Өзбекстандағы Уикимедиашылардың жаңа ұрпағы: Қашқадариядағы жастарға арналған оқыту шарасы.

1 шілдеден 3 шілдеге дейін Өзбекстанның оңтүстігінде орналасқан Қарши қаласында Қашқадария облысының жастарға арналған оқыту шарасын өткіздік. Шараның негізгі мақсаты – Қашқадария өңірінен жаңа Уикимедиашыларды анықтау және қолдау болды. Шамамен 4 миллион тұрғыны бар Қашқадария Өзбекстанның ең ірі облыстарының бірі болып табылады.
Бұл шараны қалай ұйымдастырдық?
Бұл оқыту шарасы Қашқадарияда ұйымдастырылған алғашқы Уикимедиа іс-шарасы болды. Жобаның идеясы алғаш рет 19–20 сәуірде Ташкентте өткен Орталық Азия WikiConference кезінде талқыланды, онда біз жергілікті Уикимедиашылармен байланыс орнаттық. Конференциядан кейін біз Wikimedia CEE Hub-қа грант ұсынысын жолдадық. Қайта қарау процесінен кейін біздің өтінішіміз сәтті қабылданды.
Оқыту шарасы барысында не болды?
Басты орын ретінде қызмет еткен жергілікті жастар орталығында шамамен 20 жас қатысушыны қарсы алдық. Бірінші күні қатысушыларға Уикипедияны негізгі деңгейде өңдеуді және Ортаққорға медиа файлдарды жүктеуді үйреттік. Олардың көбісі мектеп оқушылары болды және еркін білімге үлес қосуға үлкен ынта көрсетті.
Үш күндік оқыту шарасы барысында қатысушылар балалар, жастар және олардың құқықтарына қатысты шамамен 60 мақаланы шетел тілдерінен өзбек тіліне аударды. Бұл шараға дейін осы тақырыптардағы мақалалардың тек шамамен 5%-ы ғана Өзбекше Уикипедияда бар еді. Біздің күш-жігеріміздің арқасында бұл мазмұн тапшылығын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік туды.
Ең бастысы, қатысушылармен болашақтағы ынтымақтастық туралы мәнді пікірталастар өткіздік. Олар өз қатысуын жалғастыруға қызығушылық танытып, алдағы айларда жергілікті Уикимедиа топын құруға бастамашылық жасауға дайын екенін білдірді. Бұл оқыту шарасы Қашқадарияда тұрақты әрі белсенді қауымдастық қалыптасуы үшін бастамалық нүкте болды деп үміттенеміз.
