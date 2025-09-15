Marasunting Yokohama akan diadakan Oktober ini!

Sebuah marasunting dalam talian bertemakan Yokohama akan diadakan dari 1 Oktober hingga 24 November 2025. Acara ini bersempena dengan Pameran Perpustakaan 2025, yang diadakan di Yokohama pada Oktober.

Minato Mirai, Yokohama dalam biru

Acara ini akan diadakan sebagai sebahagian daripada “Dunia Wikimedia di Pameran Perpustakaan 2025” (WLF2025). Ia dianjurkan oleh Ahli Jawatankuasa Eksekutif WLF2025, dipengerusikan oleh pengarang, dengan kerjasama Kumpulan Pengguna Wikimedia Jepun, OpenStreet Map Jepun, Jawatankuasa Eksekutif Wikipedia Bungaku, dan Kelab Wikipedia Toumon Jepun. Pada mulanya, saya hanya merancang untuk para peserta hanya dari dalam Jepun, tetapi memandangkan bilangan rakan luar negara saya semakin meningkat, saya memutuskan untuk menjadikannya boleh disertai oleh orang dari luar negara juga. Mula-mula, saya memilih 20 perkataan yang melambangkan Yokohama daripada rencana Wikipedia Bahasa Jepun mengenai Yokohama dan menyusun perkataan-perkataan tersebut dalam paksi melintang jadual. Kemudian, untuk bahasa, saya membuat senarai negara di mana rakan-rakan media sosial saya menghuni, mencari bahasa rasmi negara-negara tersebut, dan menambah 20 bahasa pada paksi mengufuk jadual.

Pada Bulan Diplomasi Budaya Ukraine yang saya sertai pada masa lalu, sebuah “senarai rencana cadangan” telah tersedia untuk semua bahasa, jadi saya membayangkan format yang persis. Walau bagaimanapun, saya berfikir menganai bagaimana untuk melakukannya, memandangkan saya tidak mampu menciptanya sendiri. Aspere, Wikimediawan Korea yang kini belajar di Jepun, dengan cepat menciptanya satu untuk saya😃! Apabila saya menyebut laman acara Wikipedia yang diterbitkan kepada Taufik dan Ali dari Malaysia, yang telah melawat Jepun, Taufik malah telah mencipta laman acara dalam Bahasa Melayu kepada saya, yang mana saya sangat teruja dengannya😃! Kita boleh menambah sebanyak mana bahasa yang kita suka, jadi jika anda mepunyai sebarang permintaan, seila maklumkan kepada kami pada ruang catatan pada laman acara tersebut.

Pertemuan Wikimedia Malaysia-Jepun 31 Ogos 2025 di Tokyo. Dari kiri, Ali, Wadakuramon, Taufik. (Eugene Ormandy, CC0, melalui Wikimedia Commons)

Marasunting ini terbuka kepada mana-mana projek Wikimedia, termasuk Wikipedia, Wikidata, Wikimedia Commons, dll. Rencana yang tidak disenarai dalam jadual juga dialu-alukan.

Dengan cara ini, saya boleh mengadakan sebuah marasunting antarabangsa yang telah melepasi jangkaan asal saya. Yokohama ialah satu daripada bandar pelabuhan utama Jepun dan menjadi gerbang bagi pertukaran antara Jepun dan dunia. Saya berharap bahasa siapa-siapa daripada mana-mana di planet ini akan menyertai marasunting ini, memandangkan ia akan juga memberi satu peluang untuk pertukaran antara Jepun dan dunia.

Laman acara: WLF2025エディタソン「横浜」 (dalam bahasa Jepun)

Bahagian versi asing: w.wiki/FDCj

