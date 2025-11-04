CEE Meeting 2025: Менің алғашқы қатысуым, Жастардың дауысы… және Memento Mori?

Жыл сайын өтетін Wikimedia CEE Meeting конференциясының 14-ші «басылымы» 2025 жылы күн шуақты Грекияның екінші ірі қаласы — Салоникиде, 26–28 қыркүйек аралығында өтті. Іс-шараны Wikimedia User Group Greece ұйымдастырды. Конференция аясында негізгі бағдарлама басталар алдындағы Оқыту күні және сенбі кешіндегі қалалық саяхат сияқты түрлі бағыттағы бағдарламалар қамтылды.
Мен үшін бұл Wikimedia CEE Meeting конференциясына алғаш рет қатысуым ғана емес, сондай-ақ осындай ауқымды халықаралық Wikimedia іс-шарасына алғашқы қадамым болды. Ненің күтіп тұрғанын нақты білмесем де, бірнеше жылдан бері тек интернет арқылы таныс болған адамдармен бетпе-бет кездесетініме қатты қуандым.
Оқыту күні
Негізгі конференция бағдарламасынан бір күн бұрын, 25 қыркүйекте, біз әдемі Grand Hotel Palace қонақүйінен Goethe-Institut Thessaloniki ғимаратына шағын автобуспен жол тарттық. Сол күні Салоникидегі ауа райы керемет болды, Оқыту күні бізді дәл сондай жылы әрі достық көңіл-күймен қарсы алды.
Оқыту күнінің басты тақырыбы Байланыстырылған ашық деректер, Виртуалды халықаралық авторитеттік файл және кітапханалар болды. Негізгі сессияларды Wikimedia Italy ұйымынан Камилло Пеллиццари және Wikimedia Deutschland өкілі Алан Анг жүргізді. Сондай-ақ Латвия мен Грекиядан келген қонақтар ұлттық кітапханалар, авторлық бақылау және Wikibase туралы өз таныстырылымдарымен бөлісті.
Оқыту күні барысында Камилло барлық қатысушыларға Уикидерек жобасына ыңғайлы әрі тиімді үлес қосу жолдарын үйретті. Тағыда барлығымызға қосуға тұрарлық ең пайдалы гаджеттерді көрсетті, біздің аккаунттарымыз үшін арнайы common.js беті жасап, оған өзі бөліскен бірнеше пайдалы бұйрықтар мен функцияларды қосуды үйретті.
Бұл гаджеттер мен бұйрықтардың Уикидерек және өзіміздің ұлттық Уикипедиялардағы жұмысымызды қалай жеңілдетіп, жылдамдататынын тәжірибе жүзінде көрсетіп түсіндірді. Бұған қоса, бірнеше Уикидерек сұраныстарын таныстырып, олардың қалай жұмыс істейтінін және үлес қосу тиімділігін қалай арттыратынын көрсетті.
Мен және қазақ қауымдастығынан келген екі делегат Оқыту күнінің барлық сессияларына басынан аяғына дейін қатыстық. Түстен кейін тақырыптар соншалық қызықты болып кетті, біз артқы қатардан алдыңғы орындарға, тура Камиллоның алдына отырдық. Ол бізге Қазақ Уикипедиясы мен Уикидерек үшін құнды кеңестер берді. Бірге отырып, Qalamger.kz және Adebiportal.kz сайттарының Уикидерек үшін жақсы дерек бола алатынын анықтадық. Оқыту күнінен кейін Камилло осы екі қасиетті ұсыну үшін қажетті сұраныстарды жасады, және кейін олар мақұлданды — енді кез келген Уикидерек элементіне Qalamger.kz және Adebiportal.kz сайттарына сілтемелері бар деректерді қосуға болады.
Камилло бізге WikiProject Kazakhstan жобасын құруды да ұсынды, мен оны CEE Meeting конференциясынан көп ұзамай жүзеге асырдым.
Алан Ангтан мен Уикидерек жобасын алғашында Wikimedia Deutschland жасағанын және оның, шын мәнінде, сол ұйымның “баласы” екенін білдім. Қауымдастықтар Wikimedia Deutschland қызметкерлерін, мысалы Аланды, өзіміздің болашақ жергілікті кездесулерімізге шақырып, Уикидерек бойынша сессиялар өткізе алатынын да анықтадым — олардың жол шығындарын Wikimedia Deutschland өзі өтейді екен.
Камилло мен Аланнан алған барлық керемет ақпарат пен шабыт маған болашаққа арналған көптеген жаңа уики-идеялар сыйлады!
Жастардың дауысы
CEE Youth Group мүшесі ретінде мен өзімнің көптеген ұйым қатысушыларымен қайта жүздескеніме қуанышты болдым. Біз жас уикимедиашылардың қауымдастықтарға жаңа идеялар, энергия және шығармашылық серпін қалай әкеле алатыны туралы көп әңгімелестік. CEE аймағында жастардың дауысы барған сайын күшейіп келе жатқанын көру керемет әсер қалдырды.
Мен үшін CEE Youth Group жай ғана жоба емес — бұл бір-бірімізді қолдайтын, жаңа нәрселерді үйренетін және Уикимедианы жаңа қатысушылар үшін барынша ашық ететін достық орта.
CEE Meeting-тің үш күні барысында CEE Youth Group мүшелері мен достары әртүрлі тақырыптарда сессиялар өткізді — мамыр айының ортасында Прагада өткен Youth Conference 2025 шарасынан бастап, өз қауымдастықтарындағы жергілікті жетістіктер мен жобаларға дейін.
Мен Түркиядан келген Чанер, Қырғызстаннан Айана және Грекиядан Никоспен бірге «Жас уикимедиашылардың болашағы туралы бірге ойланайық» атты бірлескен сессияны өткіздім. Талқылау және дөңгелек үстел форматында ұйымдастырылды: біз қатысушыларды төрт топқа бөлдік, әрқайсымыз өз тобына жетекші болдық. Әр топқа Уикимедиадағы жастар тақырыбы бойынша екі сұрақ берілді, және қатысушылар өздері талқылағысы келген екі сұрақты еркін таңдады.
Мен 2-ші үстел — “Құралдар мен қызықтар” тобының жетекшісі болдым, және маған талқылауға өте белсенді әрі ынталы тамаша қатысушылар түсті. Әр топ өз сұрақтарын шамамен 25–30 минуттай талқылады. Кейін барлық төрт жетекші сахнаға шығып, әр үстел бойынша қысқаша қорытындыларымен бөлістік.
Мен үшін ең күлкілі сәт — 1-үстелден 4-үстелге дейін әрбір жетекшінің қорытындысы барған сайын қысқара түскені болды — осылайша бұл сахнада кішкентай, бірақ көңілді дәстүрге айналды!
Жастарға арналған сессияларымыздың нәтижесінде біз түрлі елдерден бірнеше жаңа жас қатысушыларды CEE Youth Group құрамына тарттық. Солардың бірі — Словенияның Любляна қаласынан келген жас қатысушы Нал еді. Конференциядан кейін өз университетінде — Любляна университетінде — University of Ljubljana Wiki Student Club атты студенттік вики клубын құрды және CEE Youth Group ұйымының Коммуникация (жастардың әлеуметтік желілері мен арналары) бойынша жұмыс тобына қосылды.
Біздің “басшымыз” — Клара Йоклова, Wikimedia Czech Republic атқарушы директоры, бірінші күні Zeus Hall залында “Біз жылына 400 іс-шараны 5 адаммен қалай ұйымдастырамыз? (Чех тәсілі)” атты шабыттандыратын қысқа баяндама жасады. Wikimedia Czech Republic бұған дейін 2023 және 2024 жылдың қараша айларында CEE Youth Group Meetings, 2025 жылдың мамыр айында Youth Conference өткізген болатын. Оның баяндамасы көптеген қатысушыларды шынымен шабыттандырды және ештеңе де мүмкін еместігін көрсетті.
Ал… Memento Mori ше?
Конференция кезінде менің үстімде «Memento Mori» деп жазылған худи болды — бұл латынша сөз тіркесі, мағынасы: «Өлімді еске ал. Сен де бір күні өлесің». Бұл сөз қараңғы естілгенімен, мен үшін жай ғана күлкілі әрі символдық еске салу еді. Өмір қысқа, сондықтан біз сүйікті ісімізбен айналысып, білімімізбен бөлісіп, әлемді бірге сәл де болса жақсарта түсуіміз керек. Мүмкін, дәл осы — Уикимедиа рухының мәні шығар!
CEE Meeting 2025 маған Уикимедиа қозғалысындағы жұмысым үшін көп мотивация мен жаңа шабыт сыйлады. Онда кездескен барлық адамдарға — ескі достарыма да, жаңа таныстарыма да — шын жүректен ризамын.
Мен үйге жаңа идеялармен, мықты байланыстармен және викимедиан ретінде әрі қарай өсуге деген үлкен ынтамен оралдым. Осы керемет адамдардың көбісін қайта көремін деп үміттенемін — бәлкім, келесі жолы Уикиманиа 2026 іс-шарасында!
