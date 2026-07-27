ウィキデータ勉強会を始めました

Wikimedians of Japan User Groupでは、かねてから計画していたWikidata勉強会をいよいよ実施することになり、2026年6月22日に第1回の勉強会を東京都内で開催しました。

Wikidataの勉強会は、これまで個別のグループでの開催はあるようでしたが、ユーザーグループとしての開催は初めてです。Wikipediaのサイトノーティスで案内を出したところ予想以上の申し込みがあり、当日は会場のPleasanter Loungeに、関西からの参加者も含め初心者からベテランまで21名が顔を揃えました。講師にはWikidataについて大学で研究されているEugene Ormandyさんをお招きしました。

各自の自己紹介の後、Eugeneさんから「Wikidataとは何か」について、初歩から発展形までスライドと実際のWikidata画面を使って、わかりやすくお話しいただきました。多言語間ウィキペディアのリンクをWikidataがハブとして繋いでいるとか、様々な典拠データのハブとしても機能しているなど、多くの方に知っていただきたい事項が含まれていました。

続いて実習タイムとなり、参加者は各自Wikidataにアクセスして、関心のあるテーマについての編集をやってみました。初心者にはベテランが付き添って、質問事項をひとつひとつ解決していきました。スマートフォンでの参加者もありましたが、Wikidataの編集には難しい点が多いので、用意したPCを使っていただきました。その方は人物データを編集したいとのことでしたので、別名の入れ方や親族の追加のやり方などをお話ししました。ベテランが集ったテーブルでは、地名データの整備方法についてなど、発展した話題が飛び交っていたようです。

Wikidata勉強会 #1 の参加者の集合写真 (Shinji Enoki, CC BY-SA 4.0)

予定していた時間はあっという間に過ぎ、最後にテーブルごとに成果を発表して終了となりました。今回の成果を踏まえて、第2回を8月22日に開催の予定です。多くの皆さんのご参加をお待ちしております。

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