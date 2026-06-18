한국 위키미디어 협회, 2026년 전략 기획 회의 개최

한국 위키미디어 협회는 매년 5월에 각 해의 미션, 전략을 점검하고 차후년의 장기적인 계획을 세우기 위한 전략 회의를 진행하고 있는데요, 지난 5월 30일부터 31일까지 1박 2일 동안 수원시에서 전략 기획 회의를 개최했습니다. 이번 회의에서는 협회 임원과 회원 등 모두 13명이 모여 협회의 미션과 전략을 점검하고, 운동을 둘러싼 주요 이슈를 심층적으로 논의했습니다.

SWOT 분석으로 사업의 새로운 방향 도출

올해 전략회의는 SWOT 분석으로 시작되었습니다. 협회의 강점과 약점, 그리고 위키미디어 운동을 둘러싼 외부 기회와 위협 요인을 종합적으로 검토하여 향후 사업 전략의 토대를 마련했습니다.

강점 Strength

한국어 위키미디어 커뮤니티는 다른 언어 커뮤니티에 비해 한국 지부와의 결속력이 특히 강한 것으로 평가받고 있습니다. 활동 인원이 서울을 중심으로 집중되어 있어 오프라인에서 활동하는 대부분의 사용자가 협회를 기반으로 활동합니다.

약점 Weakness

청소년 단체·여성 단체·성소수자 단체 등 다양한 시민사회 조직과의 파트너십 구축이 여전히 쉽지 않은 상황입니다. 사회적 소수자의 위키미디어 참여 확대와 신규 사용자 유입 부족 문제도 중요한 과제로 남아 있습니다.

위기 Opportunity

위키백과의 페이지뷰가 전년 대비 약 10% 감소한 것으로 나타났으며, AI 검색의 확산으로 위키백과의 역할이 변화하고 있습니다. 더불어 기존 커뮤니티의 고령화와 신규 사용자 유입 감소는 중장기적으로 심각한 도전 요인입니다.

기회 Threats

위기 속에서도 새로운 가능성도 발견되었습니다. AI를 활용하여 한국어 위키미디어의 생산성을 향상시키는 한편, AI 할루시네이션을 보완하는 지식 플랫폼으로 위키백과를 재정립할 수 있는 기회가 열리고 있습니다. 또한 청소년 사용자와의 소통 강화와 자체 청소년 커뮤니티 형성이 커뮤니티 노후화 문제의 돌파구가 될 수 있습니다.

청소년 사업 및 ESEAP 동향 공유

내년 사업 계획 수립을 위한 협회의 SWOT 분석을 진행한 이후에는 올해의 핵심 사업에 대한 토론이 이어지는데요, 작년에 위키볼트 기능 설명 및 피드백을 들은 것에 이어 올해에는 새롭게 출발한 협회의 자체 청소년 동아리 사업과 ESEAP 유스 사용자 그룹의 최신 동향에 대한 발표가 이루어졌습니다. 아울러 ESEAP 컨퍼런스를 통해 배워온 허브의 현황과 ESEAP 커뮤니티 상황을 함께 분석하며 새로운 파트너십과 현지화된 사업 아이디어도 논의되었습니다. 이외에도 향후 지역 컨퍼런스를 개최하기 위한 기초에 대해서 토론하는 유익한 시간을 가졌습니다. 자세한 내용은 때가 되면 알려드리겠습니다.

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