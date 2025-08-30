ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರನ್ನು ಸಶಕ್ತೀಕರಿಸುವುದು: ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ೨೦೨೪–೨೫ ನ ವರದಿ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೪ ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೫ ವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್, ವಿಕಿಕೋಟ್, ವಿಕಿಡೇಟಾ ಮತ್ತಿತರ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಸಂಭಾವಕರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ನಾವು ಸಾಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು
- ಸಂಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು
- ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು
- ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು
- ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸಂಭಾವಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು
ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಭಿಯಾನಗಳು
- ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಏಷ್ಯನ್ ಮಂತ್ (ನವೆಂಬರ್–ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೪): ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಏಡಿಟ್-ಅ-ಥಾನ್.
- ಇಂಡಿಕ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ (ಜನವರಿ–ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೨೫): ವಿಕಿಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳ ಲಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತರುವುದು.
- ಫೆಮಿನಿಸಮ್ & ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಏಡಿಟ್-ಅ-ಥಾನ್ (ಫೆಬ್ರವರಿ–ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೫): ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಾನಪದ ಕಥನಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.
- ವಿಕಿಕೋಟ್ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕೋಟ್-ಅ-ಥಾನ್ (ಜುಲೈ ೨೦೨೫): ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಕೋಟ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವಿಷಯ ಚಾಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುವುದು.
ಪರಿಣಾಮಗಳು & ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಭಾವ
- ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ತುಳು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತುಳು ವಿಕ್ಷನರಿಗಾಗಿ ಸಂಭಾವಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
- ತುಳು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ : ಡಿಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ – https://diff.wikimedia.org/2024/11/19/welcoming-tulu-wikisource/
- ತುಳು ವಿಕ್ಷನರಿ : ಡಿಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ – https://diff.wikimedia.org/2025/01/17/launching-tulu-wiktionary-a-milestone-for-tulu-language-and-culture/
- ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನಂತರ ಕೂಡ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಬೆಂಬಲ ಪರಿಸರವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
- ಸಹಯೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯೋಜನೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ವಿಕಿ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದವು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು
- ಮಾಸಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.
- ಕನ್ನಡ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಹಾಯ ದಾಖಲಾತಿ.
- ಕಾಲೇಜುಗಳು & ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗೀದಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು.
ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ೨೦೨೪–೨೫ರ ಯಶಸ್ಸು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ:
- ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್, ಬಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನೋದ ಮಮತಾ ರೈ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ತೋರಿದ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು, ಮೂಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಬೆಸಂಟ್ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
- ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮಂಗಳೂರು – ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.
- ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು – ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ.
- ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜು, ಮುಲ್ಕಿ – ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತೀಕರಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ.
- ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಕಂಪಡಿ – ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ.
- ಸೇಂಟ್ ಅಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜು (ಸ್ವಾಯತ್ತ), ಮಂಗಳೂರು – ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ
- ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಜೇಶ್ವರ – ಭವಿಷ್ಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
- ಸಮುದಾಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು, ಕನ್ನಡ & ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಂಭಾವಕರು – ಅವರ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ.
