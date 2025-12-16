Kształtowanie celów rocznych WIkimedia Foundation na rok 2026-2027: kluczowe pytania dla ruchu Wikimedia

Plan roczny to opis celów, które Wikimedia Foundation zamierza osiągnąć w nadchodzącym roku. Jest to czas pilnych działań i skupienia się na projektach Wikimedia: jak widać na podstawie globalnych trendów, internet i ekosystem informacyjny nadal szybko się zmieniają. Sztuczna inteligencja jest siłą napędową transformacji w internecie, podobnie jak nowe sposoby konsumpcji informacji przez młode pokolenia oraz rosnąca kontrola ze strony rządów i organów regulacyjnych. Ostatnio zauważyliśmy, że liczba odsłon Wikipedii spada.

W miarę kształtowania się negatywnych trendów realizowaliśmy plany roczne mające na celu przeciwdziałanie im. W naszym kolejnym planie rocznym, obejmującym okres od lipca 2026 do czerwca 2027, zamierzamy nadal rozwijać naszą technologię i doświadczenia, aby sprostać obecnej sytuacji. Chcemy to robić w energicznym tempie, jednocześnie zachowując i ulepszając te elementy, które sprawiają, że serwisy wiki są tak cenne. Celem pozostaje wielopokoleniowy projekt, w ramach którego przyszłe pokolenia będą miały bezpłatny dostęp do wiedzy i będą mogły ją wzbogacać w sposób, który będzie dla nich odpowiedni.

Jak co roku, prosimy Was o wspólne kształtowanie tego planu. Chcielibyśmy poznać Wasze nadzieje, obawy, śmiałe pomysły i konkretne prośby, które pomogą Fundacji podjąć decyzje dotyczące wykorzystania naszego czasu i zasobów.

W przypadku pracy naszego działu Produktów i Technologii planowanie roczne rozpoczyna się od przedstawienia wstępnej listy pytań dotyczących „ogólnego obrazu”. Pytania te są podobne do tych, które przedstawiliśmy w zeszłym roku; wiele z naszych wyzwań pozostaje aktualnych i wymaga pracy przez wiele lat. Ponadto będziemy nadal słuchać i angażować się poprzez rozmowy z konkretnymi zespołami produktowymi lub dotyczące konkretnych obszarów tematycznych, ankiety i wywiady badawcze, listę życzeń społeczności, rozmowy na żywo, konferencje oraz naszą stronę dyskusyjną dotyczącą planu rocznego.

Ostatnim razem proces ten pomógł nam ustalić priorytety w obecnym planie, co przyniosło korzyści naszym społecznościom i projektom. Na przykład zarówno od społeczności, jak i od Rady Doradczej ds. Produktów i Technologii usłyszeliśmy, że edycja mobilna nadal stanowi poważne wyzwanie, dlatego postanowiliśmy kontynuować tworzenie zadań strukturalnych i kontroli edycji, które, jak wiemy, poprawiają wyniki na urządzeniach mobilnych, oraz przeprowadziliśmy dodatkowe badania. Wykorzystaliśmy również opinie społeczności i wytyczne Rady Doradczej ds. Produktów i Technologii, aby zmienić sposób, w jaki wspólnie opracowujemy i komunikujemy nasze działania dotyczące czytelników, angażując społeczności na wcześniejszym etapie w celu ustalenia wspólnych oczekiwań i wytycznych, które umożliwią odpowiedzialne testowanie produktów i zapewnią, że nasze działania będą odpowiadały potrzebom obecnych i przyszłych pokoleń czytelników i redaktorów.

Zorganizowaliśmy również serię spotkań konsultacyjnych i dyskusyjnych poświęconych Commons, podczas których poruszono kwestie zgłaszane na przestrzeni lat. Doprowadziło to do ustalenia priorytetów dotyczących szeregu ulepszeń infrastruktury baz danych Commons, niektórych komponentów oprogramowania oraz konkretnych nieobsługiwanych narzędzi dla video2commons. Wycofaliśmy również domenę mobilną, co poprawiło czas ładowania stron i ich widoczność w wyszukiwarkach, zwłaszcza w przypadku Commons.

Ponadto, po latach obaw społeczności dotyczących dostępności naszego CAPTCHA oraz próśb użytkowników z rozszerzonymi uprawnieniami o wzmocnienie wykrywania automatycznych edycji, wdrożyliśmy rzeczywistą próbę nowej usługi wykrywania botów zarówno dla tworzenia kont, jak i edycji o podwyższonym ryzyku, w angielskiej Wikipedii i kilku innych wiki.

Patrząc w przyszłość, świat potrzebuje projektów Wikimedia – i planu ich wsparcia – teraz bardziej niż kiedykolwiek. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby podzielić się wszystkimi pytaniami, które nas nurtują, wchodząc w kolejny cykl planowania. Nie oczekujemy, że każdy z Was odpowie na wszystkie pytania, ale mamy nadzieję, że podzielicie się tym, co jest dla Was najważniejsze. Dziękujemy za poświęcenie czasu na refleksję i wspólne wyobrażanie sobie przyszłości. W styczniu podamy więcej informacji na temat kolejnych kroków w tym procesie.

Globalne trendy

Globalne trendy nadal kształtują nie tylko projekty Wikimedia, ale także szeroko pojęty internet. Chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jak te trendy wpływają na Was i jak Waszym zdaniem powinniśmy na nie reagować.

Jakie są najważniejsze zmiany, które zauważasz w tym roku poza Wikimediami? Mogą to być trendy w technologii, edukacji lub sposobie uczenia się ludzi.

Poza ruchem Wikimedia, w jakich innych społecznościach internetowych uczestniczysz? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z narzędzi i procesów stosowanych na innych platformach społecznościowych?

Czy w ciągu ostatniego roku zmieniło się Twoje podejście do sztucznej inteligencji? Czy obecnie korzystasz z funkcji i narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (takich jak streszczenia generowane przez sztuczną inteligencję podczas wyszukiwania w Internecie lub funkcje oparte na sztucznej inteligencji służące do streszczania lub pisania tekstów w wiadomościach e-mail lub dokumentach) tak samo często, częściej czy rzadziej niż rok temu? Czy myślisz o wpływie sztucznej inteligencji na Wikipedię lub martwisz się nim bardziej, mniej czy tak samo jak rok temu?

Eksperymenty

Aby sprostać obecnej sytuacji z należytą pilnością i skupieniem, musimy szybko eksperymentować i próbować nowych rzeczy w sposób korzystny dla naszych społeczności. Staramy się znaleźć nowe sposoby eksperymentowania wraz z naszymi społecznościami.

Jakie pomysły lub zmiany chcesz przetestować w swojej wiki? Czy są rzeczy, które chciał(a)byś zmierzyć, ale nie możesz? Czy masz konkretne pytania dotyczące wpływu lub przyczynowości, które powinniśmy rozważyć – na przykład, czy dana funkcja lub błąd powoduje coś, co obserwujesz na wiki?

Kluczową częścią naszych eksperymentów z nowymi narzędziami i funkcjami jest komunikacja i współpraca z naszymi społecznościami. Czy masz pomysły, jak możemy szybko wprowadzać ulepszenia, współpracując ze społecznościami?

Nowicjusze

Badania wykazały, że nowicjusze mają trudności z edytowaniem Wikipedii i kontynuowaniem edycji. Stworzyliśmy zestaw funkcji, które, jak wykazano, zwiększają zaangażowanie nowych użytkowników, oraz funkcję sprawdzania edycji, która pomaga im przestrzegać niektórych zasad i wytycznych niezbędnych do wprowadzania konstruktywnych zmian. W jaki inny sposób możemy pomóc nowym użytkownikom stać się skutecznymi współtwórcami?

Co pomogło Ci zyskać pewność siebie i zrozumieć, jak można wnieść swój wkład, i jak możemy stworzyć coś pomocnego dla dzisiejszych nowych użytkowników?

Jeśli masz doświadczenie w szkoleniu, nauczaniu lub mentoringu nowych użytkowników, czego nauczyłeś/aś się o tym, jak nowi użytkownicy mogą zdobyć umiejętności potrzebne do wniesienia wkładu?

Użytkownicy z rozszerzonymi uprawnieniami

Wzrost liczby aktów dezinformacji, wandalizmu i zagrożeń bezpieczeństwa oznacza, że praca użytkowników z rozszerzonymi uprawnieniami nigdy nie była tak ważna, a mimo to ich liczba maleje w największych Wikipediach. Podczas tegorocznej Wikimanii zebraliśmy użytkowników z rozszerzonymi uprawnieniami, aby podzielić się najlepszymi praktykami i zebrać pomysły na przyszłość. Jak jeszcze możemy wzmocnić i rozwinąć naszą społeczność edytorów i użytkowników z rozszerzonymi uprawnieniami?

Jak ustalasz priorytety zadań wymagających Twojej uwagi w wiki? Jakie strony, kategorie, procesy lub narzędzia opracowała Twoja społeczność, aby zgłaszać prośby lub zarządzać zaległościami?

Które narzędzie lub gadżet stworzony przez wolontariuszy jest najważniejszy dla Twojej pracy i dlaczego?

Jakie ulepszenia pomogłyby większej liczbie redaktorów zaangażować się w patrolowanie?



Współpraca

Chcemy ułatwić współpracownikom wzajemne odnajdywanie się i wspólną pracę nad projektami, wzmacniając ogólną współpracę i więzi w wiki.

Czy kiedykolwiek wyznaczasz sobie lub grupie, do której należysz, cele lub wyzwania związane z edycją? Jak wyznaczasz i dzielisz się tymi celami? Czy był(a)byś zainteresowany/a sposobami, aby to robić i dzielić się swoją pracą z innymi?

Jeśli organizujesz wydarzenia (takie jak maratony edycyjne, warsztaty lub spotkania), co stanowi dla Ciebie największe wyzwanie? Jaką technologię mogłaby zapewnić Fundacja, by mieć największy wpływ na Twój sukces?

W jaki sposób okazujesz uznanie dla pracy innych osób na wiki? Co mogłoby ułatwić redaktorom wyrażanie wzajemnego uznania?

Czytanie

Nowe trendy pokazują, że ludzie uzyskują dostęp do treści projektów Wikimedia w całym internecie, nawet jeśli nie odwiedzają wikipedia.org. Jednak wraz ze spadkiem liczby odwiedzin Wikipedii może zmniejszyć się liczba wolontariuszy, którzy rozwijają i wzbogacają jej zawartość, a także liczba indywidualnych darczyńców, którzy wspierają tę pracę. Obecnie prowadzimy eksperymenty, które koncentrują się zarówno na ulepszaniu znanych sposobów uczenia się dla aktywnych czytelników, jak i tworzeniu nowych sposobów uczenia się dla nowych czytelników. Co Twoim zdaniem miałoby największy wpływ na przyciągnięcie i zatrzymanie czytelników Wikipedii?

Co może powstrzymywać nowe pokolenia przed uznaniem treści Wikipedii za interesujące i angażujące? Jak możemy to przezwyciężyć, korzystając z naszych istniejących treści?

Chatboty i wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji stają się coraz bardziej popularnymi sposobami poszukiwania informacji. W obliczu tego trendu, co możemy zrobić, aby zachęcić więcej osób do korzystania z Wikipedii jako podstawowego źródła wiedzy?

Jakie skuteczne sposoby uczenia się i zdobywania wiedzy poza Wikipedią zaobserwowałeś/aś u innych? Czy któryś z tych sposobów może posłużyć jako inspiracja dla Wikipedii?

Weź udział w dyskusji na wiki

