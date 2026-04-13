少数者のためのウィキは第1回「アフリカの少数者キャンペーン」を2026年4月に開催します

2026年4月、少数者のためのウィキは「自分たちの物語を語ろう」というテーマで、第1回アフリカの少数者キャンペーンを公式に開始しました。この記念すべき取り組みは、アフリカ大陸全土の少数者コミュニティの声、歴史、そして知識体系を増幅するための重要な一歩です。キャンペーンは次の5か国で実施されます。ナイジェリア、ウガンダ、タンザニア、カメルーン、そしてブルキナファソです。そこでは主催者、参加者、そして擁護者が、少数者グループを取り巻くウィキメディアのプラットフォーム上の知識ギャップへの取り組みに尽力する、多言語のネットワークを作ります。オンラインのキックオフイベントは、User: Fulani215が成功裏に調整し、チリ・ウィキメディアコミュニティおよび少数者のためのウィキの創設者であるUser: Igallards7によって開催されました。このセッションは基礎的な集会となり、主催者はビジョンを提示するプラットフォームを提供し、共通の目標で一致し、そして影響力あるコミュニティ形成を確立するための戦略が提供されました。

少数者の代表性を高めるためのコミュニティ

少数者のためのウィキの核心にあるのは、明確で説得力のあるビジョンです。それはアフリカ全土の少数者グループの代表性を高めることで、包括的な知識エコシステムを推進することです。この取り組みは、代表性の低いコミュニティが情報への公平なアクセスを獲得するとともに、彼ら自身の物語がグローバルな知識集に入れられ、包摂性を土台としたコラボレーションにより、キャンペーンは少数者の経験や視点を記録することに情熱を持つ編集者、研究者、物語話者からなる持続可能なコミュニティを形成することを目的としています。

実行と能力開発

このビジョンを実践するために、主催者は包括的実行と能力開発のセッションに参加しました。このトレーニングにより、参加者は彼ら自身の国でキャンペーンを成功させるための技術的なスキル、戦略的計画ツール、コミュニティ形成の技術を習得しました。オンラインセッションでは、コンテンツ作成、プロジェクト管理、アウトリーチ戦略、そしてウィキメディアプラットフォームの効果的使用といった主要分野が網羅されました。このアプローチにより、それぞれの国のチームが影響力ある貢献を進め、持続的な長期にわたる参加を維持するための準備が整いました。

連絡先

少数者のためのウィキの活動と影響力の詳細については、SNSや、メタページの最新情報をご覧いただくか、あるいは主催者のトークページへ直接お問い合わせください。 Wiki for Minorities on Meta-Wiki

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