ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ೨೦ – ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಯಾತ್ರೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ

ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜೂನ್ 3, 2006 ರಂದು, ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು: ಕನ್ನಡದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತರಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು. ಇಂದು, ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಆ ಕನಸು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಸ್ವಯಂ-ಚಾಲಿತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರೂಫ್ರೀಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ನಾವು 45 ದಿನಗಳ ಪ್ರೂಫ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು (ಏಪ್ರಿಲ್ 19 – ಜೂನ್ 3, 2026) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಆಶಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ:
- 33 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
- 19,588 ಹೊಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು
- 2,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು
- 4,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಗಳು (ಅಂತಿಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ) ನಡೆದವು
- ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 40,587 ಸಂಪಾದನೆಗಳು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ನಲ್ಲಿ “ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್: ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ“ ಎಂಬ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು:
- ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ
- ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಿವೆ
- ಸಣ್ಣ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ದೊಡ್ಡ, ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ
🔗 ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ: ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ – ಡಿಫ್
ಆ ಲೇಖನವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ–ತುಳು ವಿಕಿಲರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಿರಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಿದೆ:
- ಮಾಸಿಕ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೆಷನ್ಗಳು
- ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್, ವಿಕಿಡೇಟಾ ಐಟಂ ರಚನೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನುವಾದದ ಕುರಿತಾದ ಸುಧಾರಿತ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು
- ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಕೈಪಿಡಿ (ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಲಿಯುವವರಿಗಾಗಿ)
🔗 ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ: ಕನ್ನಡ-ತುಳು ವಿಕಿಲರ್ನ್ (ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ)
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