전 세계의 위키미디어 활동가들과 함께 하는 12월

12월 6일, 대만의 조이스, 싱가포르의 로버트, 한국의 영진이 서일본 위키미디어 컨퍼런스 2025/스테이트 오브 더 맵 재팬 2025에 참석했습니다. 일본에서 유학 중인 Aspere와 파우지도 참석하여 일본 위키미디어 회원 및 오픈스트리트맵 활동가들과 교류를 할 수 있었습니다. 다음 날인 7일에는 일부 참가자들이 “Mokumoku-kai”에도 참여하여 자유롭게 작업하며 글로벌 대화를 즐겼습니다.

왼쪽 부터: Aspere, 유리코, 로버트 (2025 올해의 위키인), 파우지가 2025년 12월 7일 진행된 “Mokumoku-kai” 행사서 찍은 사진

일본-말레이시아-튀르키에 교류 에디터톤이 12월에 진행될 예정입니다. 주최자인 유진, 타우픽, 카나는 서로 절친한 세 명의 젊은 위키미디언으로, 모두 올해의 위키인 수상자입니다. 그들의 안내로 저도 위키미디어의 깊은 세계를 탐험하기 시작했습니다. 이번에는 말레이시아와 튀르키에 관련 위키백과 문서를 선별하여 번역할 계획입니다.

왼쪽부터: 타우픽(2023년 올해의 위키인), 유리코, 유진(2023년 위키미디어 올해의 신인), 카나(2024년 위키미디어 올해의 미디어 기여자)가 2024 카토비체 위키마니아에서 찍은 사진.

우크라이나에서 온 케이트는 제 Diff 게시글이 우크라이나어로 번역되었다고 알려주었습니다. 저는 2024년 위키오케스트라와 2025년 위키합창단에서 케이트를 비롯한 전 세계 위키미디언들과 함께 무대에 섰습니다. 위대한 인간성을 지닌 사람이자 우리와 함께 걸어가는 원동력인 케이트를 만난 이후 제 세상이 넓어진 것 같습니다.

위키마니아 2025 나이로비에서 케이트가 위키합창단이 부를 노래를 소개하고 있습니다.

가나에서 온 Sandister님은 크리스마스를 어떻게 보내는지 묻는 메시지를 보내왔습니다. 우리는 2024년 카토비체 위키매니아 행사에서 돌아오는 길에 프랑크푸르트 공항으로 함께 이동하던 중 처음 대화를 나눴습니다. 그녀는 제가 스마트폰 충전기를 찾고 있을 때 친절하게 도와주었습니다. 집에 돌아와서 그녀가 2020년에 올해의 위키미디언으로 선정되었다는 사실을 알고 듣고 기뻤습니다. 소셜 미디어에서 그녀와 이야기를 나누게 될 것을 기대하고 있습니다.

Sandister Tei, 올해의 위키인 2020

이 외에도 2025년에는 해외에서 온 많은 위키미디어인들과 교류할 수 있었습니다. 내년에도 새로운 분들을 만나게 될 것을 기대하고 있습니다.

