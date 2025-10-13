Wikitour 2.0: Memartabatkan Bahasa Semai di Era Digital

Pelaksanaan Wikitour 2.0 di bumi Semenanjung pada 12 hingga 15 Ogos 2025 (Selasa-Jumaat) memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi semua yang terlibat. Bengkel Wikipedia Bahasa Semai yang dijalankan pada 13 Ogos bersamaan dengan hari Rabu, di mana peserta berpeluang mendalami teknik penyuntingan artikel di bengkel Wikimedia Incubator, penciptaan laman baharu di Wikikamus, dan memuat naik kandungan di platform Wikimamanau. Sepanjang bengkel, pasukan fasilitator yang terdiri daripada Zahirul Nukman, Dr. Rosie Johnny, Jurina Jonimin, Bluster Jainon, M Eqqalson Dikson, Nelin Ambrose Sitam, Ronalita Felix, Nereus Martin, dan Diviana Jackson memastikan setiap peserta mendapat bimbingan individu, membantu mereka menulis ayat dengan tepat dan memahami aliran penyuntingan kandungan digital.

Hari-hari selain bengkel dikhususkan untuk perjalanan, lawatan budaya, dan pengurusan peserta. Perjalanan dari IPGM Kampus Kent ke SMK Sri Tapah melalui KLIA, TBS, dan Tapah Bas Terminal memberi pengalaman logistik dan pengurusan masa yang penting. Aktiviti santai dan lawatan di Kuala Lumpur, termasuk Pasar Seni, Kuil Sri Mahamariamman, Petaling Street, Galeri Petronas, KLCC, River of Life, Chinatown, dan Saloma Link Bridge, memberi peluang kepada fasilitator untuk memantau peserta, membina kemahiran sosial mereka, dan mendokumentasikan aktiviti untuk bahan Wikimamanau.

Walaupun terdapat cabaran seperti tiada perkhidmatan Grab di sekitar SMK Sri Tapah dan capaian internet yang tidak selalu stabil, peserta dan fasilitator menunjukkan kesungguhan dan kreativiti dalam mencari penyelesaian. Beberapa peserta memerlukan bimbingan guru secara berterusan, tetapi proses ini menjadi pengalaman pembelajaran yang amat berharga.

Secara keseluruhan, Wikitour 2.0 di SMK Sri Tapah berjalan lancar. Program ini bukan sahaja memberi pengalaman praktikal dalam penyuntingan Wikipedia dan Wikikamus, tetapi juga menekankan kepentingan kerjasama, pemeliharaan bahasa minoriti, dan pengalaman lapangan yang menyeluruh. Aktiviti ini menjadi panduan penting untuk penganjuran bengkel serupa pada masa hadapan, sambil memupuk minat peserta untuk terus melibatkan diri dalam usaha memartabatkan bahasa warisan di platform digital.

Ketahui lebih lanjut: Event:WikiTour 2.0 Perak 2025: SMK Sri Tapah – Meta-Wiki

