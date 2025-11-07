Van kleine taal tot Wikipedia-topper

Waarom staat het Nederlands, een relatief kleine taal, op de zesde plaats wereldwijd op Wikipedia — met bijna twee miljoen artikels?

Tijdens het Radio 1-programma “Zijn er nog vragen?” gaf Geert Van Pamel, voorzitter van Wikimedia België, een blik achter de schermen van de Nederlandstalige Wikipedia.

1. Een kleine taal, een grote gemeenschap

Volgens Geert zijn er drie hoofdredenen waarom het Nederlands zo sterk vertegenwoordigd is op Wikipedia:

Een actieve gemeenschap – De Nederlandstalige vrijwilligers behoren tot de meest betrokkenen van de wereld.



– De Nederlandstalige vrijwilligers behoren tot de meest betrokkenen van de wereld. Meerdere landen, één taal – Hoewel Nederland, Vlaanderen en Suriname dezelfde taal delen, verschillen hun politieke systemen, belastingen of onderwijs sterk. Daardoor ontstaan vaak afzonderlijke artikelen over gelijkaardige thema’s.



– Hoewel Nederland, Vlaanderen en Suriname dezelfde taal delen, verschillen hun politieke systemen, belastingen of onderwijs sterk. Daardoor ontstaan vaak afzonderlijke artikelen over gelijkaardige thema’s. In de breedte in plaats van in de diepte – Nederlandse artikels zijn meestal iets korter, maar er wordt wel over meer onderwerpen geschreven dan hun Engelstalige tegenhanger.



Met andere woorden: veel handen maken veel pagina’s.

2. Vrijwilligers met passie

Wereldwijd telt Wikipedia zo’n 260.000 actieve bijdragers, dat wil zeggen, ongeveer 50 per miljoen taalgebruikers.

Een standaard profiel van een Wikipediaan bestaat er niet: sommigen schrijven over treinen, anderen over erfgoed, politiek of geschiedenis. Er zijn ook ‘onderhoudsredacteuren’ die geen nieuwe artikels aanmaken, maar bestaande teksten verbeteren of structureren.

Alles gebeurt op vrijwillige basis. Slechts uitzonderlijk worden artikels betalend bijgewerkt — bijvoorbeeld door publieke figuren — en dat moet altijd transparant worden vermeld. Wie dat niet doet, ziet zijn aanpassingen teruggedraaid worden.

3. Controle en kwaliteit

Elke wijziging op Wikipedia wordt in real time opgevolgd. Vrijwilligers kunnen notificaties ontvangen bij nieuwe artikels of edits, zodat fouten of vandalisme snel worden rechtgezet.

Daarnaast zorgen automatische scripts voor extra bescherming: ze detecteren ongepaste wijzigingen, tellen referenties en beoordelen de structuur van een artikel.

AI speelt daarbij een steeds grotere rol. “Wikipedia gebruikte al eenvoudige AI-scripts vóór de grote opmars van artificiële intelligentie,” aldus Geert. “Vandaag helpt AI om de kwaliteit te monitoren en de betrouwbaarheid te verhogen.”

4. Een levend kennisnetwerk

Het interview eindigde luchtig: Geert heeft zelf nog geen Wikipedia-pagina, en mag er ook geen over zichzelf schrijven — een principe dat de neutraliteit bewaakt.

De boodschap is duidelijk: Wikipedia is van iedereen, maar nooit van één persoon alleen.

🟢 Beluister het volledige interview met Geert Van Pamel in “Zijn er nog vragen?” op VRT Radio 1.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation