図書館総合展への参加

Wikimedians of Japan User Groupは、「ウィキメディア・ワールドin図書館総合展2025」に協力し、図書館総合展2025に出展しました。

今回の出展について、経緯はいろいろとありましたが、日本のウィキメディア・ムーブメントを考えていくうえで図書館の方々との協同は欠かすことができず、図書館関係の方々と一堂に会することができる図書館総合展の場でウィキメディアの世界をアピールすることは必要なのだろうと考えております。

これまでの図書館総合展ではウィキペディアに焦点を当てたブースがありましたが、今回の「ウィキメディア・ワールドin図書館総合展2025」は、「世界の中のウィキメディア」をアピールする形となりました。開催期間中のフォーラム「世界中の知識をつなぐウィキメディアの世界」では、8月にケニア・ナイロビで開催されたWikimaniaの開催報告がされ、世界のウィキメディアの動向を伝えることができました。

会期中にはそのほかオープンストリートマップのセッションが開催され、期間中は横浜エディタソン、会期後にはウィキメディアに関わる様々なテーマのオンラインセッションが開催されました。

今まで私は図書館については単なる一利用者であり、なかなか図書館の中の人と話すきっかけがなかっただけに、今回展示会などを通じて図書館に関わる人の中でもウィキメディアに対する関心の高さを知ることができたことは良かったです。

今後も引き続き図書館総合展に出展などの形で関わっていこうと感じました。

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