K-pop팬으로서의 첫번째 위키백과 편집 경험

말레이시아에 사는 K-팝 애호가로서 저는 유명한 음악 장르를 넘어 한국 문화와 라이프스타일에 항상 매료되어 왔습니다. K팝 아이돌들이 유튜브 그룹 브이로그 시리즈를 통해 한국의 음식과 일상 생활을 홍보하는 방식이 제 관심을 끌었습니다. 브이로그를 본 후에는 제가 좋아하는 아이돌과 그들의 그룹에 대해 더 알고 싶어졌습니다.

구글에 검색을 할때, 검색 결과는 항상 다른 결과들보다 먼저 위키백과 문서에 등장하는 아이돌들을 우선적으로 표시했습니다. 유명한 아이돌 중 일부는 위키백과에 완전한 프로필과 상세한 정보가 게재되어 있지만, 안타깝게도 상대적으로 덜 알려진 K-팝 아이돌들은 간략하거나 때로는 불완전한 정보만 제공되는 경우가 있습니다. 유명 그룹 출신인데도 덜 알려진 아이돌들이 정보 노출이 적은 모습을 보면 안타깝고 그들에게 불공평하게 느껴집니다. 이 때문에 공식 자료와 뉴스를 통해 온라인에서 이 아이돌들에 대한 정보를 더 찾아보게 되었습니다.

K-팝 팬이자 위키미디어인 친구 파루크가 2025년 10월 11일에 말레이시아 위키미디어 커뮤니티 사용자 그룹이 주최하는 “위키미디어 한국-말레이시아 교류 2025 에디터톤” 행사에 참여하라고 초대했을 때 저는 매우 기뻤습니다. 이 행사는 한국인과 말레이시아인이 각자의 나라에서 모여 위키미디어 프로젝트(위키백과 등) 편집 방법을 배우고, 서로의 나라에 관한 콘텐츠를 만들기 위한 에디터톤을 경험하는 자리였습니다. 전 세계 어디에서 이런 행사가 있다는 사실은 물론, 말레이시아에서 열릴 줄은 꿈에도 몰랐습니다.

행사 당일, 현지 말레이시아 위키미디어인들이 다수 참석했다는 사실에 놀랐습니다. 또한 공학 기술관, 정치학 학생, IT계열 학생부터 교사까지 다양한 배경을 가진 많은 새로운 사람들을 만났습니다. 그들 대부분은 이미 위키백과에 수년간 기여해 온 경험이 있었지만, 저와 제 친구들처럼 초보자도 몇 명 있었습니다. 저와 같은 열정과 목표를 공유하는 새로운 사람들과 대화할 기회가 흔치 않았습니다.

앞서 언급했듯이, 이 행사의 주요 목표는 서로의 국가에 관한 위키백과 문서를 작성하거나 개선하는 것이었습니다. 말레이시아에서는 우리는 한국 음식과 문화 관련 글을 번역하기 위해 콘텐츠 번역 도구를 사용하도록 배웠습니다. 예를 들어, 유명한 한국 음식인 Bibimbap (비빔밥)을 한국어 또는 영어에서 말레이어로 번역하여 말레이어 위키백과에 게재하는 것이 있습니다. 반면 우리의 한국 동료들은 한국 위키백과에 말레이시아의 유명한 요리인 Laksa (락사)와 같은 말레이시아 문화 및 음식에 관한 글을 작성하거나 개선하는 법을 배웠습니다. 음식 외에도 우리는 서로의 국가에 관한 문서를 번역하는 과정에서 상대국의 역사, 문화, 지리에 대해서도 배웠습니다.

위키미디어 말레이시아 사무실에서 열린 위키미디어 CUG 말레이시아 소개 세션. (Dody Ismoyo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

위키백과 편집 워크숍에서 우리는 문서에 정보를 추가할 때 적절한 인용을 사용하라는 요청을 받았습니다. 처음에는 어떤 웹사이트가 신뢰할 수 있는 출처인지 확신하지 못했습니다. 질문을 하고 설명을 들은 후, 위키백과 문서에 인용을 추가할 때 사용할 수 있는 출처와 사용할 수 없는 출처의 유형에 대해 알게 되었습니다. 개인 블로그나 팬덤 사이트를 정보 출처로 삼지 말고 공식 웹사이트와 주목할 만한 뉴스 기사에서만 정보를 가져와야 한다는 점을 배웠습니다. 이 경험을 통해 아직 배울 점이 많지만 위키백과 문서를 올바르게 편집하는 데 더 자신감을 갖게 되었습니다.

이번 행사를 통해 한국의 참가자들과 영상 통화를 하며 인사하고 간단한 대화를 나누었습니다. 우리는 문서를 모국어로 번역하는 일이 생각보다 쉽지 않다는 경험을 공유했습니다. 콘텐츠 번역 도구를 통해 자동 번역된 모든 문장은 독자들이 이해할 수 있도록 대상 언어에서 의미가 통하고 문법적으로 정확한지 이중으로 확인해야 했습니다. 한국 동료들과 교류하며 깨달은 점은, K-팝과 한류가 전 세계에 미친 영향력이 매우 커서 문화가 매우 다른 말레이시아인과 한국인조차 K-팝에 대해 이야기하는 것만으로도 유대감을 느낄 수 있다는 사실이었습니다. 문화적 차이는 우리가 서로를 더 감사하게 여기고 받아들이게 만듭니다. 마치 유명한 격언 “다양성 속의 통합”처럼 말이죠.

마지막으로 생일 축하 노래를 통해 한국어 위키백과의 생일을 함께 축하했습니다. 만들어진지 벌써 23년이 되었네요! 한국어 위키백과 커뮤니티를 유지하는 데 기여해 주신 영진님과 한국 위키미디어 협회 팀에게 축하를 전합니다!!

편집 마라톤 이후로 저는 여가 시간에 말레이어 위키백과에서 K-팝 아이돌 관련 글을 계속 편집해 왔습니다. 이제 저는 위키미디어 CUG 말레이시아 사무실을 정기적으로 방문하여 위키미디어 프로젝트 편집 방법을 더 배우고 있습니다. 제 열정을 본 위키미디어 CUG 말레이시아 직원들(Zahirul 등)은 위키낱말사전, 위키미디어 공용, 위키데이터 사용법을 가르쳐 주셨습니다. 또한 더 많은 위키미디어 행사에 참여하도록 초대해 주셨고, 해당 행사에서 자원봉사자로 활동할 기회를 주셨습니다.

저는 앞으로 더 많은 위키미디어 행사에 자원봉사자로 참여하여 소중한 위키미디어 도구를 대중에게 널리 알리고, 허위 정보와 인공지능 개요에 대한 지나친 의존과 맞서 싸우고자 합니다. 위키미디어 운동이 인류의 지식을 계속해서 수집하고 공유하기를 바랍니다.

