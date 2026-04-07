提携団体認定の一時停止期間が2026年9月まで延長されました

ウィキメディア財団、提携団体委員会は、2025年8月に開始した新規提携団体の認定停止期間を2026年3月31日から2026年9月1日までに延長します。この追加による期間に、私たちは受け取った広範なフィードバックを、目的、期待、および認定されたすべての提携団体に提供されるサポートに関する明確なガイドラインを含む、新しい提携モデルに反映させることができるようになります。この延長は既存の提携団体には影響せず、既存の提携団体は現行の契約に基づいて引き続き活動します。

停止の発表以来、私たちはローカルコミュニティとの協議やAffComの活動を通じ、ウィキメディア運動団体の現在および将来のニーズをより深く理解する上で大きな進展を遂げてきました。エコシステム・パイロット・フォーカスグループが作成した将来の提携団体ランドスケープに関する草案はAffComの2025年11月の提言に基づいています。現在の提携団体モデルの限界を浮き彫りにするとともに、私たちが取り入れたいと考えているいくつかの改善点を提案しています。同時に、グローバル資源配分委員会は助成金交付戦略の見直しに取り組んでおり、提携団体支援ガイドラインと資金提供支援ガイドラインとの整合性をより高めたいと考えています。

この延長により、この作業を完了させるための時間を確保でき、明確な期待値と、現状のウィキメディア運動組織をより良く支援するための枠組みに基づいて、提携団体の認定を再開することができます。また、これにより、Wikimaniaからの提案を共有し、フィードバックを収集して改善した後、9月にアフィリエイト認定を再開することができます。



2026年9月1日まで：

この延長措置が、承認申請を準備している団体に影響を与える可能性があることを認識しています。私たちは皆さんが既に行っている活動を高く評価しており、今後も継続していただくことを奨励します。あなたのコミュニティ活動は、これまでと同様に重要です。提携団体エコシステムが9月に最終決定され、新たな提携団体申請基準が確立されるまでは、提携団体ガバナンスのベストプラクティスと提携団体健全性基準に従ってください。あなたの準備の一環として、将来の提携団体ランドスケープ関する提案内容をご確認いただき、ご意見をお寄せください。

ありがとうございます。

Chen Almog

Community Operations Manager, Wikimedia Foundation

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