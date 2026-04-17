私たちがボリビアで取り組んでいる織物と衣料

知識と多様な人々の声は、まるで織物のように、対話を通して織り合わされています。こうした理由から、ウィキメディア・ボリビアでは、地域キャンペーン「WikiFuturo（ウィキ未来）」の一環として、ボリビアの織物文化と衣服に関する会議を2回開催しました。これらのイベントは、ボリビアにおけるデザイン分野、特に織物や衣服製作の活用において、これまで何がなされてきたのか、そして現在何が行われているのかを探るために企画されました。同時に、ファッションへのアプローチ方法、そして社会的・政治的背景がデザインや衣服のトレンドにどのように影響を与えるのかについて、より幅広い議論を巻き起こすことを目指しました。

初日は、デイジー・ウェンデと彼女の息子ケニー・ウェンデの作品を、改めて振り返りました。ケニーはプレゼンテーションの中で、デイジーの30年以上にわたる創作活動を振り返り、政治的・社会的な変化が彼女のデザインにどのように反映されているかを強調しました。また、新進気鋭の才能を育成するデザインスタジオ「Diseñarte」の創設者である、デザイナーのファティマ・モリーナも参加しました。こうした同志的な人々の集まりを通して、アンデス地方や先住民文化の影響がチリ西部のファッションに、今もなお深く浸透している様子を改めて認識することができました。

最後に、デジタルファッションマガジン「BOHEM」の創刊者であるベロニカ・アベンダニョさんが、写真撮影の準備からデザイナーとの共同作業まで、そして衣服写真の技術的な側面について、彼女の編集経験を語ってくれました。聴衆の多くが写真家であったことを考えると、彼女の参加は特に貴重でした。こうして私たちは、フラビオ・マチカド・ビスカラ財団がセットしてくれた美しい会場で、首都ラパスのデザインのあらゆるニュアンスを垣間見ることができ、簡潔ながらも意義深い物語を紡ぎ出すことができました。

この時行われたアンケート評価に基づき、私たちは異なる手法を用いた2回目のワークショップを企画することにしました。今回は、衣服を製作する職人の手と直接つながることを目指しました。そのため、オルガ・カチとマルタ・アパサが参加し、ポレラ（伝統的なスカート）、マンティーラ（ショール）、トゥルマ（三つ編みを留めたり飾ったりするのに使うウールのアクセサリー）に関する知識を共有してくれました。

会議の最初のセッションでの集合写真 オルガ・カチとマルタ・アパサによる、ポレラスカートを身に着けた女性の衣服に関する展示 ダニエラ・リコによる、ポレラスカートとジュエリーを身に着けた女性服の展示

2日目は、発表者と参加者の間でより活発な対話が交わされました。オルガとマルタと以前に仕事をしたことのある同僚のカルリラサも参加し、その経験を活かして会話を円滑に進めました。話し合われたトピックには、伝統的なポレラドレスの製作工程、服装スタイルの変化、関連費用、そしてこれらの伝統が変容した理由などが含まれていました。発表者たちはまた、手作業による製作には時間と労力がかかるため、この仕事が主な収入源ではないことも述べました。

最も有意義な瞬間の一つは、マルタ、オルガ、そして美術を専攻した金細工師兼アーティストのダニエラ・リコとの対話でした。ダニエラは自身の経歴を語り、美術の訓練がどのようにジュエリー製作に活かされているか、また版画からこの分野への転身について振り返りました。会話を通して、伝統的なスカートを着る女性が身につけるジュエリーへの彼女の関心、例えば「チョリータ」や「セニョリータ」といったスタイル間の社会的差異、そしてこれらの要素が彼女自身の作品にどのように影響を与えているかを探ることができました。

まさにこれが、私たちがこれらのワークショップを通して創り出そうとした空間です。それは、私たちがどのように服を着るか、服がどのようにデザインされるかだけでなく、その製作の背景にあるものや、服が持つ意味、特に伝統的なスカートを身に着ける女性の場合における意味を理解できる空間です。変化するトレンドは彼女たちの日常生活にどのように現れるのでしょうか？彼女たちはどのようにして自分たちのアイデンティティと優雅さを表現しているのでしょうか？

今回のワークショップは、チームの通常の業務内容からすると異例の取り組みでした。しかし、WikiFuturoキャンペーンに多様な意見や知識を取り入れるという目標は達成され、私たちの予想をはるかに上回る成果が得られました。成果は通常、長期的に現れるものですが、既に明るい兆しが見えています。ワークショップに関連した写真コンテストでは、参加者の少なくとも50%が新規ユーザーでした。

こうして、私たちは知識の集合体への貢献を、一歩一歩積み重ねながら築き上げています。私たちの活動についてもっと知りたい方は、ぜひソーシャルメディアをご覧ください。

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