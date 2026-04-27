위키미디어 재단의 2026-2027년 연간 계획을 소개합니다.

지금 세상은 우리에게 무엇을 필요로 하나요?

인터넷은 변곡점에 서 있습니다. 위키미디어 재단과 자원봉사자들이 지난 몇 년간 추적해 온 글로벌 트렌드는 더 이상 먼 미래의 이론적인 이야기가 아닙니다. 이러한 트렌드는 현재 위키백과와 위키미디어 프로젝트에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 위키백과는 페이지 조회수와 구글 검색을 통한 추천 트래픽이 감소하고 있는 반면, 봇 트래픽은 전례 없이 증가하고 있습니다. 우리는 이것이 일시적인 현상이 아니라 구조적인 변화라고 생각합니다. 세상은 위키미디어 재단과 그 운동이 진화하고 적응하기를 필요로 합니다.

위키미디어의 사명은 여전히 ​​시급합니다. 잘못된 정보와 신뢰할 수 없는 AI 생성 콘텐츠가 증가하는 시대에 위키백과는 웹 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 지식의 중요한 기반, 즉 “디지털 세계 전체를 하나로 묶는 사실의 그물망”을 계속해서 제공하고 있습니다. (출처) 하지만 자원봉사자들이 만든 콘텐츠는 여전히 세상에 “매우 중요”하지만, 사람들이 AI 요약, 챗봇 및 기타 제3자 재사용 형태를 통해 정보를 소비함에 따라 점점 “눈에 띄지 않게” 되고 있습니다.

이는 위키미디어 운동에 중대한 의문을 제기합니다:

트래픽: 페이지 조회수 감소, 가시성 저하, 검색 유입 트래픽 감소라는 구조적 변화에 어떻게 대응해야 할까요?

페이지 조회수 감소, 가시성 저하, 검색 유입 트래픽 감소라는 구조적 변화에 어떻게 대응해야 할까요? 책임 있는 재사용: 위키미디어 콘텐츠의 지속 가능한 재사용이란 무엇이며, 어떻게 하면 우리의 인프라를 오용으로부터 보호할 수 있을까요?

위키미디어 콘텐츠의 지속 가능한 재사용이란 무엇이며, 어떻게 하면 우리의 인프라를 오용으로부터 보호할 수 있을까요? 인간적인 요소: 인공지능이 생성한 콘텐츠와 “[w:en:Zero-click result|제로 클릭]]” 경험이 넘쳐나는 세상에서 위키백과의 고유한 가치는 무엇일까요? 전 세계 커뮤니티가 가진 특별한 힘을 어떻게 더욱 강화할 수 있을까요?

인공지능이 생성한 콘텐츠와 “[w:en:Zero-click result|제로 클릭]]” 경험이 넘쳐나는 세상에서 위키백과의 고유한 가치는 무엇일까요? 전 세계 커뮤니티가 가진 특별한 힘을 어떻게 더욱 강화할 수 있을까요? 우리의 모델 보호하기: 위키백과의 자원 봉사 기여자 모델과 수익 모델을 어떻게 보호할 수 있을까요?

위키백과의 자원 봉사 기여자 모델과 수익 모델을 어떻게 보호할 수 있을까요? 장기적인 지속가능성: 위키백과와 관련 프로젝트들이 ‘향후’ 25년, 그리고 영원히 번창할 수 있도록 어떻게 도울 것인가?

위키와 위키를 넘어 성장하기

위키백과의 미래는 두 가지가 조화를 이루는 데 달려 있다고 생각합니다. 바로 위키 플랫폼 안에서뿐만 아니라 그 너머에서도 번성하는 것입니다. 이는 독자, 기여자, 기부자들이 좋아하고 다시 찾게 되는 웹사이트와 앱에서의 더욱 강력한 ‘방문 경험’에 투자하는 것을 의미합니다. 또한, 소비자들이 있는 곳에서 정보를 얻고, 단순히 트래픽만 유출하는 것이 아니라 가치와 미래의 기여자들을 위키백과로 다시 가져오는 지속 가능한 재사용 모델을 구축하는 것을 의미합니다. 이러한 새로운 환경에서 번성하고 관련성을 유지하기 위해서는 위키백과가 ‘위키 플랫폼 안에서’ 그리고 ‘위키를 넘어서’ 모두에서 번성해야 합니다.

재단의 2026-2027 목표

그렇게 하려면 어떻게 해야 할까요? 2026-27년에 네 가지 핵심 목표에 집중함으로써 가능합니다.

도달 범위 확대: 기존 검색 외 다른 경로로 트래픽 유입을 다양화해야 합니다. 위키백과 방문자의 거의 90%가 과거에는 구글 검색을 통해 유입되었습니다. 이러한 “무료” 트래픽 유입은 이제 구조적으로 감소하고 있으며, 이는 위키백과뿐만 아니라 인터넷 전반의 출판사에 영향을 미치는 변화입니다. 따라서 새로운 형태의 “직접” 트래픽(예: 새로운 추천 경로 및 모바일 앱 다운로드)을 늘리고, 단일 경로에 대한 의존도를 낮추기 위해 트래픽 유입 경로를 “다양화”해야 합니다. 사람들은 더 이상 과거처럼 우연히 위키미디어 콘텐츠를 접하지 못할 수도 있으며, 이는 위키미디어의 전반적인 가시성과 수익, 그리고 편집자들의 동기 부여에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 미래의 독자, 편집자, 그리고 기여자에게 도달하기 위한 새롭고 (종종 더 어렵고 비용이 많이 드는) 방법에 투자해야 합니다. 참여도 심화: 기여자들을 지원하고 일반 독자를 반복 독자, 편집자, 기부자로 전환합니다. 많은 위키백과 사용자는 잠깐 방문하여 단 하나의 사실만 찾고 떠납니다. 일반 독자들이 다시 방문하고, 적극적인 독자가 되고, 더 많은 수의 편집자와 기부자로 성장할 수 있도록 독자 경험을 더욱 매력적으로 만들어야 합니다. 모든 방문이 더욱 중요해지는 세상에서, 우리는 위키 외부 콘텐츠에서 위키 내부 경험으로 사람들을 다시 끌어들이고, 일반 독자를 적극적인 독자로, 그리고 적극적인 독자를 참여자, 기부자, 그리고 차세대 커뮤니티 리더로 전환하는 ‘방문자 유입 경로'(아래 참조)에 집중할 것입니다. 프로젝트 보호: 위키백과의 모델을 유지하고 수호합니다. 위키백과의 자원봉사자와 그 가치는 점점 더 위협받고 있습니다. 우리는 자원봉사자들에게 필요한 안전과 법적 지원을 제공하고, 사실이 점점 더 논쟁의 대상이 되고 정치화되는 세상에서 중립적인 관점을 수호할 것입니다. 봇 악용으로부터 위키미디어 인프라를 더욱 효과적으로 보호하고, 단순히 트래픽만 빼가는 것이 아니라 위키백과에 가치를 되돌려주는 책임감 있는 재사용을 적극적으로 추진할 것입니다.

이러한 목표는 네 번째 목표에 의해 달성됩니다.

속도와 회복력 강화: 이 작업을 뒷받침하는 사람과 시스템을 지원합니다. 재단의 직원, 시스템 및 기술 인프라 전반에 걸쳐 속도와 효율성을 향상시킵니다. 이 목표에는 위키미디어 프로젝트의 미래 지속가능성을 보장하기 위해 위키미디어 엔터프라이즈 및 기금과 같은 다양한 수익원을 지속적으로 확대하는 것을 포함하여, 사명을 달성하는 데 필요한 재정적 지원을 확보하기 위한 노력이 포함됩니다

왜 이런 접근 방식을 택했을까요?

트래픽과 콘텐츠 재사용의 변화는 미래의 독자, 기부자, 그리고 기여자들이 과거와는 다른 방식으로 위키백과를 접하게 될 것임을 의미합니다. 위키미디어 운동의 2017년 전략적 방향인 “자유 지식 생태계의 필수 인프라” 역할은 상당 부분 달성되었습니다. 하지만 “필수 인프라”가 되는 것만으로는 자유 지식의 미래를 보장하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 이제 문제는 위키백과의 기여자 모델, 핵심 가치, 그리고 재정적 지속가능성을 보호하는 방식으로 어떻게 그 역할을 수행할 것인가입니다. 2030년 운동 전략 권고를 계속해서 따르면서, 우리 운동이 현재 직면한 세계적 추세에 대응하기 위해서는 ‘평가, 반복, 그리고 적응’이라는 권고에 크게 의존해야 할 것입니다.

가장 눈에 띄고 많이 사용되는 위키미디어 프로젝트는 위키백과입니다. 앞으로 1년 동안 우리는 정보 생태계에서 위키백과의 기반이 되는 역할을 더욱 강화하여 위키미디어 콘텐츠의 트래픽과 인지도를 높일 것입니다. 이를 위해 위키백과 트래픽 증가, 편집자 지원 강화, 그리고 확장 권한 사용자에게 증가하는 어려움에 대처하는 데 필요한 향상된 도구와 지원을 제공할 것입니다. 또한 “위키를 넘어” 투자하여 새로운 독자, 기여자, 기부자를 위키백과로 유입시킴으로써 위키미디어 프로젝트가 재정적으로 지속 가능하고, 사회적으로 신뢰받으며, 공적으로 관련성이 높고, 구조적으로 독립적인 상태를 유지할 수 있도록 지원할 것입니다.

독자에서 기여자 및 기부자에 이르기까지: 청중 유입 경로

일반 독자를 적극적인 독자, 편집자, 기부자로 전환하는 비율을 높이기 위해, 우리는 타겟팅된 실험, 사용자 경험 개선, 그리고 각 단계별 지표를 활용하여 수동적인 소비자를 능동적인 참여자로 만드는 “청중 유입 경로”에 집중할 것입니다.

이 기회의 규모는 상당합니다. 저희는 약 50억 명의 인터넷 사용자가 이미 위키백과 콘텐츠를 어떤 형태로든 이용하고 있다고 추산합니다. 위키백과 웹사이트를 통해서든 제3자를 통해서든 말입니다. 그중 33억 명은 위키백과의 존재를 알고 있으며, 약 15억 명, 즉 전체 인터넷 사용자의 약 27%가 매달 위키에서 위키백과 콘텐츠를 읽습니다.

“위키를 넘어서”

– 전체 인터넷 사용자 수: 약 55억 명[1]

– 재사용된 위키백과 콘텐츠 소비량: 약 50억 건[2]

– 위키백과를 아는 사람 수: 약 33억 명[3]

“위키에서”

– 독자 수: 약 15억 명 (인터넷 사용자 중 27%)[4]

– 기부자: 약 770만 명 (독자의 0.51%)[5]

– 편집자: 약 273,000명 (독자의 0.02%)[6]

이로써 위키백과는 우리가 이 전환기를 헤쳐나가는 데 있어 엄청난 전략적 자산이 될 것입니다. 하지만 우리는 영향력과 브랜드 인지도가 여전히 높은 지금 이 강점을 최대한 활용해야 합니다. 현재 우리가 목격하고 있는 트래픽 감소는 퍼널 상단, 즉 위키미디어 콘텐츠의 전반적인 재사용과 위키백과 인지도를 높이고, 퍼널 하단에서 독자를 재방문 독자, 편집자, 기부자로 전환하는 ‘전환율’을 높여야 함을 의미합니다. 올해 우리는 이러한 목표를 달성하기 위해 올바른 방식으로 실험하고 개선할 수 있도록 청중 퍼널을 면밀히 측정하는 데 집중할 것입니다.

편집을 더 쉽고 효율적으로 만드는 방법

건강하고 성장하는 편집자 커뮤니티는 위키백과의 미래에 매우 중요합니다. 이를 위해 독자들이 편집자가 되는 것을 돕고, 새로운 편집자들이 더욱 숙련된 편집자 및 관리자로 성장할 수 있도록 지원하는 개인 맞춤형 대시보드 시스템에 투자할 것입니다. 이 대시보드는 초보 편집자가 고급 역할로 발전하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 경험이 풍부한 자원봉사자들에게는 자신이 관심을 갖고 있는 문서에서 활발한 토론이나 잠재적인 훼손 행위와 같이 주의가 필요한 부분을 알려주는 데에도 유용합니다. 명확한 목표 설정, 영향력 지표 제공, 그리고 기여자 간의 연결 강화는 편집자들의 동기 부여, 지속적인 참여, 그리고 장기적인 기여를 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

“또한 편집자들이 독자들이 콘텐츠와 언제, 어떻게 상호작용하는지 파악할 수 있는 새로운 방법을 개발할 것입니다.” 여기에는 구글이나 틱톡과 같은 다른 웹사이트에서 페이지가 링크되는 빈도에 대한 집계 데이터를 제공하는 것이 포함될 수 있습니다. 목표는 편집자들이 사람들이 가장 원하는 정보에 대한 통찰력을 바탕으로 편집 우선순위를 정할 수 있도록 하는 것입니다. (예를 들어, 일반적인 검색어가 잘못된 기사로 연결되는 경우, 편집자는 리디렉션을 설정하거나 콘텐츠를 확장하여 독자의 요구를 더 잘 충족할 수 있습니다.)

제품 및 기술 자문 위원회(PTAC)의 권고에 따라 모바일 편집을 더욱 간편하게 만드는 데 집중할 것입니다. 예를 들어, “구조화된 편집” 기능을 통해 모바일 편집 작업을 더 작고 체계적인 작업으로 나눌 수 있습니다. 확장된 권한을 가진 사용자(UWER)의 경우, 더욱 스마트해진 자동화 기능(예: 의심스러운 활동에 대한 조사 제안)을 통해 신규 사용자 유입으로 인해 발생하는 반복적인 검토 작업을 줄이고, UWER가 더욱 중요한 업무에 집중할 수 있도록 지원할 것입니다. 또한, 강화된 보안을 통해 사용자 계정을 보호할 것입니다.

지식을 위한 살아있는 생태계

다른 위키미디언들이 지적했듯이, 위키백과와 우리의 프로젝트들은 시간이 지남에 따라 진화하고 적응하는 살아있는 생태계와 매우 유사합니다. 지난 20년 동안 위키백과는 구글 검색을 통해 유입되는 무료 트래픽이라는, 즉 꾸준한 독자, 기부자, 기여자라는 우연한 “폭포”에 의해 유지되어 왔습니다. 오늘날, 그 폭포는 방향을 바꾸고 있으며, 잠재적으로 말라붙을 위험에 처해 있습니다. 그리고 위키백과 자원봉사자들이 오랫동안 관찰해 왔듯이(1, 2), 커뮤니티의 초석인 가장 활동적인 관리자와 확장 권한을 가진 사용자들이 재충전되지 않고 있습니다. 이는 위키백과가 미래 세대를 위해 번성하는 데 필요한 속도입니다.

살아있는 식물 시스템이 수분 스트레스를 받으면 일반적으로 두 가지 현상을 보입니다.

새로운 수원지를 찾으세요. 따라서 우리는 구글 검색 유입이라는 전통적인 흐름을 넘어 ‘유입 경로 다변화’를 강조합니다. 더욱 깊은 뿌리를 내리세요. 따라서 우리는 ‘참여 심화’에 중점을 두고 있습니다. 즉, 일반 독자를 ‘반복 독자’로, 반복 독자를 ‘편집자’와 ‘기부자’로 만드는 것입니다.

2026-27년 연간 계획을 상징하는 것이 있다면, 그것은 바로 지구상에서 가장 깊은 뿌리 구조를 가진 것으로 알려진 양치기나무(Boscia albitrunca)일 것입니다. 이 나무는 뿌리가 최대 68미터(230피트) 깊이까지 뻗어 나갑니다. 양치기나무는 얕은 물을 찾아 헤매지 않고 깊은 곳으로 향합니다. 그리고 그렇게 함으로써 세계에서 가장 혹독한 환경 중 하나인 칼라하리 사막에서 번성할 수 있습니다.

우리는 위키백과가 비슷한 환경적 스트레스에 직면해 있으며, 비슷한 적응이 필요하다고 생각합니다. 위키백과는 더욱 깊이 뿌리를 내려 일반 독자를 적극적인 독자, 편집자, 기부자로 만들고, 이들이 시간이 지남에 따라 더욱 깊이 참여하도록 해야 합니다. 그렇게 함으로써, 점점 더 척박해지는 온라인 환경 속에서 목동의 나무처럼 위키백과를 지탱하고 영감을 주는 원천으로 만들어 온 모델을 새롭게 정립해야 합니다.

이것은 저희의 연간 계획 초안입니다. 여러분의 의견을 듣고 싶습니다. 세계적인 추세에 대해 어떻게 생각하시는지, 그리고 이러한 추세가 위키미디어의 미래에 어떤 영향을 미칠 것이라고 생각하시는지 알려주세요. 5월 31일까지 한 달 동안, 저희가 함께 실험하고, 적응하고, 대응할 수 있는 방법에 대한 여러분의 아이디어를 수집하고 논의하고자 합니다.

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