CropTool vernieuwd: beeldbewerking op Wikimedia Commons gemoderniseerd

Wikipedia host zijn afbeeldingen op Wikimedia Commons, een gedeelde mediabibliotheek die alle taalversies van de encyclopedie van dienst is. Commons is echter gebouwd rond hetzelfde tekstgericht beheersysteem. Voor beheer van afbeeldingen betekent dat vaak behelpen met een verzameling losse extensies en hulpmiddelen om het gewenste resultaat te bereiken.

Een voorbeeld van zo’n hulpmiddel is de CropTool, een gadget waarmee gebruikers afbeeldingen kunnen bijsnijden en basisaanpassingen kunnen maken, rechtstreeks in de browser, zonder externe bewerkingssoftware. Het ondersteunt JPEG, PNG, TIFF, SVG, WebP, GIF, PDF en DJVU-bestanden, en wordt dagelijks gebruikt door vrijwilligers om media binnen het Wikimedia-ecosysteem te verbeteren.

Het werkte goed, maar de interface begon erg gedateerd te raken. Het was eerder nauwelijks iets veranderd sinds de lancering in 2013. Afgelopen maand heeft Vera de Kok (User:1Veertje), tech contributor en WikiPortraits forograaf, het op haar genomen om een grote vernieuwing door te voeren en verschillende nieuwe functies te implementeren.

Wat er is veranderd

De meest zichtbare verbeteringen zitten in de bewerkingsworkflow zelf:

Mobielvriendelijk, eindelijk

De interface werkt nu op telefoons en tablets, niet alleen op de desktop.

Meertalige ondersteuning

CropTool wordt verbonden met Translatewiki, een platform dat open-sourceprojecten koppelt aan vrijwillige vertalers. Engels, Nederlands, Frans en Spaans zijn al beschikbaar, met meer talen op komst. Ondersteuning voor rechts-naar-links-talen is ook toegevoegd.

Slimmer omgaan met metadata

Voordat je een bijsnijding uploadt, kun je de overgenomen categorieÃ«n en depicts-verklaringen bekijken en uitschakelen wat niet meer van toepassing is. Als er bijvoorbeeld iemand uit beeld is bijgesneden, kan diens depicts-verklaring worden verwijderd vÃ³Ã³r het uploaden.

Metagegevensbeheer vÃ³Ã³r het uploaden in CropTool2

Gedetailleerde beeldregelaars

Hoek, contrast, verzadiging en helderheid hebben nu eigen schuifregelaars, elk met een “auto”-knop voor snelle correcties. Numerieke invoervelden voor gebruikers die de voorkeur geven aan precieze aanpassingen blijven beschikbaar naast deze nieuwe invoermethode.

Rotatie eenvoudig gemaakt

Een foto 90 graden roteren was al mogelijk, maar de optie was weggestopt in de interface.

Automatische randdetectie

Randdetectie was al lang onderdeel van CropTool, maar is nu beschikbaar via een speciale knop in plaats van verborgen in een simpele hyperlink.

Precies rechtzetten

Iets scheve horizonten en andere uitlijningsproblemen kunnen met exacte aanpassingen worden gecorrigeerd.

Betere feedback

Systeemberichten zijn opnieuw ontworpen voor betere zichtbaarheid. Na een succesvolle upload biedt CropTool handige knoppen om de bestandsnaam of bestands-URL naar het klembord te kopiÃ«ren, vergelijkbaar met de ervaring die UploadWizard biedt.

Na het uploaden van het nieuwe bestand wordt “kopieer bestandsnaam” als optie gepresenteerd.

Rechts-naar-links schrift wordt ondersteund.

Een vergelijkknop stelt gebruikers in staat om een afbeelding tijdelijk te bekijken zonder contrast-, verzadigings- of helderheidsaanpassingen, zodat het makkelijker is om de bewerkingen met het origineel te vergelijken.

Wikimedia-kenmerken

De interface gebruikt nu de Codex-pictogrammenset van Wikimedia, ter vervanging van de oude Font Awesome-pictogrammen. Er is een nieuw CropTool-logo geÃ¯ntroduceerd dat daarbij aansluit. Het kleurenpalet en de witruimte zijn ook in lijn gebracht met het Codex-ontwerpsysteem.

Nieuw logo van CropTool2

Wie gebruikt CropTool

CropTool stelt bijdragers in staat om media te bewerken en te verbeteren volledig binnen hun browser, zonder bestanden te hoeven downloaden, bewerken en opnieuw te uploaden naar Wikimedia Commons, ‘s werelds grootste vrije afbeeldingenarchief. De verliesvrije bijsnijdmodus behoudt de beeldkwaliteit, OAuth-autorisatie houdt Wikimedia-accounts veilig en de metadata-reviewtools helpen ervoor te zorgen dat gestructureerde gegevens op Commons accuraat blijven na een bijsnijding.

Probeer het zelf

Je kunt CropTool nu meteen gebruiken door de gadget in te schakelen en de bijsnijdoptie te selecteren in het menu naast een afbeelding op Wikimedia Commons.

CropTool draait op Wikimedia Toolforge en de broncode is beschikbaar op GitHub onder de MIT-licentie.

Dankwoord

Dit project is gefinancierd door WikiPortraits.org, een wereldwijd fotografie-initiatief dat hoogwaardige, vrij gelicentieerde portretten levert voor gebruik door Wikipedia, Wikimedia Commons en alle mogelijke toepassingen.

Het wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van vrijwillige fotografen en gesteund door partners waaronder de Wikimedia Foundation, Wikimedia CH, AfroCROWD, Wikimedia NO, Wikimedia UK. Je kunt ons werk steunen door een individuele donatie te doen.

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