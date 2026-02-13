위키미디어 미래 연구소에서 운동의 미래를 고민하다

우리 위키미디어 운동은 지난 25년동안 전 세계의 모두가 함께 자유 지식 저장소를 만들어 나갔지만 시대는 변화하고 있습니다. 챗봇을 비롯한 인공지능의 활성화와 트랜드, 정보 수집처의 변화로 위키백과의 독자, 활동적인 사용자가 모두 감소 추세에 있습니다. 우려스러운 점은 트렌드에 민감한 젊은 세대의 유입이 지속적으로 줄어들고 있다는 것입니다. 이제 우리는 앞으로의 25년을 위해 위키미디어 프로젝트의 미래에 대해서 고민해 봐야 하는 실정입니다.

이러한 글로벌 트렌드와 함께 위키미디어 운동에 산적하고 있는 문제에 대한 다양한 원인을 살펴보고, 직시하고, 변화해야 한다는 것에 우리의 의견이 모였습니다. 그럼 지난 1월 30일부터 2월 1일까지 독일 프랑크푸르트에서 진행된 위키미디어 미래 연구소(WIkimedia Futures Lab)에서 어떤 이야기가 오갔는지 알아볼까요?

Recognize the current global trends and changes in three categories

우리는 다양한 백그라운드를 가진 패널리스트와 함께하는 패널 세션과 라이트닝 토크를 통해 패널들은 어떤 식으로 글로벌 트랜드에 대응해 나가는지, 위키미디어가 변화하는 트랜드에서 어떻게 살아나갈 수 있는지에 대한 의견을 자유롭게 나눴고 각자의 시점에서 위키미디어 운동에 어떠한 위기의식과 변화를 가져야 하는지 생각할 수 있게 도와줬습니다. 특히 위키미디어 운동 외부의 독자 시선에서 바라본 위키백과의 문제를 지적한 한 패널이 인상 깊었습니다. 글로벌 트렌드는 아래의 3가지로 나뉘어 집니다.

콘텐츠와 AI – AI와 같은 기술이 진화하는 환경에서 위키미디어는 어떻게 대응해 나가야 할까요? 인공지능이 만든 컨텐츠는 우리 사회에 어떠한 영향을 주고 있을까요? 또한 위키미디어는 AI 도구를 어떠한 방향으로 인식하고 포용해야 할까요?

– AI와 같은 기술이 진화하는 환경에서 위키미디어는 어떻게 대응해 나가야 할까요? 인공지능이 만든 컨텐츠는 우리 사회에 어떠한 영향을 주고 있을까요? 또한 위키미디어는 AI 도구를 어떠한 방향으로 인식하고 포용해야 할까요? 소비자와 재사용 – 위키미디어를 이용하는 독자가 감소하는 트렌드 속에서 지금 시대의 소비자(특히 젊은 세대)는 어떤 방법으로 정보를 수집하고 있을까요? 위키미디어가 어떤 방식으로 컨텐츠의 재사용에 대응해 나가야 될까요?

– 위키미디어를 이용하는 독자가 감소하는 트렌드 속에서 지금 시대의 소비자(특히 젊은 세대)는 어떤 방법으로 정보를 수집하고 있을까요? 위키미디어가 어떤 방식으로 컨텐츠의 재사용에 대응해 나가야 될까요? 기여자 – 왜 많은 사람들이 위키백과 기여하는 것에 주저하고 있을가요? 우리가 새 사용자 경험을 개선하기 위해 할 수 있는 일이 있을까요?

이후 우리는 소규모 그룹으로 나누어 참가자의 지역에서 경험한 대중들(특히 청소년)의 정보 수집 방식의 변화나 트렌드의 변화를 서로 공유하는 시간을 가졌습니다. 흥미로운 사실은 그 강도에서는 차이가 있지만, 많은 나라에서 비슷한 위기를 가지고 있다는 사실을 공유했습니다.

미래 세대를 위한 새로운 가설 및 실험

위키미디어 운동이 가져야할 문제점을 인식했다면, 이제 어떠한 방식으로 변화해 나갈지 가설을 쓰고, 실천해 나갈 차례죠? 우리는 각자 위키미디어 운동에 맞춤화된 가설을 수립했습니다. 이는 우리가 중요하게 여긴 문제들과 각자의 활동을 바탕으로, 특정 글로벌 트렌드에 적응하고 그 트렌드가 형성한 변화하는 대중의 인식에 대응하는 것이었습니다. 이후 우리는 이러한 가설을 실제로 실행하고 검증하기 위한 상세한 실험 방법을 계획하고 예상되는 결과를 예측했습니다.

다음날 우리는 가설을 선택해 이를 달성하기 위한 실험을 계획했는데요, 각자 혹은 그룹이 세운 가설들을 참가자들이 모두 모여 공유하고 피드백을 받는 시간을 가졌습니다.

저의 경우 AI를 편집 보조 도구로서 활용하고자 하는 가설을 기반으로 실험을 기획했고, 이것의 일환으로 기존에 개발이 진행되고 있는 AI 기반 위키 번역 도구인 위키볼트를 이 가설과 관련해서 현재 진행중인 실험 사례로서 시연했습니다. 이외에도 위키미디어 운동의 미래를 위해 이미 진행중인 활동을 기반으로 하거나 여러 아이디어에서 나온 새로운 가설들을 바탕으로 한 실험들을 위키미디어 운동에 참여자들의 발표를 통해서 서로 공유했습니다. 모든 가설들은 여기에서 살펴보실 수 있습니다.

위키미디어의 미래는 우리에게 달려 있습니다

위키미디어 미래 연구소에서의 경험을 통해 인공지능을 비롯한 기술의 발달과 변화하는 트렌드에 맞서 위키미디어 프로젝트가 중립적이고 자유로운 지식의 저장소로서 계속해서 기능할 수 있도록 여러 변화를 가져가는 노력을 해야 하는지에 대해 알게 되었습니다. 특히 전세계에서 온 위키미디어 운동 활동가들과 함께 현재 위키미디어 운동의 공통된 문제점을 가지고 있다는 것에 공감할 수 있었고, 인공지능과 소셜 미디어가 더욱 발달한 미래 사회에서 위키미디어 운동의 방향성과 변화에 대한 의견을 서로 나눌 수 있는 의미깊은 시간이었습니다.

지금의 청중들은 트랜드와 기술의 변화에 밀접하고 민감하게 반응해 선도하고 있다는 것에 주목할 필요가 있다고 생각됩니다. 기존의 텍스트로만 구성된 딱딱해 보이는 환경에서 위키미디어 프로젝트가 변화에 주저하지 말고 보다 유연하고 독자들의 새로운 정보 습득 방식에 대응하는 유연한 플랫폼이 되기를 기대합니다.

위키미디어 운동의 미래에 관한 논의는 이번 오프라인 세션에 이어 계속해서 진행한다고 하셨습니다. 또한 참가자들은 오프라인 행사에서의 활동에 그치지 않고 계획된 가설과 실험이 잘 진행될 수 있도록 적극적으로 의견을 교환할 것입니다.

