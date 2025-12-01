위키백과가 25주년을 맞았습니다: 나이도 들고, 지혜도 더해졌으며, 이제 완전히 참고 문헌이 갖춰졌습니다 [출처 필요]

위키백과가 1월 15일 25주년을 맞이합니다. 축하할 시간입니다! 지난 25년간 인류 지식의 총체를 만들어온 대담한 편집자, 토론 페이지의 철학자, 오타 사냥꾼, 편집 전사 여러분, 함께 축하해 주세요. 한 번의 편집이 모여 인터넷을 조금 더 똑똑하게 만드는 데 기여합시다.
2026년에 무엇이 계획되어 있나요?
위키백과의 가상 25주년 생일 파티가 1월 15일에 열리지만, 이는 시작에 불과합니다. 올해 내내 함께 화려하게 25주년을 기념할 예정입니다. 커뮤니티 지원금과 행사부터 디자인, 굿즈, 이스터 에그, 언론 및 대중 참여 행사에 이르기까지 여러분 모두를 초대합니다. 직접 시청 파티나 다른 행사를 계획 중이라면 달력과 지도에 추가해 주세요.
위키백과 창립 25주년을 기념하는 특별 사이트를 곧 선보일 예정입니다. 그 전에 위키 역사의 주요 순간들을 함께 살펴보시죠.
간략한 위키의 역사
일부는 가슴으로 기억하고 있고, 어떤 사람들은 이러한 일이 일어났음에 놀랄 것입니다!
- 1995년 – 첫 번째 위키인 위키위키웹은 우리의 친구 워드 커닝햄이 만들었습니다. 이름의 영감은 하와이어로 ‘빠르다’는 뜻의 위키위키 셔틀버스에서 비롯되었습니다.
- 2000년 – 일부 사람들은 그들의 온라인 위키 백과사전인 누피디아(Nupedia)를 전문가와 학자와 함께 시작했습니다. 24편의 글을 생산하고 3년간 지속되었지만, 온라인 백과사전의 개념은 여전히 남아 있습니다
- 2001년 – 누피디아가 어려움을 겪으며 시작되던 중, 또 다른 아이디어가 탄생했습니다. 바로 위키백과입니다. 2001년 1월 15일(그레고리력 기준 월요일)에 출범했습니다. 몇 달 만에 누구나 편집할 수 있는 백과사전에는 규칙이 필요하다는 점이 분명해졌습니다. 중립적 시각 정책은 자원봉사자들에 의해 수립되었으며, 오늘날까지 위키백과의 초석으로 남아 있습니다.
- 2001년 – 한해동안 다른 언어 위키백과들이 탄생하였습니다. 여기에는: 독일어, 카탈루냐어, 일본어, 프랑스어, 중국어, 네덜란드어, 에스페란토어, 히브리어, 이탈리아어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 아랍어, 덴마크어, 폴란드어, 헝가리어가 있습니다.
- 2003년 – 위키백과를 비롯한 자유 지식 프로젝트를 구동하는 소프트웨어는 미디어위키라는 이름을 가지게 되었습니다. 위키백과를 지원하는 위키미디어 재단이 같은해 창설되었습니다.
- 2004년 – 모노북이 위키백과의 기본 스킨으로 적용되었습니다. 배경에 희미한 책 사진이 특징입니다(모노북이라는 이름의 유래를 알겠죠). 이 오래된 스킨으로 현재 위키백과 문서가 어떻게 보이는지 궁금하신가요? 2024년 4월 기준, 연간 60회 이상 편집하는 편집자 중 4.40%가 여전히 이 스킨을 사용 중입니다!
- 2005년 – 2000년대 초반 웹사이트들은 알렉사 순위 진입을 위해 경쟁했습니다(아니, 그 알렉사가 아니라 다른 알렉사입니다. 재미있게도 둘 다 아마존 소유죠!). 위키백과가 마침내 알렉사 상위 40위권에 진입하며 명단에 이름을 올렸습니다. (퀴즈: 2005년 빌보드 싱글 차트 40위는 어떤 노래 었을까요? 폴 아웃 보이의 “Sugar, We’re Goin Down”입니다. 우리는 훌륭한 동료들과 함께합니다. (편집자 메모: [출처 필요])
- 2007년 – 위키백과의 모바일 버전의 첫번째 버전이 런칭되었습니다. (이 글을 쓰는 지금, 우리는 모바일 .m 도메인을 점차 종료하고 있습니다. 모바일 사이트는 작은 화면을 통해 무료 지식을 제공한 19년의 세월이었습니다.
- 2009년 – 타임 매거진은 위키백과를 50개의 인터넷 최고 웹사이트중에 25순위로 올렸습니다. 24위는 누구였어? 레드핀. 뭐라고!?
- 2010년 – 영어 위키백과가 350만 개 항목을 돌파한 가운데, 프랑스어 위키백과는 9월 21일 영어와 독일어에 이어 세 번째로 백만 번째 문서를 달성했습니다. 위키미디어 프로젝트의 10억 번째 편집은 4월 16일에 이루어졌지요. 적어도 위키백과에 따르면 말입니다.
- 2013년 – 위키백과가 100만 개 문서 돌파 열풍을 이어가고 있습니다. 이탈리아어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 폴란드어 버전이 독일어, 프랑스어, 영어, 네덜란드어 버전에 이어 100만 개 문서 돌파에 성공했습니다.
- 2015년 – 시각 편집기는 연말까지 대부분의 위키미디어 프로젝트에서 대다수 사용자에게 공개되어 위키백과에 보는 대로 편집하는 “위지위그” 편집 기능을 도입합니다. 초기에는 상당한 문제점이 있었지만, 결국 각 문서의 배후에서 작동하는 “위키텍스트” 소스 코드 편집을 보완하는 완전한 동반자로 자리매김하게 됩니다.
- 2020년 – 와, 정말 대단한 한 해였어. 위키백과는 인류와 함께 꾸준히 버텨냈다. 와이어드 매거진은 위키백과를 “인터넷에서 마지막으로 남은 최고의 장소”라고 칭하며, 위키백과의 코로나19 관련 콘텐츠를 높이 평가했습니다. 세계보건기구(WHO)는 자사 콘텐츠를 위키미디어 프로젝트에서 사용할 수 있도록 라이선스를 부여했습니다.
- 2024년 – 위키백과가 어두워졌습니다. 그 방향이 아닙니다! 다크 모드가 도입되었습니다. 쿠바 우편배달부이자 1904년 하계 올림픽 장거리 주자 안다린 카르바할에 관한 기사를 밤늦게 침대에서 읽던 독자들에게 위안을 전합니다. (그는 뉴올리언스에서 도박으로 전 재산을 잃고 히치하이킹과 도보로 남은 여정을 강행해야 했습니다. 그는 평상복 차림으로 경주장에 도착해 바지 다리 부분을 급히 잘라 반바지처럼 만들었습니다.) 카르바할은 관중들과 수다를 떨며 멈추고, 한 관중의 차에서 복숭아를 훔쳐 먹는 등 여러 번 멈췄음에도 불구하고 경기에서 좋은 성적을 거뒀다. 경기 후반에는 사과 과수원을 발견하고 사과를 먹으려 멈췄는데, 그 사과들은 썩은 것이었다습니다. (아이고, 토끼굴에 빠져버렸네!)
- 2025년 – 이것이 현재입니다! 위키에서 말하듯, “이 글은 정보가 빠르게 변하거나 신뢰할 수 없을 수 있는 현재 진행 중인 사건에 관한 것입니다.” 위키미디어는 끊임없이 진화하고 있지만, 2026년에 무료 지식의 25주년을 기념하는 일은 확실히 기대해도 좋습니다.
공유하고 싶은 특별한 위키백과의 추억이 있으신가요? 메타위키에 글을 남겨주시면 축하 행사에 함께 담아드리겠습니다. 생일 기념 허브에서 제공되는 자료와 업데이트 소식도 놓치지 마세요!
