위키백과가 25주년을 맞았습니다: 나이도 들고, 지혜도 더해졌으며, 이제 완전히 참고 문헌이 갖춰졌습니다 [출처 필요]

위키백과가 1월 15일 25주년을 맞이합니다. 축하할 시간입니다! 지난 25년간 인류 지식의 총체를 만들어온 대담한 편집자, 토론 페이지의 철학자, 오타 사냥꾼, 편집 전사 여러분, 함께 축하해 주세요. 한 번의 편집이 모여 인터넷을 조금 더 똑똑하게 만드는 데 기여합시다.

1월 15일 16:00 UTC에 진행되는 위키백과 25주년 온라인 생일 파티에 등록하세요. 파티에는 게임, 엔터테인먼트, 깜짝 게스트, 그리고 경품이 가득할 예정입니다(파티 선물 없이는 생일 파티가 무슨 재미가 있겠어요?!).

축하 행사가 시작되기 전, 25년간 쌓아온 지식, 협력, 합의, 그리고 인류애의 정수를 위키백과의 역사를 돌아보며 함께 느껴봅시다.

2026년에 무엇이 계획되어 있나요?

위키백과의 가상 25주년 생일 파티가 1월 15일에 열리지만, 이는 시작에 불과합니다. 올해 내내 함께 화려하게 25주년을 기념할 예정입니다. 커뮤니티 지원금과 행사부터 디자인, 굿즈, 이스터 에그, 언론 및 대중 참여 행사에 이르기까지 여러분 모두를 초대합니다. 직접 시청 파티나 다른 행사를 계획 중이라면 달력과 지도에 추가해 주세요.

위키백과 창립 25주년을 기념하는 특별 사이트를 곧 선보일 예정입니다. 그 전에 위키 역사의 주요 순간들을 함께 살펴보시죠.

간략한 위키의 역사

일부는 가슴으로 기억하고 있고, 어떤 사람들은 이러한 일이 일어났음에 놀랄 것입니다!

공유하고 싶은 특별한 위키백과의 추억이 있으신가요? 메타위키에 글을 남겨주시면 축하 행사에 함께 담아드리겠습니다. 생일 기념 허브에서 제공되는 자료와 업데이트 소식도 놓치지 마세요!

