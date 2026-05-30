WM財団バーナデットCEOが日本のメディアに登場

先だって来日したウィキメディア財団のバーナデット・ミーハンCEOは、日本のコミュニティとの交流後、日本のメディアに登場しました。

GIGAZINE

ニュースメディアのGIGAZINEは、これまでもウィキメディアについて様々に発信しています。今年も1月の25周年記念イベントや、WM財団のAIへの取り組みなどについて、取材を重ねています。今回はCEOへの直接インタビューの記事が掲載されました。

【記事】

Wikipediaを運営するウィキメディア財団のバーナデット・ミーハン新CEOにインタビュー、AI時代のWikipediaは何を目指しているのか根掘り葉掘り聞いてみました – GIGAZINE （2026年5月21日）

【記事の内容】

バーナデットCEOの前職はアメリカの駐チリ大使でした。その後WM財団に移られたきっかけを含め、話題は多岐にわたりました。

外交官からWM財団に転じたきっかけ

WM財団は何のために存在するのか

自分の目標１：コミュニティを知り、それをサポートする

自分の目標２：AI環境の中でWikipediaが存続し続けるための戦略を練る

コンテンツを作成するのは人間でなければならない

トラフィックの減少に対する取り組み

ウィキペディアのお気に入り記事

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日本経済新聞

日本経済新聞も、WM財団のAI企業へのデータ提供や、セレナ・デッケルマン最高製品・技術責任者へのインタビューなどを掲載しています。今回のCEOインタビューでも、法人向け有料データ提供が話題の中心でした。

【記事】

・電子版：Wikipedia運営財団CEO「法人向け有料データ提供拡大」 1年でPV8%減 （2026年5月23日 会員限定記事） https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC12BSS0S6A510C2000000

・紙版：法人向け有料データ提供：サイト訪問8%減、収益に影響：ウィキメディア財団バーナデット・ミーハンCEO（Leader’s Voice) （2026年5月23日朝刊ビジネス面）

SNS

SNSインフルエンサーのTAKASHii さんが、インスタグラム、TikTok、ユーチューブにインタビューを投稿されました。

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