Nowa dyrektorka zarządzająca WMF – witamy!

Rada Powiernicza Wikimedia Foundation mianowała Bernadette Meehan nową dyrektor zarządzającą. Oficjalnie obejmie ona stanowisko 20 stycznia 2026. Obecna dyrektor zarządzająca Maryana Iskander pozostanie na stanowisku do tego czasu, aby zapewnić płynne przekazanie obowiązków.

W swojej karierze zawodowej, Bernadette pełniła funkcje związane z pracą podporządkowaną misji i służbą publiczną. Ostatnio piastowała funkcję ambasadorki Stanów Zjednoczonych w Chile w latach 2022-2025. Przed objęciem stanowiska ambasadorki pełniła funkcję wiceprezeski ds. programów globalnych w Fundacji Obamy, gdzie projektowała i kierowała międzynarodowymi programami przywództwa obejmującymi Afrykę, Azję i Pacyfik, Europę, Amerykę Łacińską i Azję Południową. W całej swojej karierze Bernadette priorytetowo traktowała zaangażowanie społeczności i współpracę. Więcej informacji na temat jej doświadczenia można znaleźć poniżej, a ogłoszenie dla mediów tutaj.

Bernadette dołącza do Fundacji w ważnym momencie, tuż przed 25. urodzinami Wikipedii. Świat stoi w obliczu bezprecedensowych zmian społecznych, technologicznych, regulacyjnych i pokoleniowych. Sposób, w jaki ludzie wyszukują i znajdują informacje, ulega transformacji. Wraz ze wzrostem wpływu Wikipedii rośnie również znaczenie zapewnienia, aby ludzie i decydenci rozumieli jej model i przyczyniali się do jej przyszłości. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy zwiększyć świadomość na temat projektów Wikimedia, a Bernadette będzie odpowiednią liderką, która poprowadzi Fundację w tej nowej erze.

Dowiedz się więcej o Bernadette z jej własnych słów:

Hi! Hola! Marhaba!

Jestem pod wrażeniem geniuszu i śmiałości projektów Wikimedia i czuję się zaszczycona, że mogę stać się częścią tego ruchu.

W ciągu ostatnich miesięcy zaczęłam poznawać waszą pracę, społeczności, wyzwania i – co najważniejsze – wpływ, jaki wywieracie. Moja droga do tego momentu była nieco niekonwencjonalna, ale odkryłam w sobie głęboką zgodność z etosem, misją i wartościami Fundacji Wikimedia. Chciałabym opowiedzieć trochę o tym, co mnie do was doprowadziło.

Urodziłam się w Bronksie (gdzie dorastali mój ojciec i dziadkowie) i wychowałam się w Pleasantville w stanie Nowy Jork. W wieku 16 lat przeniosłam się do Rio Gallegos w Argentynie jako licealistka w ramach wymiany międzynarodowej. Nauczyłam się nowego języka i otworzyłam oczy na nowe perspektywy (rysunek Joaquína Torresa Garcíi América Invertidazmienił moje życie). Ponad 30 lat później moja argentyńska rodzina goszcząca nadal stanowi cenną część mojego życia, a mój hiszpański ma charakterystyczny argentyński akcent.

Ukończyłam Boston College i pracowałam w J.P. Morgan, pomagając zaprojektować jedną z pierwszych internetowych platform dla klientów. Zainteresowana służbą publiczną, w 2004 roku rozpoczęłam nowy rozdział w moim życiu, dołączając do Departamentu Stanu. Jako urzędniczka służby zagranicznej uczyłam się od ludzi o różnych podłożach politycznych, kulturowych i ideologicznych. Pracowałam w Kolumbii, Iraku i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także pełniłam różne funkcje w Waszyngtonie, w Departamencie Stanu i Radzie Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) Białego Domu. Uczyłam się arabskiego, poznając العربية الفصحى, co wywołuje dobroduszny śmiech, gdy próbuję używać tego języka na ulicach Kairu. Czasami, podróżując po świecie, stajemy się cyniczni i ważne jest, aby spróbować powrócić do optymizmu. Dlatego zrezygnowałam z wysokiego stanowiska w NSC, aby przez rok prowadzić zajęcia na Uniwersytecie Georgetown. Obcowanie ze studentami odnowiło moją energię, poczucie celu i przekonanie, że nieustannie potrzebujemy nowych pomysłów, aby ulepszać świat.

W 2017 roku pomogłam prezydentowi i pani Obamie w uruchomieniu Fundacji Obamy, której misją jest pomoc ludziom w budowaniu świata z większymi możliwościami, większym udziałem i większym zaufaniem. Kierowałam opracowywaniem programów rozwoju przywództwa w Afryce, Azji i Pacyfiku, Azji Południowej, Europie i Ameryce Łacińskiej dla liderów sektora publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego, którzy wykazali zaangażowanie w promowanie dobra wspólnego. Na własne oczy widziałam, jak osoby połączone wspólnymi zasadami mogą wywrzeć namacalny, zbiorowy i trwały wpływ.

W 2022 roku powróciłam do służby publicznej jako ambasadorka Stanów Zjednoczonych w Chile, kraju, który po raz pierwszy odwiedziłam jako 17-latka. Podczas tej wizyty nie mogłam nawet marzyć, że 30 lat później powrócę jako ambasadorka Stanów Zjednoczonych. Kierowanie dużą ambasadą dało mi bezcenne lekcje: brak porozumienia nie jest porażką; otwartość umysłu jest zaletą; fakty, dane i przejrzystość budują zaufanie; pełna szacunku debata jest możliwa – i zdrowa – gdy opiera się na wiarygodnych źródłach; wyzywanie innych jest podłe i bezproduktywne; gorycz jest destrukcyjna; proces ma znaczenie; a współpraca prowadzi do lepszych wyników.

Niektóre z moich największych osiągnięć to partnerstwa nawiązane pomimo różnic, ale oparte na wspólnym celu i porozumieniu. Chciałabym zwrócić uwagę na trzy projekty, które wspierałam i które pod wieloma względami odzwierciedlają ducha Waszej pracy.

Kabel Humboldta, pierwszy kabel podmorski łączący Amerykę Południową z Azją, który ma zmienić łączność cyfrową. Inicjatywy astronomiczne, takie jak Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) — obecnie najpotężniejszy radioteleskop na świecie – obserwatorium Vera C. Rubin oraz Giant Magellan Telescope, które po ukończeniu stanie się największym publiczno-prywatnym projektem naukowym w historii. Wysiłki te jednoczą międzynarodowych partnerów w dążeniu do poszerzenia wiedzy ludzkości o Wszechświecie. Odtajnienie i przetłumaczenie na język hiszpański dokumentów rządu Stanów Zjednoczonych dotyczących wydarzeń w Chile w latach 1968–1991. W ramach szerszego zobowiązania do przejrzystości jednym z głównych celów mi przyświecających było zapewnienie Chilijczykom bezpośredniego dostępu do informacji o ich własnej historii, umożliwiając im wyrobienie sobie świadomego zdania na temat tego, co się wydarzyło.

Przede wszystkim największą radość jako ambasadorka czerpałam ze spotkań z ludźmi i słuchania ich historii i doświadczeń, od wiosek rybackich wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, przez sale Kongresu, farmy owiec w Patagonii, miasta górnicze, po społeczności tubylcze na pustyni Atacama, w Araucanii i na Ziemi Ognistej.

Każdy etap mojej podróży nauczył mnie nowych umiejętności i postawił przed mną nieoczekiwane wyzwania. Każdy rozdział ukształtował mnie jako osobę i sposób, w jaki angażuję się w świat, rozwijając ciekawość, innowacyjność, odporność, życzliwość i pokorę. Największą nagrodą w mojej karierze było rozwijanie się wraz z niezwykłymi zespołami, pełniąc rolę zarówno lidera, jak i ucznia.

Podobnie jak wiele osób, od dawna jestem zapaloną czytelniczką Wikipedii, choć nigdy nie byłam jej redaktorką. Im więcej dowiadywałam się o projektach Wikimedia, tym bardziej doceniałam wspólne zobowiązania społeczności i Fundacji: pracę opartą na misji, angażowanie różnych interesariuszy, podejmowanie złożonych wyzwań, pielęgnowanie ciekawości i optymizmu oraz przekonanie, że zasady kierują nie tylko tym, co robimy, ale także jak to robimy. Dlatego naprawdę cieszę się, że dołączam do Fundacji.

Inspiruje mnie zaangażowanie, kreatywność, radość i odporność tej społeczności. W 2026 roku, kiedy Wikipedia będzie obchodzić swoje 25-lecie, będziemy świętować ponad 65 milionów artykułów w ponad 300 językach, napisanych, zredagowanych i zweryfikowanych przez prawie 250 000 osób, wszystkich wolontariuszy z całego świata… wszystkich Was!

Wchodząc w ten moment pełen możliwości, stajemy również przed dużymi, złożonymi wyzwaniami. W erze sztucznej inteligencji ludzka wiedza, zaufanie, przejrzystość, neutralny punkt widzenia i współpraca mają większe znaczenie niż kiedykolwiek. Jesteście oczami i uszami świata, świadkami historii i strażnikami pamięci. Cóż za niezwykła odpowiedzialność i cóż za niezwykłe powołanie, aby nieustannie starać się ulepszać te projekty!

Mam nadzieję, że razem będziemy odważni, będziemy podejmować ryzyko, będziemy się dobrze bawić i będziemy nadal kształtować wspólną wizję przyszłości. Zobowiązuję się kierować Fundacją w sposób przejrzysty, uczciwy, optymistyczny i z poszanowaniem modelu zarządzania opartego na wolontariacie. Obejmując tę funkcję, mam jasny cel: słuchać, uczyć się i wspierać ludzi, aby mogli wykonywać swoją pracę najlepiej, jak to możliwe. Jestem wdzięczna Maryanie za dzielenie się swoją wiedzą i za jej zaangażowanie w płynne i przemyślane przekazanie obowiązków.

Od 20 stycznia będę uczestniczyć w spotkaniach w pobliżu was wokół puzlokulki – online i osobiście ze społecznościami Wiki i podmiotami afiliowanymi, pracownikami Fundacji i innymi partnerami. Aby ukierunkować nasze wstępne rozmowy, chciałabym wiedzieć:

Co skłoniło Was do przyłączenia się do tego ruchu? Jak mamy pozostać istotnymi przez następne 25 lat? Które trzy zasoby Wiki powinnam przeczytać w pierwszej kolejności?

To Wy najlepiej znacie swoje społeczności, a Wasze spostrzeżenia będą dla mnie wskazówką na przyszłość.

Dwadzieścia pięć lat temu Wikipedia była tylko marzeniem. Dzisiaj stanowi podstawę wiedzy w Internecie. Wzmocnienie pozycji. Możliwości. Współpracę. Konsensus. Nadzieję.

Dziękuję za powitanie. Nie mogę się doczekać, aby poznać Was wszystkich i wspólnie budować naszą przyszłość.

Saludos,

Bernadette

Ten blog jest tłumaczony na języki ar, es, pt, fr, de. Możesz pomóc w tłumaczeniu na inne języki na Meta-Wiki.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation