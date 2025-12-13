We Can Edit: vrijwilligers gezocht voor schrijfsessies rond Internationale Vrouwendag 2026

Op 9 maart 2026 slaan meemoo, FARO, de Openbare Bibliotheek Brugge en Wikimedia België opnieuw de handen in elkaar voor de derde editie van We Can Edit: een reeks schrijfsessies die in het teken staan van Internationale Vrouwendag.

Het doel blijft hetzelfde: de zichtbaarheid van vrouwen op Wikipedia vergroten. Maar dit jaar is er iets nieuws. De interesse bij erfgoedinstellingen om zelf een sessie te hosten is groter dan ooit. Fantastisch nieuws — maar het brengt ook een uitdaging met zich mee: om al die sessies kwalitatief te begeleiden, hebben we meer ervaren vrijwilligers nodig.

Waarom jouw hulp belangrijk is

Tijdens deze edit-a-thons verwelkomen we zowel nieuwe als ervaren bewerkers. Jouw aanwezigheid als begeleider maakt een enorm verschil:

je helpt nieuwkomers hun eerste stappen op Wikipedia zetten,

je creëert een warme, veilige en motiverende leeromgeving,

je draagt rechtstreeks bij aan het verkleinen van de gendergap op Wikipedia.



Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar vrijwilligers die:

ervaring hebben met het bewerken van Wikipedia;

het leuk vinden om kennis te delen en anderen te enthousiasmeren;

op 9 maart 2026 enkele uren of een halve dag kunnen vrijmaken;

Interesse?

Wil je mee het verschil maken? Laat het ons weten! Stuur ons een mailtje met je gegevens. Vergeet ook zeker niet je woonplaats door te geven zodat we de locaties slim kunnen verdelen.



Met jouw hulp kunnen we op nóg meer plekken in Vlaanderen en Brussel bijdragen aan een meer evenwichtige, inclusieve kenniswereld.💡

Meer informatie over de verschillende locaties en het programma volgt binnenkort hier.

