアンとして、編集時に直面する悩みなどを共有しました。

Wikipedia

今回のSWO研究会は、人工知能学会AIペディアとAIマップ研究会による活動報告も行われました。そこでは、百科事典であるWikipediaの話も何度か登場しました。

Wikinews

また、Wikinewsについての発表も行われました。WikidataやWikipediaほどの知名度はないプロジェクトのため、少々驚きました。発表タイトルは以下のとおりです。

感想

「学会等においてウィキメディア・プロジェクトはしばしば取り上げられているが、ウィキメディアンコミュニティにその動向はあまり知られていない。また、ウィキメディアンの視点もあまりアカデミアに導入されていない」というのが、日本の状況と自分は認識しています。一応両者に出入りしている人間として、架け橋的な役割ができるといいかなと思っています。

SWO研究会が開催された東京大学本郷キャンパスの様子 (Eugene Ormandy, CC BY 4.0)

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